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Feijóo defiende que el PP tenía "razón" al denunciar falta de control en la 'ley de nietos' tras la exigencia de la JEC

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que su formación tenía "razón" al pedir "más garantías" y denunciar falta de "control" en el proceso regulado en la Ley de Memoria Histórica para nacionalizar a descendientes de los exiliados políticos después de que la Junta Electoral Central haya exigido motivar "suficientemente" en qué provincia se les inscribe.

"No se puede alterar el censo sin motivación suficiente, sin verificación suficiente y sin vigilancia suficiente", ha afirmado el líder 'popular' en el acto de presentación del candidato del PP a Las Palmas de Gran Canaria, Poli Suárez. "Teníamos razón al poner en cuestión la decencia de Sánchez", ha añadido.

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En este sentido, ha insistido en que lo irresponsable "no es dudar de la las intenciones" del presidente del Gobierno, sino "no hacerlo tras todo" lo que ha sido "capaz de hacer". Y ha destacado que el PP va a "seguir cumpliendo" con su "deber" para que "haya garantías" y "controles suficientes".

Feijóo ha asegurado que seguirá pidiendo "rigor" en el "cumplimiento de la ley" antes de otorgar un pasaporte a un ciudadano porque "es el título más importante que puede dar España a cualquier persona en el mundo".

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EXIGENCIA DE LA JEC

La Junta Electoral Central ha acordado solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la llamada 'ley de nietos', por la que se concede la nacionalidad española a los descendientes de exiliados y, en todo caso, ya avisa de que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática deberá estar "suficientemente motivada" si no se corresponde son su último domicilio en España.

De esta forma responde el organismo arbitral a las distintas solicitudes que ha recibido en las últimas semanas alertando de la aplicación de esta vía para la obtención de la nacionalidad que está vigente desde finales de 2022.

"La determinación del municipio de inscripción electoral deberá quedar suficientemente motivada en el expediente cuando no resulte directamente de la última residencia en España, de forma que pueda comprobarse la concurrencia de los criterios aplicables y garantizarse la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral", reza el texto de la JEC, recogido por Europa Press.

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