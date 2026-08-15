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El Gobierno busca una solución a la expulsión de EFE y RTVE de Castillejos (Marruecos)

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Madrid, 15 ago (EFE).- El Gobierno de España ha defendido este sábado la libertad de prensa "en todo momento y en todas las partes del mundo" y ha señalado que está buscando una solución tras la expulsión de Castillejos (Marruecos) de los periodistas de EFE y RTVE que cubrían la crisis migratoria con Ceuta.

Fuentes del Gobierno han asegurado que la embajada española en Rabat está en contacto permanente con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes y buscando una solución.

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Por su parte, tanto la Agencia EFE como RTVE han defendido el derecho a la libertad de información en el ejercicio del periodismo en su cobertura en Marruecos, donde las autoridades del país han pedido a los equipos de EFE y RTVE desplazados a Castillejos que abandonen esta localidad próxima a Ceuta sin explicaciones ni justificación.

Marruecos expulsó este sábado a los periodistas de EFE que se encontraban en Fnideq (Castillejos) cubriendo la información relacionada con la frontera con Ceuta.

Un representante del Ministerio del Interior marroquí pidió a los reporteros que abandonaran la localidad sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones".

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Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE, ha urgido a las autoridades marroquíes a respetar el libre ejercicio "responsable y riguroso" de los periodistas encargados de relatar lo que está sucediendo este fin de semana en esta ciudad próxima a Ceuta.

"El ejercicio responsable y riguroso del periodismo es nuestra principal seña de identidad y así lo defendemos tanto en España como en el resto del mundo e, indudablemente, en Marruecos, donde una destacada delegación de la agencia EFE lleva prestando su servicio desde hace sesenta años", ha concluido Oliver.

También el presidente de RTVE, José Pablo López, ha exigido a las autoridades de Marruecos "plenas garantías y el máximo respeto" para que sus periodistas puedan ejercer su oficio en libertad en cualquier punto del entorno fronterizo.

"La expulsión de nuestros profesionales de la localidad de Castillejos supone un obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información", ha señalado López, en declaraciones recogidas en un comunicado. EFE

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