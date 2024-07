La medusa ‘huevo frito’ ya está en las playas españolas: qué síntomas provoca su picadura

Medusa huevo frito (Shutterstock España)

Con la llegada de este calor sofocante no han sido sólo los locales y los turistas los que se han acercado a las aguas de las playas de Torrevieja para refrescarse, también han decidido sumergirse en las orillas de este municipio, las medusas huevo frito. Así lo ha confirmado el Proyecto Mastral, una plataforma dedicada a registrar y facilitar toda la información meteorológica y climatológica de la zona alicantina.

La Cotylorhiza tuberculata, es una especie que destaca por su apariencia singular y llamativa. Esta medusa habita en las aguas del Mediterráneo y recibe su apodo debido a su forma, que recuerda a un huevo frito cuando se la observa desde arriba. Su característica más notable es su gran umbrela, que puede alcanzar hasta los 40 centímetros de diámetro. Su boca está situada en la cara inferior, desde donde despliega ocho brazos cubiertos de protuberancias pequeñas en forma de botón, con colores que van del blanco al azul y violeta, lo que facilita su identificación frente a otras.

Qué come la medusa huevo frito

Una de las curiosidades de este animal marino, según explica la Fundación Aquae, es que presenta una relación fascinante con su entorno gracias a su dieta y su capacidad simbiótica con ciertas microalgas. Obtiene energía de la luz solar, de una forma similar a como lo hacen las plantas. Las microalgas, conocidas como zooxantelas, viven en su tejido y realizan fotosíntesis, produciendo nutrientes que la medusa puede utilizar. Es esta fuerza la que le permite desplazarse hacia la superficie, donde forma grandes grupos que se pueden extender a lo largo de kilómetros.

Hay muchos tipos de peces que son inmunes a su veneno, por lo que utilizan sus tentáculos para pasar desapercibidos ante posibles depredadores o aprovecharse de lo que han cazado con anterioridad las propias medusas.

Dónde viven

Durante los meses de verano, especialmente hacia el final de la temporada, es común encontrar a la medusa huevo frito en las costas del Mediterráneo. Sin embargo, cuando llega el invierno y las temperaturas descienden, se mueven hacia mar abierto. Esta especie es una de las mejores nadadoras del mundo marino, por lo que se desplaza con gran destreza. Es común encontrarlas cercas de las costas, especialmente en calas, porque necesitan un sustrato rocoso para su ciclo reproductivo.

Qué pasa si me pica una medusa huevo frito

Este animal libera su veneno a través de unas estructuras especializadas denominadas cnidocistos, cnidocitos o células urticantes que están presentes en sus tentáculos. A diferencia de otras especies, el veneno de la Cotylorhiza tuberculata no representa un peligro significativo para los seres humanos. No obstante, eso no significa que su picadura no cause molestias. Al contacto, puede causar irritación de la piel y una sensación de ardor. Según apunta la web Quirón Salud, es importante no frotar la zona afectada tras el ‘ataque’ ni tocar los tentáculos en el caso de que siguieran estando en la piel. Asimismo, apunta que no se debe lavar la herida con agua dulce y que, en su lugar, es mejor enjuagar la picadura con vinagre.

Medusa gigante vista en la playa de El Zapillo, en Almería, en 2021. Este es un tipo de medusa poco común, sin embargo, no es raro encontrarla en el Mediterráneo.