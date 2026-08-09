El elevado coste de la seguridad del príncipe Harry y Meghan Markle en Canadá: su protección fue más cara que la de los expresidentes de Estados Unidos

El príncipe Enrique de Gran Bretaña y Meghan Markle aparecen en el escenario durante el concierto Global Citizen Live de 2021 en Central Park, Nueva York (EE. UU.), el 25 de septiembre de 2021. (REUTERS/Caitlin Ochs)

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La seguridad del príncipe Harry vuelve a situarse en el centro del debate. Mientras el hijo menor del rey Carlos III continúa inmerso en su batalla judicial para recuperar la protección policial permanente cuando viaja al Reino Unido, un informe oficial publicado en Canadá ha sacado a la luz cuánto costó proteger al duque de Sussex y a Meghan Markle durante sus desplazamientos por el país norteamericano. Las cifras no han pasado desapercibidas: entre 2015 y 2020, el matrimonio generó un gasto superior al de cualquier expresidente de Estados Unidos que visitó Canadá en esos mismos años.

Según un informe de la Real Policía Montada de Canadá, consultado por la cadena pública CBC News, las autoridades destinaron 539.575 dólares canadienses —más de 334.000 euros— a garantizar la seguridad del príncipe Harry y Meghan Markle durante ese periodo de cinco años. La cantidad representa alrededor del 10 % del presupuesto total empleado para proteger a un centenar de dignatarios internacionales que visitaron el país.

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El gasto en seguridad del príncipe Harry y Meghan Markle en Canadá entre 2015 y 2020 totalizó 334.000 euros, una cifra que supera a otras personalidades públicas como expresidentes de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo contemplaba escoltas policiales tanto en viajes oficiales como en desplazamientos privados y oficiales, un servicio al que los Sussex tenían derecho mientras contaban con protección internacional.

Las visitas a Meghan y los Invictus Games dispararon la factura

El grueso del gasto se concentró en los años en los que la relación entre Harry y Meghan comenzaba a consolidarse. Entre 2016 y 2017, las autoridades canadienses desembolsaron cerca de 65.000 euros para proteger al príncipe durante sus frecuentes viajes a Toronto, ciudad en la que Meghan Markle residía mientras rodaba la serie Suits.

Sin embargo, el mayor incremento llegó entre 2017 y 2018, cuando el coste de la seguridad se disparó hasta los 224.000 euros. En ese periodo, Harry no solo continuó viajando para reunirse con su entonces prometida, sino que también participó en diversos compromisos oficiales relacionados con los Invictus Games, la competición deportiva internacional creada por él para militares y veteranos heridos.

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El príncipe Enrique de Gran Bretaña conversa con el expresidente polaco Andrzej Duda antes del inicio del Foro de Seguridad de Kiev, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 23 de abril de 2026. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

A partir de entonces, la factura descendió considerablemente. Meghan ya se había trasladado al Reino Unido tras anunciar su compromiso matrimonial y sus desplazamientos a Canadá fueron mucho más puntuales. Entre 2018 y 2019 se destinaron poco más de 6.400€ a su protección durante una visita privada a Toronto, donde pasó unos días con su entonces íntima amiga Jessica Mulroney, de la que posteriormente acabaría distanciándose.

El último ejercicio analizado, correspondiente a 2019-2020, coincide con el conocido como “Megxit”, cuando los duques de Sussex anunciaron su decisión de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real británica. Durante ese periodo, los gastos de seguridad ascendieron a algo más de 34.000 euros.

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Más gasto que Carlos III y que los Obama

Uno de los datos que más ha llamado la atención del informe es la comparación con otras personalidades internacionales. Durante esos mismos cinco años, la protección del entonces príncipe Carlos —actual rey Carlos III— costó a Canadá 110.000 euros, prácticamente una tercera parte de lo destinado al príncipe Harry y Meghan Markle.

La diferencia resulta todavía más llamativa al compararla con las visitas de antiguos presidentes estadounidenses. El informe señala que la seguridad conjunta de todos los expresidentes de Estados Unidos y sus respectivas esposas supuso un desembolso de 306.497 euros, una cifra inferior a la generada únicamente por los duques de Sussex. Entre ellos, Barack Obama encabezó la lista con algo más de 118.000 euros, seguido por Bill Clinton.

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Los documentos no incluyen datos posteriores a 2020, aunque Harry y Meghan han regresado en varias ocasiones a Canadá durante los últimos años, especialmente con motivo de los Invictus Games. Precisamente, la cuestión de la seguridad continúa siendo una de las grandes preocupaciones del príncipe.

El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duquesa de Sussex, desembarcan tras navegar por el puerto de Sídney con veteranos de la comunidad Invictus Australia, en Sídney, Australia, el 17 de abril de 2026. REUTERS/Hollie Adams

Tras abandonar sus funciones institucionales, perdió el derecho a la protección policial automática financiada por el Estado británico y desde entonces mantiene una larga batalla judicial contra el Ministerio del Interior del Reino Unido para recuperarla. Los tribunales han rechazado hasta ahora sus pretensiones, manteniendo un sistema de protección que se evalúa caso por caso cada vez que regresa al país, un asunto que ha tensado aún más su ya complicada relación con la familia real británica y, especialmente, con su padre, el rey Carlos III.

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