Cuenta atrás para el eclipse total: a un mes, España se prepara para un evento histórico

Madrid, 12 jul (EFE).- Cuenta atrás para el eclipse solar total del 12 de agosto, que cruzará justo al atardecer el norte del país, desde Galicia hasta Baleares. A un mes del histórico evento, instituciones, observatorios y centros científicos calientan motores y se preparan para una cita astronómica que movilizará a miles de ciudadanos.

Ya son decenas las actividades previas que se están llevando a cabo, como charlas de divulgación, talleres e, incluso, observaciones solares, acciones que se irán multiplicando a medida que llegue la fecha, para la que se están diseñando planes de seguridad que garanticen la movilidad ordenada y planes de protección civil.

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España será el mejor lugar del mundo para disfrutar de este histórico eclipse, el primero de estas características en la península Ibérica desde hace más de 100 años -el anterior total fue en 1912-.

El de este agosto es el primero del trío de eclipses (2026-2027-2028), una secuencia sin precedentes que situará a España como "epicentro astronómico mundial" durante tres años, señala el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el "eclipse del siglo" debido a su inusual duración máxima, con más de cuatro minutos de oscuridad total, por ejemplo, en Ceuta. El tercero, el 26 de enero de 2028, dibujará un "anillo de fuego" sobre la península de suroeste a noreste.

El primero de ellos tendrá lugar dentro de un mes al atardecer, con el Sol bajo en el horizonte en el momento de la totalidad.

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Esta circunstancia, recuerda el ministerio, producirá imágenes de una belleza única. La franja de oscuridad entrará por el noroeste peninsular y cruzará el país de oeste a este a través de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

El Gobierno, que este domingo "activa" la cuenta atrás para el eclipse, ha elegido el Observatorio de Yebes (Guadalajara) como sede oficial de seguimiento del eclipse.

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El mayor observatorio del Instituto Geográfico Nacional (IGN), situado a 80 kilómetros de Madrid y a 930 metros de altitud, acogerá la retransmisión en directo con expertos del IGN, el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Agencia Espacial Española, además de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara García.

También habrá una retransmisión en directo desde Teruel, en el observatorio de Javalambre, con una mesa que reunirá a expertos para explicar la ciencia detrás del fenómeno, organizada por la ESA, que además está preparando un programa de observación pública en la ciudad de León, en colaboración con la Universidad de León y el Ayuntamiento.

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Palencia será uno de los principales escenarios científicos del eclipse al reunir a investigadores de Europa, África y Norteamérica para ensayar un experimento internacional destinado a estudiar la corona solar.

Y algunos lugares se convertirán en centros de ciencia ciudadana. Por ejemplo, Cataluña llevará a cabo un proyecto para analizar la respuesta del cuerpo humano durante el evento, a partir de datos anónimos recogidos por relojes inteligentes y otros dispositivos portátiles.

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Desde el Ministerio de Ciencia se insiste en la necesidad de observar el fenómeno con máxima seguridad, usando gafas certificadas ISO 12312-2:2015 y que lleven marcado CE auténtico, y no simplemente impreso o sellado. También deben aparecer advertencias sobre el uso seguro e instrucciones claras de conservación.

Se recuerda que al ser época estival el riesgo de incendios es máximo, por lo que hay que extremar las precauciones en las zonas de observación y planificar los desplazamientos con antelación, evitando aquellos innecesarios.

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El Gobierno, a través del Ministerio de Ciencia en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ha puesto al servicio de la ciudadanía la web www.trioeclipses.es, con múltiples explicaciones y recomendaciones y una pestaña de comunidades autónomas, que a su vez tienen propias páginas web de información.

Asimismo, se ha lanzado un visor web para ofrecer una herramienta accesible e inclusiva, y con soporte en español y en inglés, que ayuda a localizar el mejor sitio posible para ver el eclipse desde el lugar donde cada uno esté en ese momento y contemplarlo con seguridad.

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El Consejo de Ministros aprobó en julio del pasado año la creación de una comisión interministerial para el trío de eclipses.

En su reunión de 23 de junio, esta comisión informó de la puesta en marcha de los planes específicos de seguridad para garantizar, entre otros, la movilidad de la ciudadanía, y el de protección civil, que establece el marco para la evaluación de riesgos y la gestión de emergencias. Ambos están liderados por el Ministerio del Interior.

Se han puesto en marcha mecanismos conjuntos de colaboración con las comunidades, muchas con cuerpos policiales propios, y las provincias, que también están trabajando en sus operativos de seguridad y de acceso, como es el caso de Zaragoza, cuyo ayuntamiento habilitará una zona gratuita para 1.300 caravanas, autocaravanas y furgonetas camper homologadas en el Recinto Ferial de Valdespartera -previa reserva-.

Reforzar el transporte público es otro de los objetivos, como ya han anunciado el Gobierno asturiano o el Ayuntamiento de Valladolid.

Comunidades donde el eclipse será parcial también se preparan para el evento. EFE