Alcaldes en alerta y más vecinos evacuados, en el cuarto día del incendio de Guadalajara

Guadalajara, 19 jul (EFE).- El polideportivo de la localidad de Humanes se ha convertido en el lugar de referencia para las personas que están siendo evacuadas por el incendio que afecta desde el jueves a la Sierra Norte de Guadalajara, que ha hecho necesario evacuar 21 localidades con unos 800 desplazados.

Uno de los últimos pueblos evacuados ha sido Prádena de Atienza, hacia las 11.00 horas de este domingo, ha explicado a EFE su alcalde, Iounut Botez, que ha comentado: “Estamos tranquilos, nos han evacuado a 25 vecinos porque había mucho humo".

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Ya este sábado había humo y muchas de las 60 personas que estaban en el pueblo se fueron a sus primeras residencias o con familiares, ha añadido el regidor.

Asimismo, ha señalado que los vecinos están preocupados y con un poco con miedo y con estrés, "lo normal", que como ejemplo ha dicho que este sábado cambió el rumbo del incendio porque iba dirección su pueblo, pero ahora va dirección Gascueña que también ha sido desalojado.

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Asimismo, ha lamentado que Prádena de Atienza solo tiene un camino forestal de salida de emergencia del pueblo, importante para situaciones como esta, que llevan años pidiendo que se limpie.

"Estoy en el albergue de Humanes, que estamos bien y los vecinos desalojados también, pero ahora iré para el pueblo a ver cómo está todo", ha apuntado Botez, que ha agradecieo la labor de todos los efectivos que trabajan contra el fuego y para proteger las poblaciones.

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Carlos López, el alcalde de Robledo de Corpes, es el único junto a sus dos hermanos que se ha quedado en este municipio evacuado este domingo, junto a Aldeanueva de Atienza, Pradena de Atienza y Naharros.

Al respecto, ha relatado a EFE: "Mis vecinos, unos 50, han sido evacuados, pero yo me quedo porque tengo aquí el ganado, cerca de 2.000 cabezas y mis hermanos se han quedado para ayudarme".

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Pero ha puntualizado que se encuentran en una zona completamente labrada a la que no puede llegar el fuego, por lo que la Guardia Civil le ha tomado los datos y se ha quedado con sus hermanos para cuidar el ganado, aunque puede ver el incendio a apenas un kilómetro.

Este ganadero, que conoce bien la zona, ha señalado también: "Veo muy mal el incendio, hay mucho combustible y mucho viento", aunque también es consciente de que "están trabajando mucho" y sabe que "están perimetrando bien los pueblos para que no entre".

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Mientras, al albergue de emergencia de Cruz Roja en Humanes siguen llegando a cuentagotas evacuados, los últimos de Prádena y Robledo de Corpes, según señala Cristian Carazo, concejal del Ayuntamiento, que relata: “Esta noche han dormido 44 personas y ahora mismo, si no evacuan más localidades, tenemos previsto que sean 39 las que pasen la noche".

Carazo ha explicado: "Han pasado la noche bastante tranquilos y la gran mayoría de los evacuados se han vuelto a sus residencias principales, con familiares, pero siempre hay quienes están solos o son mayores y aquí están más incómodos".

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Por este motivo, algunas de las personas mayores más vulnerables han sido trasladadas a las residencias de Humanes y Fontanar gestionadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La normalidad, dentro de la situación, reina en esta instalación de emergencia que, para intentar hacerles la espera más amena, contará con una pantalla para trasmitir la final del mundial de fútbol que disputan esta noche las selecciones de España y de Argentina. EFE

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