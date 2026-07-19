Incendio La Mierla (Guadalajara) ya arrasa 13.000 hectáreas, con 21 municipios evacuados y 800 afectados

El incendio de La Mierla (Guadalajara) ha arrasado ya unas 13.000 hectáreas, con 800 personas afectadas y 21 poblaciones evacuadas, tal y como ha confirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

La titular del ramo ha atendido desde el Puesto de Mando Avanzado en Tamajón, trasladando el último balance del mismo. El esfuerzo fundamental se centra en Gascueña y en Bustares, donde "ahora mismo está el fuego", y en contener el recorrido que lleva el incendio: "esos 30 kilómetros que resulta fundamental" consolidar.

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Tras la última actualización este domingo, están trabajando 215 personas, 8 medios aéreos y 33 medios terrestres y a lo largo del día se incorporarán 440 personas y también se incorporarán hasta 25 medios aéreos.

Además, para las personas desalojadas se va a preparar otra ubicación en Guadalajara ciudad, perteneciente al Gobierno de Castilla-La Mancha, por si fuera necesario, si alguien quisiera trasladarse allí.

En declaraciones a los medios ha señalado que esta noche el fuego ha avanzado casi 14 kilómetros, aunque se ha podido contener y no ha entrado en ninguna de las poblaciones evacuadas.

Trabaja ya el Gobierno regional en un dispositivo que le permita contener el incendio en una zona cercana a Prádena de Atienza, donde, dada la orografía y el tipo de vegetación que existe, se pueda ejercer el control total del incendio. "Queremos ir por delante del fuego".

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"Estamos defendiendo el casco urbano de estos dos municipios en este preciso instante y lógicamente nosotros lo que queremos es seguir ralentizando el incendio, para que nos dé tiempo a prepararnos en ese cortafuegos que estamos intentando realizar, pero también seguir consolidando lo que dejamos atrás", ha afirmado.

Asimismo, se están habilitando "ventanas" que permitan a ganaderos atender a su ganado, que se tuvo que agrupar en lugares estratégicos y protegidos del fuego.

POBLACIONES DESALOJADAS

Se han desalojado a cuatro poblaciones más este domingo: Prádena de Atienza, Robledo de Corpes, Aldanueva de Guadalajara y Naharros. La evacuación se producirá con tranquilidad y con tiempo, porque todavía el fuego no va a alcanzar estas localidades.

De esta manera, las personas pueden o bien ubicarse en otras viviendas o con familiares que puedan estar disponibles o bien puedan dirigirse al albergue que tiene establecido el Gobierno de Castilla-La Mancha en Humanes.

Este sábado se evacuaban Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas, que se sumaban a Arroyo de Fraguas, Zarzuela de Jadraque, el Ordiel, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Monasterio, Muriel, Umbralejo, Semillas, La Nava de Jadraque, Almiruete y Palancares.

La localidad de La Nava se confinó como medida preventiva e Hiendelanecina también se confinó.

SUSPENDEN CAMPAMENTOS Y ACTIVIDAD MINERA

Además, se está proceciendo por parte de la Administración regional a la suspensión de varios campamentos juveniles que se estaban llevando a cabo todavía en zonas que están alejadas del incendio, pero que se están viendo afectados fundamentalmente por el humo y por ceniza.

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Tal y como ha explicado la consejera, se quiere evitar que en un momento determinado se tuviera que evacuar un número importante de personas, porque en estos campamentos "hay más personas casi que en los municipios que hemos evacuado", ha afirmado.

Se suspende cautelermente una actividad minera que se encuentra en Naharros, una mina de sílice que está en actividad.

PLAN PARA LOS AFECTADOS

La Junta ya piensa en las personas que "viven en estos más de 20 municipios que están evacuados y que lo van a perder todo" y es por ello que ya está preparando un plan de reestructuración y de recuperación de la zona, con el fin de que puedan contar con aquellos elementos que hagan que su vida, que su desarrollo socioeconómico "no se vea mermado por la situación de este incendio".

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Para articular este plan, la Junta ha pedido apoyo de la Administración General del Estado y los detalles se irán desgranando paulatinamente.

MEDIOS IMPLICADOS

Tal y como ha informado Mercedes Gómez, se están incrementando el 30% de las plantillas. En la jornada del sábado había 25 medios aéreos trabajando de forma simultánea, "algo extraordinario de gestionar" y sobre el terreno a más de 500 personas.

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En el lugar "hay menos medios aéreos trabajando, porque como consecuencia de la inversión térmica nocturna y de la cantidad de humo que está generando este incendio, no hay visibilidad suficiente para que los medios puedan atacar con seguridad", ha afirmado.

Se ha solicitado a la Unidad Militar de Emergencias que duplique sus efectivos, pasando de 100 a 200, y también la UME pondrá a disposición del Gobierno regional dos helicópteros nuevos que se incorporarán al dispositivo.

Se mantienen los cortes de carreteras de estos últimos días y además se ha ampliado alguna carretera más.

Respecto a una denuncia del cuerpo de agentes medioambientales que ha denunciado que la Guardia Civil está entorpenciendo su labor, la consejera ha dicho que no le consta que haya habido una situación de esta índole, porque la colaboración entre ambos cuerpos "siempre es ejemplar".

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Recordando que todas las pesquisas apuntan al origen en una cosechadora, ha señalado que la Guardia Civil ha tomado declaración a diferentes personas "para poder esclarecer los hechos y elevar la denuncia que corresponda ante el órgano judicial que corresponda".