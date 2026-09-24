España

El estado de los embalses de España jueves 24 de septiembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
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Los embalses de agua en España se encuentran en un 60,31 % de su capacidad, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este jueves 24 de septiembre.

Esto quiere decir que el almacenamiento de este recurso natural en el país bajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

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La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

Situación general del agua en España

Fecha: jueves 24 de septiembre de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 33.801 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 60,31 %.

Variación de hace una semana: -669 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,19 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 31.314 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 55,87 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 70,84%.

Aragón: 46,56%.

Asturias: 61,18%.

C. Valenciana: 37,63%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 37,26%.

Castilla-La Mancha: 58,21%.

Cataluña: 66,26%.

Comunidad de Castilla y León: 54,34%.

Extremadura: 65,50%.

Galicia: 58,54%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 30,32%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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