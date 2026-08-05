España
Agregar Infobae enGoogle

Una española que vivió 3 años en Argentina vuelve a casa: “Mi vida aquí ya no existe”

La actriz regresó a su ciudad natal con la intención de quedarse, pero a los pocos días de llegar supo que ese plan no iba a funcionar

El fondo es Marbella y aparece también la actriz en un marco.
Valu Ferrari, española en Argentina, vuelve a casa después de 3 años y medio “Mi vida ya la dejé atrás ya no existe"
Guardar

Valu Ferrari, actriz y creadora de contenido con más de 50.000 seguidores en TikTok, publicó un vídeo en el que relató los sentimientos encontrados de su regreso a Marbella tras tres años viviendo en Argentina. Llevaba apenas dos semanas en casa y ya sentía que algo no encajaba.

Ferrari se trasladó a Buenos Aires en 2022 para desarrollar su carrera como actriz, tras terminar sus estudios de arte dramático. Su cuenta en TikTok (@valuferrari_) se convirtió en un diario abierto para todos sus seguidores de esa experiencia: las diferencias culturales, el idioma rioplatense y los altibajos de vivir lejos del país de origen. Ahora, de vuelta en Málaga, el vídeo que grabó tiene un tono muy distinto.

PUBLICIDAD

“Llegué y fue muy guay estar con mi familia otra vez, estar con mis amigos, pero es como si yo no perteneciera aquí ya”, dijo Ferrari en la grabación. Para describir esa sensación, recurrió a una imagen muy sencilla, la de una rueda que sigue girando aunque uno ya se haya bajado. “La rueda sigue corriendo, sigue girando y tú ya no perteneces a esa rueda”, afirmó. Esa distancia entre quien se fue y el lugar que dejó atrás, los amigos que siguieron su camino y la vida que se abrió camino le generó días de profunda reflexión y, según reconoció ella misma, algún momento de llorar por lo perdido y no encajar con lo que ella tenía en mente.

Una calle con un paso de peatones y un edificio con una vidriera
La española no se esperó que el mayor cambio llegase cuando volviese a España y no al revés. (PxHere/Alessandro Caproni)

La actriz ha sido clara cuando ha señalado que su malestar no tiene que ver con sus seres queridos. Se alegra de que sus amigos hayan construido sus vidas, tengan parejas y trabajos. El problema es otro: “La vida que yo dejé atrás ya no existe”. Y esa constatación, lejos de ser un reproche, es la que la dejó sin suelo firme bajo los pies al volver.

PUBLICIDAD

Un plan que se deshizo al llegar

Antes de regresar a España, Ferrari llegó con un plan concreto para hacer una vida aquí. Estabilizarse en casa, ahorrar para el futuro y empezar a pensar en una vivienda propia. Ese proyecto se deshizo en cuanto pisó Marbella. “A mí ahora mismo no me apetece nada la vida que me puede llegar a dar Marbella”, declaró en el vídeo. No descartó quedarse una temporada en la ciudad, pero con el objetivo claro de juntar dinero para después marcharse a otro destino, que todavía no ha decidido.

No es la primera vez que Ferrari habla en público de sus crisis de adaptación. En septiembre de 2025 publicó otro vídeo en el que describió los momentos más duros de vivir en el extranjero. “Estoy teniendo una crisis y la verdad es que no sabía con qué hablarlo, así que he dicho: mira, me voy a grabar y que salga lo que salga”, contó entonces. La honestidad con la que narra sus experiencias es, precisamente, lo que ha construido su comunidad en la plataforma. Ferrari es una de las más de medio millón de españolas que viven en Argentina, según datos del Instituto Nacional de Estadística a 2025.

Temas Relacionados

Redes SocialesViajesTik Tok EspañaArgentinaEspaña NoticiasEspaña-Sociedad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué las infecciones de orina aumentan en verano y cómo evitarlas

Estas infecciones aumentan entre un 20 % y un 30 % durante los meses más cálidos del año

Por qué las infecciones de orina aumentan en verano y cómo evitarlas

La princesa Eugenia da a luz a su tercera hija con dos curiosidades: nacimiento en Lisboa y un nombre que guardan en secreto

La hija del príncipe Andrés y Jack Brooksbank han dado la bienvenida a su primera niña tras dos niños

La princesa Eugenia da a luz a su tercera hija con dos curiosidades: nacimiento en Lisboa y un nombre que guardan en secreto

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

El arresto fue posible gracias a un mandato internacional emitido por la justicia francesa en el marco de la Operación Pulpo, que desde 2024 tiene como objetivo desmantelar la estructura y las redes de esta organización

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

La inversora propone reservar entre 20 y 30 euros semanales hasta cubrir entre tres y seis meses de gastos básicos, sin tocar el ahorro destinado a otras metas

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

No puedes mirar 30 segundos seguidos el eclipse solar, ni siquiera con gafas: puede causar fatiga ocular o acumulación de calor

Lo recomendable para disfrutar del evento astronómico con seguridad es realizar observaciones breves y con pausas

No puedes mirar 30 segundos seguidos el eclipse solar, ni siquiera con gafas: puede causar fatiga ocular o acumulación de calor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Instituto de Medicina Legal (IML) ha recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas

Europa da un volantazo tras la crisis de Ceuta: en apenas cuatro días pasa de señalar a España por su política migratoria a expresarle su “total solidaridad”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Ayuso anuncia que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de los incendios: “Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”

ECONOMÍA

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

DEPORTES

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años

Modificaciones de ropa para ganar unos segundos: las ciclistas utilizan relleno y desatan la polémica en el Tour de Francia

Todas las novedades de la temporada 2026-27 que ha hecho oficial el CTA: de los cambios con límite de tiempo a las lesiones de los porteros