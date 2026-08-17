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La vida en común de Lourdes Maldonado y la reina Letizia: presentadoras de ‘Informe Semanal’, casadas el mismo año y embarazadas a la vez

La periodista anunció el nacimiento de la princesa Leonor cuando ella misma estaba a punto de dar a luz a su hija

Lourdes Maldonado y la reina Letizia en 'Informe Semanal' (RTVE)
Lourdes Maldonado y la reina Letizia en 'Informe Semanal' (RTVE)
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Lourdes Maldonado se une este sábado al Grand Prix del Verano 2026 como madrina del municipio murciano de Blanca. La periodista cuenta con un sorprendente paralelismo biográfico y profesional con la reina Letizia: ambas son periodistas, se casaron en 2004 y vivieron casi al mismo tiempo el nacimiento de sus primeras hijas. La presentadora ha situado el origen de esa coincidencia en el 1 de noviembre de 2003, cuando iba a comunicar a sus padres que se casaba con el periodista José Antonio Guerrero y terminó informando del compromiso del entonces príncipe Felipe con Letizia Ortiz.

En una entrevista reciente con La Razón, Maldonado ha recordado el momento exacto en el que la programación de televisión se interrumpió para lanzar la gran noticia: “Última hora. La Casa Real anuncia el compromiso del príncipe Felipe con la periodista Letizia Ortiz”. Aquella jornada, ha contado, iba a trasladar a sus padres que se casaría al año siguiente. La coincidencia no quedó en ese episodio. La presentadora ha señalado que tanto ella como doña Letizia contrajeron matrimonio en 2004 y que, tiempo después, ambas estuvieron embarazadas de su primera hija casi a la vez.

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De esta manera, tanto su hija como la princesa Leonor tienen actualmente 20 años. Por otro lado, el concurso de Televisión Española entra en su tramo decisivo justo al recibir la visita de Lourdes Maldonado. Tras cinco enfrentamientos, Muros, en A Coruña, y Blanca, en Murcia, cierran la fase clasificatoria de la temporada, con Mario Vaquerizo como padrino del equipo gallego y la periodista como madrina del murciano.

Lourdes Maldonado en 'El Grand Prix' (RTVE)
Lourdes Maldonado en 'El Grand Prix' (RTVE)

El paralelismo de Lourdes Maldonado y la reina Letizia

En el pódcast Menudo Cuadro, la periodista concretó que anunció en directo el ingreso hospitalario de doña Letizia para dar a luz cuando ella misma estaba en una fase avanzada de su propio embarazo. La heredera nació el 31 de octubre e Itziar, su hija, el 3 de enero, una diferencia de apenas unos meses entre ambas primogénitas. Entre ellas mismas hay muy poca diferencia de edad, la reina Letizia cumple el 15 de septiembre y tiene 53 años, mientras que Lourdes nació un 3 de mayo y tiene 54, por lo que hay unos meses del año en el que también coinciden en edad.

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La vinculación de Maldonado con la información televisiva atraviesa buena parte de su carrera profesional. Ha trabajado en Antena 3, Telemadrid y ahora TVE, donde se ha incorporado al Telediario Fin de Semana junto a Marc Sala y, además, presenta Informe Semanal los sábados. La propia periodista describió ese salto a El Mundo como una continuidad simbólica con nombres históricos del formato, como la monarca: “Pensar que sigo la estela de Pedro Erquicia, Rosa María Mateos, Ramón Colom o incluso la propia reina Letizia, es una fantasía. Trabajar con ese equipazo está siendo un máster”.

La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

La foto del rey Felipe VI en bañador

En La Razón, también ha reaccionado a las imágenes del rey Felipe VI en bañador difundidas por Diez Minutos. Maldonado ha restado trascendencia al asunto: “Me parece una exageración. Hay que darle toda la naturalidad. El rey en bañador, ¿y? No es para tanto”. Otra de sus similitudes con la reina se encuentra en la televisión madrileña, ya que doña Letizia consiguió acceder a la Corona, pero no a Telemadrid. “Les vamos a contar algo que muchos no saben que una joven periodista llamada Letizia Ortiz, hoy reina de España, hizo el casting para entrar en Madrid Directo”, contó Maldonado en pleno informativo de Telenoticias.

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