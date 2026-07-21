España

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
Google icon
Aquí está los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas (Infobae)
Aquí está los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas (Infobae)

Estos son los ganadores del sorteo 1 de las 10:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 21 de julio, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 21 de julio.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 4, 5, 4.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así ha sido la despedida de Josep Pedrerol del ‘Chiringuito de jugones’: “Hemos aprendido a ser respetuosos y a no hacer daño a la gente“

El presentador ha puesto fin a una etapa tras más de 13 años al frente del formato

Así ha sido la despedida de Josep Pedrerol del ‘Chiringuito de jugones’: “Hemos aprendido a ser respetuosos y a no hacer daño a la gente“

La cantante Isabel Aaiún cuenta en su Instagram el incendio de Brieva: “Me hubiera encantado estar en la celebración del Mundial, pero aquí el percal que tenemos es este”

El fuego ha obligado a evacuar a ocho núcleos de población, mientras en Castilla y León también se mantiene la preocupación por el avance del incendio de La Mierla (Guadalajara) hacia Soria

La cantante Isabel Aaiún cuenta en su Instagram el incendio de Brieva: “Me hubiera encantado estar en la celebración del Mundial, pero aquí el percal que tenemos es este”

Asesinada una mujer de 45 años en Alameda de la Sagra (Toledo): su pareja, un hombre de 48 años, ha sido detenido

La víctima no se encontraba en el sistema VioGén y no había antecedentes por hechos similares

Asesinada una mujer de 45 años en Alameda de la Sagra (Toledo): su pareja, un hombre de 48 años, ha sido detenido

Arantxa Sánchez Vicario se sincera sobre su divorcio y la pérdida de su patrimonio: “Pago el 50% de mis ganancias al banco”

La extenista repasa en ‘Universo Calleja’ el episodio más duro de su vida: la ruina económica, la condena judicial y el impacto emocional tras su fallido matrimonio

Arantxa Sánchez Vicario se sincera sobre su divorcio y la pérdida de su patrimonio: “Pago el 50% de mis ganancias al banco”

Fueron buscando máquinas de hacer pasta y encontraron 85 tumbas de hace miles de años

Lo que empezó como un trámite parte una obra en construcción reveló un secreto milenario

Fueron buscando máquinas de hacer pasta y encontraron 85 tumbas de hace miles de años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

Subastan una avioneta por 10 euros en el aeropuerto de Sevilla: Aena anuncia la venta de una aeronave abandonada a un precio inaudito

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

Por qué Pedro Sánchez necesitaba volver a Argelia: las claves de cómo se ha reconstruido una relación estratégica tras cuatro años de crisis diplomática

El juez Calama frena la estrategia de Zapatero: descarta por ahora reclamar más información a EEUU sobre cómo se obtuvo el contenido del móvil de Rodolfo Reyes

ECONOMÍA

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de julio

10 consejos para proteger tu tarjeta de crédito y evitar cargos fraudulentos

Han ganado el Mundial y harán crecer la economía: el impulso al PIB que promete el ganador y se agota en seis meses

España conquista el Mundial, pero Luis de la Fuente cobra mucho menos que sus principales rivales: por debajo de Luis Enrique y Vicente del Bosque como seleccionadores

DEPORTES

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo

Los campeones del mundo se dan un baño de masas en Madrid al ritmo de DJ Borja Iglesias, bailes, vino y bromas: “Velada del Año VII, Paredes vs Gavi”