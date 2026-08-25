La Aemet activa avisos por lluvias y calor tras el paso de una borrasca

El calor pone en aviso a Mallorca y Valencia y las lluvias a Asturias. (Europa Press)

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El calor típico de agosto comienza a retirarse de España, marcando el inicio de una transición hacia temperaturas más suaves y condiciones meteorológicas distintas. Tras el paso de una borrasca proveniente del oeste de Portugal, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes un tiempo estable en buena parte del país por la influencia de las altas presiones.

En la mayor parte de España predominarán los cielos poco nubosos, aunque las temperaturas experimentarán un descenso respecto a jornadas anteriores. A pesar de esta tendencia, persisten avisos amarillos por condiciones meteorológicas adversas en tres comunidades autónomas. En Asturias, la alerta responde a la previsión de precipitaciones de cierta intensidad, mientras que en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares el motivo es el calor, con valores máximos previstos que superarán los umbrales habituales para estas fechas.

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En el noroeste, el Cantábrico y el oeste del Sistema Central, el tiempo estará marcado por las precipitaciones débiles o moderadas e intermitentes. Serán especialmente intensas en el Principado de Asturias, donde se acumularán 15 milímetros de agua en una hora. En el nordeste de Galicia, las precipitaciones podrían adquirir intensidad y presentarse acompañadas de tormentas eléctricas, lo que también ha motivado la emisión de avisos específicos por parte de la agencia meteorológica española.

Alerta por altas temperaturas en el litoral mediterráneo

Bañistas en la playa de la Malvarrosa, a 10 de agosto de 2023, en Valencia. (Eduardo Manzana / Europa Press)

En contraste con la situación del norte, en el resto del país se espera un ligero ascenso de las temperaturas, especialmente en las regiones costeras del Mediterráneo y en Andalucía. En las provincias gallegas, las máximas se situarán en torno a los 22 grados en Lugo, 23 en A Coruña, 24 en Pontevedra y 25 en Ourense, reflejando una bajada notable respecto a días anteriores.

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La situación preocupa sobre todo en Valencia y Mallorca, que tienen activados avisos amarillos por temperaturas máximas, al esperar superar los 36 grados durante la jornada. Es por ello que, pese al descenso del calor en los últimos días, la Aemet pide precaución en materia forestal. “Las condiciones han mejorado considerablemente en buena parte del país. Sin embargo, el peligro de incendios sigue siendo muy alto o extremo en zonas del este peninsular y Andalucía”, ha expresado el organismo en sus redes sociales.

Respecto al viento, la previsión indica que soplará con intensidad floja o moderada en general, aunque no se descartan rachas algo más fuertes en la mitad norte, disminuyendo conforme avance la tarde. En algunas áreas, como Galicia, el sudoeste, el Estrecho y algunos litorales del nordeste, pueden producirse brumas durante las primeras horas del día, mientras que en las zonas de montaña de la mitad occidental del país tampoco se descarta la presencia de nieblas matinales. Por otro lado, en la zona de Alborán se anticipa la aparición de una calima ligera a lo largo de la jornada.

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El archipiélago canario, por su parte, espera una jornada de estabilidad con cielos poco nubosos o despejados y apenas cambios de temperaturas. El viento alisio soplará moderado. Las mínimas bajarán de forma generalizada, siendo este descenso más acusado en la mitad este peninsular.