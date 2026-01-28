Arantxa Sánchez Vicario, más ilusionada que nunca: pillada junto a su nueva pareja por las calles de Miami

Arantxa Sánchez Vicario reaparece meses después de la condena de su exmarido. (EUROPA PRESS).

Los miércoles son sinónimo de revistas en los quiscos y, este 28 de enero, SEMANA revela imágenes de la nueva ilusión de Arantxa Sánchez Vicario. Tras años dominados por los tribunales, los titulares incómodos y una situación económica y emocional extremadamente compleja, la extenista ha sido fotografiada junto a un hombre ajeno al foco mediático, con quien comparte algo más que planes puntuales. Las fotografías muestran a una Arantxa relajada, cercana y acompañada, una estampa poco habitual en los últimos tiempos.

La catalana, que reside en Miami junto a sus hijos, habría iniciado esta relación hace varios meses. Según adelantaba este martes el periodista Jorge Borrajo en El tiempo justo, este hombre se ha convertido en una presencia constante en su vida cotidiana, acompañándola no solo en momentos personales, sino también en el entorno familiar. Prueba de ello son las instantáneas en las que ambos asisten juntos a actividades deportivas de los hijos de Vicario, incluso tras largos desplazamientos por carretera.

Esta nueva etapa sentimental llega en un contexto especialmente delicado. La extenista aún no ha cerrado su largo proceso de divorcio con Josep Santacana, del que se separó hace casi ocho años. Aunque ambos han rehecho sus vidas por separado, el vínculo legal continúa abierto y se espera que el juicio definitivo tenga lugar el próximo mes de mayo en Miami. Será entonces cuando, previsiblemente, se ponga fin a uno de los capítulos más complejos de su biografía personal.

La extenista Arantxa Sánchez Vicario (c) a su llegada al último día del juicio acusada por alzamiento de bienes, en la Ciutat de la Justícia, a 15 de septiembre de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). (Alberto Paredes - Europa Press).

La historia entre Arantxa y Santacana comenzó con un flechazo en Ibiza y culminó en boda en 2008, pese a la oposición frontal de la familia de la deportista. Poco después, ella decidió confiarle la gestión de su patrimonio, una decisión que con el paso del tiempo tendría consecuencias devastadoras. La ruptura no solo fue sentimental, sino también económica y judicial, dando lugar a una cadena de litigios que se prolongan hasta hoy.

En 2023, la extenista vivió uno de los momentos más duros de su vida al ser condenada por alzamiento de bienes, una sentencia que no implicó prisión, pero sí el pago de una elevada indemnización al Banco de Luxemburgo. A partir de entonces, su realidad cambió de forma radical. Lejos de los lujos asociados a su carrera deportiva, Arantxa pasó a vivir de manera mucho más modesta, centrada en sacar adelante a sus hijos y apoyada en su círculo más cercano.

Durante estos años, su imagen pública quedó inevitablemente ligada a los problemas legales, eclipsando una trayectoria deportiva irrepetible. Número uno del mundo, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam y referente del tenis femenino español, Sánchez Vicario vio cómo su legado quedaba relegado a un segundo plano frente a la crónica judicial. Sin embargo, quienes la conocen insisten en que nunca perdió la determinación ni el instinto de supervivencia.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) conmemoró este sábado los 60 años del inicio de la Copa Mundial femenina, conocida actualmente como Billie Jean King Cup, en un evento con las pentacampeonas españolas Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario, repasando sus respectivas trayectorias profesionales desde el Estadio de La Cartuja. (EUROPA PRESS).

Comienza una nueva vida

La aparición de una nueva ilusión sentimental supone, en este sentido, un punto de inflexión. No se trata solo de un romance, sino de la reconstrucción emocional de una mujer que ha tenido que empezar de cero en más de una ocasión. Este hombre, descrito como alguien discreto y ajeno al mundo mediático, comparte con Arantxa su afición por el deporte y ha sabido integrarse con naturalidad en su entorno familiar.

Mientras el proceso judicial con Santacana avanza hacia su desenlace, Arantxa parece haber encontrado un espacio de estabilidad lejos del ruido. Aunque mantiene una relación funcional con su expareja como padres de sus hijos, no existe cercanía personal entre ellos. Él, por su parte, ha formado una nueva familia y ha sido padre recientemente, cerrando definitivamente una etapa común que durante años estuvo marcada por el conflicto.