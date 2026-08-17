David de Miranda continua su idilio con La Malagueta y abre la Puerta Grande

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María M. Alba

Málaga, 17 ago (EFE).- El diestro David de Miranda ha salido este lunes a hombros en Málaga tras cortar dos orejas en el sexto toro, el mejor del encierro, mientras que Sebastián Castella paseó un cariñoso trofeo y Daniel Luque no tuvo su tarde con los aceros.

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De Miranda volvía a descerrajar la Puerta Grande 'Manolo Segura' después de una faena rotunda, de poder y firmeza a un buen 'Juanpedro'. Brindó al público como augurio de algo grande y comenzó de rodillas con ayudados por alto para, ya de pie, someter al astado por abajo y con largura sobre la mano diestra, con unos pases de pecho rotundos, de pitón a rabo.

Por el izquierdo el animal no embestía con la misma clase, pero aún así le robó el onubense una serie de notable mérito antes de acortar distancias y aguantar parones vertiginosos. Cerró por manoletinas y una muy buena estocada. Dos orejas para él.

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No tuvo suerte el torero de Trigueros (Huelva) en su primer oponente, un animal que salía muy suelto, mirando tablas y que no quería pelea. Lo intentó todo De Miranda, pero el astado soltaba muchísimo la cara por ambos pitones y fue imposible.

Castella recibió a su primer toro de dulce, meciendo con mucho temple el capote a la verónica. Desde este recibo se vio que el de Juan Pedro iba a andar muy flojito, como acusó durante la faena muleta, que no pasó a mayores por su condición a pesar de la disposición del francés, que logró lo más destacado con unos naturales de uno en uno a final de faena.

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Al cuarto le cortó una oreja después de una faena desigual, que comenzó por ayudados por alto y basó sobre la mano derecha, el pitón más potable del animal pero sin llegar a ser deslumbrante. Por el izquierdo soltaba más la cara y se quedaba corto. Después de un metisaca y una estocada, el amable público malagueño pidió la oreja, no de forma mayoritaria, y el presidente, inexplicablemente, la concedió.

La mejor dimensión de Daniel Luque llegó en el quinto, al que realizo un quite de tres chicuelinas y una media con sabor. Basó su faena de muleta por el pitón derecho, el mejor del animal, y consiguió tandas rotundas, bajando la mano y arrancando los olés del público. Por el izquierdo el de Juan Pedro fue más gazapón, mostrando su poca raza. A final de faena, tiró la ayuda y se dispuso con las luquesinas, sello de la casa.

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En su primero lo mejor del recibo capotero fue una larga con el capote a una mano llevándolo atrás. Hubo pique de quites tras el paso por el caballo entre De Miranda y Luque por el mismo palo, con el capote a la espalda. Luego el animal mostró muy pocas fuerzas y el sevillano tuvo que llevarlo a media altura y sin darle tirones para que no perdiera las manos. No terminó de cuajar la faena ni de llegar al tendido.

Ficha del festejo

Seis toros de Juan Pedro Domecq, desigualmente presentados, nobles pero faltos de raza y fuerza en líneas generales.

Sebastián Castella, de azul e hilo blanco: estocada (palmas); metisaca y estocada (oreja)

Daniel Luque, de tabaco y oro: tres pinchazos, estocada y descabello (silencio tras aviso); metisaca, pinchazo y estocada (ovación tras aviso)

David de Miranda, de azul marino y oro: estocada levemente desprendida (ovación tras leve petición); estocada (dos orejas)

En cuadrillas, saludaron tras parear al segundo Antonio Manuel Punta y Jesús Arruga y, tras parear al quinto, Juan Contreras.

Al finalizar el paseíllo se le hizo entrega a David de Miranda del premio Capote de Paseo por ser el triunfador de la Feria de Málaga 2025.

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La plaza registró tres cuartos de entrada en tarde de mucho bochorno. EFE

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(foto)