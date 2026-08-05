España
Agregar Infobae enGoogle

José Manuel Felices, doctor: “No se te ocurra tirarte a una piscina sin mantenimiento”

La ameba comecerebros puede vivir en aguas estancadas o sin mantenimiento y provocarnos una infección potencialmente mortal

La ameba comecerebros es tan rara como grave (Montaje Infobae)
La ameba comecerebros es tan rara como grave (Montaje Infobae)
Guardar

Afortunados aquellos que cuenten con piscina para soportar el calor. A quienes no la tienen no les queda otra que refrescarse en lagos, embalses y otras zonas de baño. Sin embargo, no todos estos espacios presentan las mismas condiciones de seguridad, especialmente cuando el agua carece de un mantenimiento adecuado o permanece estancada durante largos periodos.

Sobre este riesgo ha querido alertar el doctor José Manuel Felices a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@doctorfelices), donde lanza un mensaje de prevención dirigido a quienes planean disfrutar de este tipo de entornos acuáticos durante las vacaciones: “Este verano ni se te ocurra tirarte a una piscina sin mantenimiento o a un lago con agua estancada”.

PUBLICIDAD

Según explica el especialista en sus redes, en estas aguas puede vivir la Naegleria fowleri, conocida coloquialmente como la ameba comecerebros que el doctor describe como “un bicho tan pequeño que es imposible de ver”. Este microorganismo suele encontrarse en aguas dulces templadas o cálidas y, aunque los casos de infección son extraordinariamente raros, cuando se producen pueden tener consecuencias muy graves.

La ameba comecerebros entra por la nariz

En la publicación, el doctor Felices explica cómo actúa este organismo una vez entra en contacto con una persona. “Vive en aguas contaminadas y entra a través de tu nariz”, afirma. “Desde ahí la ameba sube a tu cerebro, haciéndolo todo polvo, hasta destruirlo”.

PUBLICIDAD

La infección provocada por Naegleria fowleri, conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, se produce cuando el agua contaminada penetra con fuerza por la nariz. Los especialistas recuerdan que no se transmite por beber agua ni de una persona a otra. A pesar de la elevada mortalidad asociada a esta enfermedad, los casos registrados en todo el mundo son muy poco frecuentes. En este sentido, el doctor también pone el foco en la gravedad de la infección, puesto que “si no se controla, es mortal en casi todos los afectados”, advierte.

Un hombre saltando a una piscina natural (Magnific)
Un hombre saltando a una piscina natural (Magnific)

Una infección muy rara en España

No obstante, el doctor también lanza un mensaje de tranquilidad al recordar que la situación en España es muy diferente a la de otros países donde las temperaturas del agua son más elevadas durante buena parte del año y las condiciones favorecen la presencia de este microorganismo. En ese sentido, insiste en que se trata de una infección muy poco habitual en nuestro entorno.

“Por suerte, en España es poco común y solo se conocen casos puntuales como el de una niña de Toledo que por suerte sobrevivió”, explica en su publicación. Con esta referencia, el especialista pone de relieve que, aunque la enfermedad existe y puede tener consecuencias muy graves, su aparición en nuestro país continúa siendo excepcional.

Esa escasa incidencia hace que los expertos insistan en que el riesgo para la población general es muy bajo. Aun así, recuerdan que conviene extremar la precaución al bañarse en aguas estancadas o con escasa renovación, especialmente durante los meses más calurosos del año, ya que conocer estos riesgos y adoptar medidas preventivas es la mejor forma de disfrutar del baño con seguridad.

Temas Relacionados

Piscinas NaturalesEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Además del precio promedio de los carburantes en España, checa los precios más baratos

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La Aemet activa los avisos en siete comunidades autónomas por calor extremo, fuertes rachas de viento y tormentas con granizo

Los termómetros empiezan a subir en la península y Baleares tras varias jornada de tregua

La Aemet activa los avisos en siete comunidades autónomas por calor extremo, fuertes rachas de viento y tormentas con granizo

Las revistas del corazón esta semana: el dolor de Paula Echevarría y las sorprendentes imágenes de Carmen, la hija de Tita Cervera, en la playa

Este miércoles, 5 de agosto, también son protagonistas de la actualidad Ana Boyer y Fernando Verdasco, que presentan a su hija Mía

Las revistas del corazón esta semana: el dolor de Paula Echevarría y las sorprendentes imágenes de Carmen, la hija de Tita Cervera, en la playa

Carla Villa, de 101 años: “Me levanto entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana y desayuno café con galletas. Me salto el almuerzo y ceno pollo con verduras o pescado”

Esta mujer italiana centenaria ha concedido una entrevista en “Il Corriere della Sera” en la que ha contado todas las rutinas que tiene para seguir manteniéndose activa a pesar de su edad

Carla Villa, de 101 años: “Me levanto entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana y desayuno café con galletas. Me salto el almuerzo y ceno pollo con verduras o pescado”

Una ‘mancha blanca’ en el Mar Menor está creando un desierto bajo el agua: están desapareciendo la vegetación y la fauna marina

Este fenómeno se extiende por un superficie de 12,3 kilómetros cuadrados y está provocando la desaparición de algunas especies en la zona

Una ‘mancha blanca’ en el Mar Menor está creando un desierto bajo el agua: están desapareciendo la vegetación y la fauna marina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Instituto de Medicina Legal (IML) ha recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Instituto de Medicina Legal (IML) ha recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas

Europa da un volantazo tras la crisis de Ceuta: en apenas cuatro días pasa de señalar a España por su política migratoria a expresarle su “total solidaridad”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Ayuso anuncia que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de los incendios: “Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

ECONOMÍA

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

DEPORTES

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años

Modificaciones de ropa para ganar unos segundos: las ciclistas utilizan relleno y desatan la polémica en el Tour de Francia

Todas las novedades de la temporada 2026-27 que ha hecho oficial el CTA: de los cambios con límite de tiempo a las lesiones de los porteros