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Detenidos una mujer y su pareja por el presunto homicidio de su tío: un vecino de Arganza (León) hallado muerto con golpes en la cabeza

El elevado patrimonio de la víctima lleva a los investigadores a estudiar un posible móvil económico, mientras analizan un arma con restos de ADN

Un agente de la Guardia Civil, imagen de archivo.
Un agente de la Guardia Civil, imagen de archivo.
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Una mujer y su pareja han sido detenidos como presuntos autores del homicidio de su tío, un vecino de 78 años de Arganza (León) cuyo cuerpo sin vida fue localizado en una plantación de cerezos. La investigación apuntó inicialmente a una posible muerte accidental, pero las lesiones que presentaba en la cabeza hicieron sospechar a los investigadores que podría haber sido víctima de una agresión.

Los arrestados, la sobrina del fallecido y su pareja, está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas, según ha confirmado a EFE la Subdelegación del Gobierno en León. La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y determinar si el homicidio fue premeditado o si, por el contrario, pudo producirse como consecuencia de un arrebato.

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El cuerpo de Domingo, de 78 años, fue localizado el pasado 18 de mayo en una finca próxima al núcleo urbano de Arganza, después de que se hubiera denunciado su desaparición. En un primer momento, los investigadores trabajaron con la hipótesis de que el hombre podría haber sufrido una caída accidental. Sin embargo, el examen del cadáver permitió detectar múltiples golpes en la cabeza, lo que hizo cambiar el rumbo de las pesquisas.

Las diligencias posteriores permitieron determinar que el fallecido habría sido agredido con un objeto contundente, que le habría provocado las lesiones mortales. A partir de entonces, la Guardia Civil centró sus esfuerzos en reconstruir las últimas horas de vida del hombre y en analizar su entorno más cercano, incluidas sus relaciones con familiares, amigos y otras personas allegadas.

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Un arma con ADN, clave para avanzar en el caso

Las pesquisas se han prolongado durante más de tres meses desde el hallazgo del cadáver. Durante este tiempo, los agentes han realizado numerosas diligencias para tratar de reconstruir lo ocurrido y determinar quién pudo estar detrás de la muerte del vecino de Arganza.

En julio, la Guardia Civil ya había tomado declaración a personas del círculo más próximo de Domingo y a otros vecinos que podían aportar información sobre sus últimos movimientos, según recogen medios locales. Los investigadores fueron estrechando progresivamente el círculo de sospechosos.

Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.
Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Uno de los avances más relevantes llegó con la localización del posible arma utilizada en el homicidio. Los investigadores trabajan con las evidencias obtenidas de este objeto, entre ellas las trazas de ADN, que habrían resultado determinantes para orientar las pesquisas hacia personas del entorno más próximo de la víctima.

El patrimonio de la víctima

Entre las líneas de investigación figura además un posible móvil económico. Aunque el vecino de Arganza llevaba una vida austera, los investigadores habrían encontrado documentación que acredita que disponía de un patrimonio de elevado valor. Esta circunstancia habría llevado a la Guardia Civil a estudiar si el interés por sus bienes pudo estar detrás del ataque.

Las pesquisas iniciadas tras el hallazgo del cadáver han desembocado finalmente en la detención de la sobrina del fallecido y de su pareja sentimental, ambos como presuntos autores del homicidio.

Por el momento, las diligencias continúan abiertas y parte de las actuaciones se mantienen bajo secreto judicial. Será la investigación y, posteriormente, la autoridad judicial la que determine el grado de implicación de los detenidos y las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte de Domingo.

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