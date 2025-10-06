España

El truco casero de una experta para limpiar la vitrocerámica: solo necesitas una pastilla del lavavajillas y agua

Yolanda, experta en limpieza, ha demostrado su efectividad en un vídeo que ha publicado en TikTok (@yolandavaquitayoli)

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Un hombre limpia la vitrocerámica.
Un hombre limpia la vitrocerámica.

La vitrocerámica es uno de los elementos que más se utilizan en la cocina. Al cocinar varias veces a la semana, es probable que esté expuesta a mucha más suciedad que otras superficies, por lo que es fundamental limpiarla correctamente.

Según explica Yolanda, una experta en limpieza que sube vídeos a su cuenta de TikTok (@yolandavaquitayoli), hay un truco muy fácil con el que eliminar las manchas de este electrodoméstico. Para aplicarlo, solo necesitas tener una pastilla de lavavajillas y agua fría.

El procedimiento es muy sencillo: humedece ligeramente la superficie de la vitrocerámica con un poco de agua fría y frota con la pastilla, prestando especial atención a las marcas blancas que suelen acumularse alrededor de los fuegos.

En tan solo unos minutos, la suciedad se ablandará y será mucho más fácil de retirar. Después, pasa una bayeta húmeda para eliminar cualquier residuo y asegúrate de secar bien la superficie con un paño limpio. Este paso es clave para evitar manchas de agua y devolverle a la vitrocerámica su brillo original.

Yolanda recomienda repetir esta limpieza de forma regular, sobre todo si cocinas con frecuencia, porque la acumulación de restos puede estropear la vitrocerámica. Con este método sencillo, económico y seguro, podrás mantenerla como nueva, higiénica y lista para preparar tus alimentos.

Otros trucos que destaca en el vídeo

Además de mantener la vitrocerámica impecable, Yolanda ha destacado otros métodos que te puden ayudar en tu rutina diaria. Uno de los trucos más prácticos se centra en la limpieza de sandalias y chanclas.

Yolanda recomienda pulverizar un poco de quitagrasas sobre la superficie, frotar suavemente con una bayeta y dejar secar. Este método elimina rápidamente la suciedad y el polvo acumulado, dejando las sandalias listas para guardarlas o volver a usarlas, sin necesidad de sumergirlas en agua ni usar productos químicos agresivos.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Es un procedimiento muy rápido, económico y apto para distintos tipos de materiales delicados o resistentes, como plástico, cuero sintético o goma, y evita que los zapatos se deterioren con limpiezas agresivas.

Otro truco que Yolanda comparte es cómo eliminar restos de cera de la ropa. La técnica es sencilla pero muy efectiva: primero, coloca papel vegetal sobre la mancha y calienta ligeramente con la plancha a mínima temperatura para ablandar la cera.

A continuación, aplica un poco de oxígeno activo en una bayeta y frota suavemente sobre la zona. La combinación de este con calor permite que la cera se desprenda de la tela, dejando la prenda limpia y sin residuos. El resultado es rápido, y la ropa se seca en segundos, evitando manchas permanentes y la necesidad de lavar toda la prenda.

En definitiva, mantener el hogar limpio no tiene por qué ser complicado ni costoso. Con los consejos de Yolanda y un poco de constancia, es posible conseguir resultados profesionales utilizando productos que ya tenemos en casa.

Estos trucos prácticos ahorran tiempo, protegen los materiales y garantizan un entorno más higiénico y agradable. Aplicarlos regularmente convierte las tareas de limpieza en un proceso mucho más sencillo, efectivo y seguro para toda la familia.

