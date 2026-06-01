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Siete detenidos de una red criminal que introducía migrantes en el Levante en pateras taxi

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Murcia, 1 jun (EFE).- La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y la Policía francesa en una investigación conjunta denominada operación Barón-Galón, han detenido a siete personas de una red criminal especializada en la introducción irregular de migrantes, principalmente de origen argelino, a través de las costas de Alicante, Murcia y Almería.

Se trata de siete hombres de nacionalidad argelina y libia, de entre 25 y 40 años. Seis de ellos han sido detenidos en la provincia de Alicante y el séptimo en la ciudad francesa de Marsella.

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La investigación se inició a mediados de 2025 tras detectarse la actividad de varios ciudadanos argelinos asentados en la provincia de Alicante que presuntamente facilitaban la logística necesaria para trasladar a compatriotas de forma ilegal hasta territorio español.

Según los investigadores, la organización utilizaba como principal método de transporte las denominadas ‘pateras taxi’, embarcaciones semirrígidas equipadas con motores de gran potencia.

Las pesquisas permitieron determinar a los investigadores que parte de estas lanchas procedían de robos cometidos en España y Francia, mientras que otras habían sido obtenidas mediante documentación falsa o contratos de alquiler fraudulentos.

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La red contaba con una estructura organizada encargada de suministrar combustible, alojamiento y apoyo logístico a los patrones de las embarcaciones.

Asimismo, vigilaba puertos para localizar embarcaciones susceptibles de ser sustraídas y seleccionaba puntos seguros para las llegadas a la costa.

La dimensión internacional del entramado obligó a una estrecha coordinación policial a través de Europol, especialmente por las conexiones detectadas en Francia para la adquisición de embarcaciones y vehículos utilizados posteriormente en España.

Además de las detenciones se produjeron tres registros domiciliarios en Alicante y Santa Pola, donde ha sido intervenida documentación, dinero y teléfonos móviles vinculados a la operación.

La investigación permanece abierta. EFE

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EFE

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