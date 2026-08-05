Una española que vivió 3 años en Argentina vuelve a casa: “Mi vida aquí ya no existe”

Valu Ferrari, española en Argentina, vuelve a casa después de 3 años y medio “Mi vida ya la dejé atrás ya no existe"

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Valu Ferrari, actriz y creadora de contenido con más de 50.000 seguidores en TikTok, publicó un vídeo en el que relató los sentimientos encontrados de su regreso a Marbella tras tres años viviendo en Argentina. Llevaba apenas dos semanas en casa y ya sentía que algo no encajaba.

Ferrari se trasladó a Buenos Aires en 2022 para desarrollar su carrera como actriz, tras terminar sus estudios de arte dramático. Su cuenta en TikTok (@valuferrari_) se convirtió en un diario abierto para todos sus seguidores de esa experiencia: las diferencias culturales, el idioma rioplatense y los altibajos de vivir lejos del país de origen. Ahora, de vuelta en Málaga, el vídeo que grabó tiene un tono muy distinto.

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“Llegué y fue muy guay estar con mi familia otra vez, estar con mis amigos, pero es como si yo no perteneciera aquí ya”, dijo Ferrari en la grabación. Para describir esa sensación, recurrió a una imagen muy sencilla, la de una rueda que sigue girando aunque uno ya se haya bajado. “La rueda sigue corriendo, sigue girando y tú ya no perteneces a esa rueda”, afirmó. Esa distancia entre quien se fue y el lugar que dejó atrás, los amigos que siguieron su camino y la vida que se abrió camino le generó días de profunda reflexión y, según reconoció ella misma, algún momento de llorar por lo perdido y no encajar con lo que ella tenía en mente.

La española no se esperó que el mayor cambio llegase cuando volviese a España y no al revés. (PxHere/Alessandro Caproni)

La actriz ha sido clara cuando ha señalado que su malestar no tiene que ver con sus seres queridos. Se alegra de que sus amigos hayan construido sus vidas, tengan parejas y trabajos. El problema es otro: “La vida que yo dejé atrás ya no existe”. Y esa constatación, lejos de ser un reproche, es la que la dejó sin suelo firme bajo los pies al volver.

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Un plan que se deshizo al llegar

Antes de regresar a España, Ferrari llegó con un plan concreto para hacer una vida aquí. Estabilizarse en casa, ahorrar para el futuro y empezar a pensar en una vivienda propia. Ese proyecto se deshizo en cuanto pisó Marbella. “A mí ahora mismo no me apetece nada la vida que me puede llegar a dar Marbella”, declaró en el vídeo. No descartó quedarse una temporada en la ciudad, pero con el objetivo claro de juntar dinero para después marcharse a otro destino, que todavía no ha decidido.

No es la primera vez que Ferrari habla en público de sus crisis de adaptación. En septiembre de 2025 publicó otro vídeo en el que describió los momentos más duros de vivir en el extranjero. “Estoy teniendo una crisis y la verdad es que no sabía con qué hablarlo, así que he dicho: mira, me voy a grabar y que salga lo que salga”, contó entonces. La honestidad con la que narra sus experiencias es, precisamente, lo que ha construido su comunidad en la plataforma. Ferrari es una de las más de medio millón de españolas que viven en Argentina, según datos del Instituto Nacional de Estadística a 2025.

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