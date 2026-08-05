José Manuel Felices, doctor: “No se te ocurra tirarte a una piscina sin mantenimiento”

La ameba comecerebros es tan rara como grave (Montaje Infobae)

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Afortunados aquellos que cuenten con piscina para soportar el calor. A quienes no la tienen no les queda otra que refrescarse en lagos, embalses y otras zonas de baño. Sin embargo, no todos estos espacios presentan las mismas condiciones de seguridad, especialmente cuando el agua carece de un mantenimiento adecuado o permanece estancada durante largos periodos.

Sobre este riesgo ha querido alertar el doctor José Manuel Felices a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@doctorfelices), donde lanza un mensaje de prevención dirigido a quienes planean disfrutar de este tipo de entornos acuáticos durante las vacaciones: “Este verano ni se te ocurra tirarte a una piscina sin mantenimiento o a un lago con agua estancada”.

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Según explica el especialista en sus redes, en estas aguas puede vivir la Naegleria fowleri, conocida coloquialmente como la ameba comecerebros que el doctor describe como “un bicho tan pequeño que es imposible de ver”. Este microorganismo suele encontrarse en aguas dulces templadas o cálidas y, aunque los casos de infección son extraordinariamente raros, cuando se producen pueden tener consecuencias muy graves.

La ameba comecerebros entra por la nariz

En la publicación, el doctor Felices explica cómo actúa este organismo una vez entra en contacto con una persona. “Vive en aguas contaminadas y entra a través de tu nariz”, afirma. “Desde ahí la ameba sube a tu cerebro, haciéndolo todo polvo, hasta destruirlo”.

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La infección provocada por Naegleria fowleri, conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, se produce cuando el agua contaminada penetra con fuerza por la nariz. Los especialistas recuerdan que no se transmite por beber agua ni de una persona a otra. A pesar de la elevada mortalidad asociada a esta enfermedad, los casos registrados en todo el mundo son muy poco frecuentes. En este sentido, el doctor también pone el foco en la gravedad de la infección, puesto que “si no se controla, es mortal en casi todos los afectados”, advierte.

Un hombre saltando a una piscina natural (Magnific)

Una infección muy rara en España

No obstante, el doctor también lanza un mensaje de tranquilidad al recordar que la situación en España es muy diferente a la de otros países donde las temperaturas del agua son más elevadas durante buena parte del año y las condiciones favorecen la presencia de este microorganismo. En ese sentido, insiste en que se trata de una infección muy poco habitual en nuestro entorno.

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“Por suerte, en España es poco común y solo se conocen casos puntuales como el de una niña de Toledo que por suerte sobrevivió”, explica en su publicación. Con esta referencia, el especialista pone de relieve que, aunque la enfermedad existe y puede tener consecuencias muy graves, su aparición en nuestro país continúa siendo excepcional.

Esa escasa incidencia hace que los expertos insistan en que el riesgo para la población general es muy bajo. Aun así, recuerdan que conviene extremar la precaución al bañarse en aguas estancadas o con escasa renovación, especialmente durante los meses más calurosos del año, ya que conocer estos riesgos y adoptar medidas preventivas es la mejor forma de disfrutar del baño con seguridad.

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