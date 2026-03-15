La franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto atravesará 11 comunidades autónomas

El eclipse solar total que ocurrirá el 12 de agosto de 2026 presentará escenas singulares en algunos de los paisajes históricos y naturales más emblemáticos del norte de España, con la totalidad de la sombra lunar proyectándose sobre lugares reconocidos como la Torre de Hércules, la bahía de Santander o las catedrales góticas de Castilla y León pocos minutos antes del anochecer. Según la información difundida por la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses, miles de personas en once comunidades autónomas tendrán la posibilidad de presenciar el fenómeno astronómico directamente, ya que la franja de totalidad atravesará de oeste a este el tercio norte peninsular, desde Galicia hasta las islas Baleares.

El medio informó que el eclipse total convertirá el final del día en noche a lo largo de una amplia franja, con el Sol visible muy próximo al horizonte oeste en el momento de la ocultación. La Comisión Interministerial del Trío de Eclipses detalló que Galicia será el primer territorio de la España continental en recibir la sombra de la Luna y, por tanto, el punto de partida de la experiencia. La oscuridad avanzará desde el Atlántico para cubrir ciudades como La Coruña, Lugo y Ferrol, cuyos monumentos históricos —como la Torre de Hércules y las Murallas romanas de Lugo— servirán de fondo para una de las imágenes más difundidas del acontecimiento. En la mitad sur gallega, incluyendo Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo y Orense, el eclipse será parcial pero casi total, con una magnitud que superará el 99%, lo que sumirá a las Rías Baixas en una penumbra notable.

De acuerdo con la información recogida por la Comisión, la totalidad del eclipse abarcará la totalidad de Asturias, situando a Oviedo, Gijón y Avilés directamente bajo la sombra lunar durante cerca de un minuto y cuarenta y cinco segundos en un contexto crepuscular. Esta zona experimentará la transformación de un atardecer habitual a una oscuridad completa, detalle reportado por el medio. Seguidamente, Cantabria recibirá la totalidad a lo largo de su territorio, permitiendo observar la corona solar sobresaliendo sobre la bahía de Santander y los Picos de Europa. En ambos casos, la conjunción entre enclaves naturales y monumentos dará lugar a una percepción visual del eclipse de notoria singularidad.

El trayecto de la totalidad cruza también Castilla y León en sentido noroeste-sureste, cubriendo una amplia extensión de la meseta central. El medio detalló que ciudades como Burgos, Palencia, Valladolid, León, Zamora y Soria quedarán sumidas en la oscuridad repentina. La segmentación orográfica de la región, caracterizada por llanuras extensas y cielos despejados en verano, facilita la observación del fenómeno. Tierra de Campos, en particular, será una locación privilegiada por su horizonte sin obstáculos, donde podrá apreciarse con claridad la corona solar y, en palabras de la fuente, la silueta de las catedrales góticas bajo el manto del eclipse.

En Aragón, la totalidad alcanzará todas las provincias de la comunidad, desde Huesca hasta Teruel. El eclipse total se producirá con el Sol rozando el horizonte, lo que permitirá composiciones fotográficas como la silueta de la Basílica del Pilar en Zaragoza recortada frente a la corona solar o la sombra descendiendo sobre los valles de Ordesa y del Pirineo oscense. Teruel y Huesca, junto a Zaragoza, experimentarán por completo el anochecer doble esa jornada, según consignó la Comisión Interministerial.

Asturias se suma a las comunidades que vivirán el fenómeno en todo su territorio. El Sol descenderá hacia el oeste mientras la totalidad atraviesa la región de un extremo a otro, oscureciendo completamente localidades urbanas y rurales. Cantabria, por su parte, ofrecerá imágenes como la de la bahía de Santander convertida en escenario astronómico e impresionantes vistas desde zonas elevadas como los Picos de Europa y la comarca de Liébana.

En Cataluña, la Generalitat ha definido la estrategia 'Cataluña mira al cielo', coordinando veintiséis puntos de observación considerados prioritarios en veinte municipios situados en la franja de totalidad. Según lo detallado por la Comisión Interministerial, la totalidad cruzará el sur de Lérida y la provincia de Tarragona. Mientras tanto, en Barcelona y el norte de Cataluña, se observará un eclipse parcial de altísima magnitud, cercano al 99%, con una oscuridad ambiental palpable en las áreas metropolitanas.

Navarra presenta una variabilidad destacada en la experiencia. El medio explicó que mientras el norte pirenaico tendrá un eclipse parcial casi total, el sur disfrutará de la totalidad absoluta. Zonas como la Ribera y la Zona Media quedarán bajo la sombra lunar, mientras que áreas como las Bardenas Reales y la comarca de Tudela vivirán el fenómeno cuando el Sol esté a punto de ponerse, lo que añadirá un original efecto lumínico sobre los paisajes desérticos y las formaciones rocosas. Pamplona quedará en el límite de la franja de oscuridad, participando en la transición entre el día y la noche temporal.

La Comunidad Valenciana desempeñará un papel relevante, ya que será una de las escasas regiones en el continente europeo en las que se podrá observar tanto un eclipse total como uno anular en un corto lapso de tiempo (las franjas de 2026 y 2028, respectivamente). Según la información de la Comisión, la totalidad cruzará la provincia de Castellón, tocando localidades emblemáticas como Morella y algunos puntos de la Costa del Azahar; Valencia capital disfrutará de la totalidad de forma parcial y Alicante vivirá un eclipse parcial de alta magnitud.

En las Islas Baleares, la totalidad afectará a Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, generando un efecto de anochecer súbito pocos minutos antes del ocaso solar, fenómeno descrito por la Comisión Interministerial. La experiencia se vivirá a nivel insular de forma homogénea.

En lo referente al País Vasco, la franja de totalidad cubrirá por completo Álava y gran parte de la provincia de Vizcaya. Vitoria-Gasteiz dispondrá de poco más de un minuto de oscuridad plena, mientras que Bilbao experimentará poco menos de medio minuto de totalidad. San Sebastián quedará ligeramente fuera del paso de la umbra lunar y observará un eclipse parcial de intensidad máxima (99,8%), en el que solo un pequeño segmento del Sol permanecerá visible.

La Rioja, según detalló la fuente, vivirá el eclipse de forma total en todo el territorio, desde la Sierra de la Demanda hasta la ribera del Ebro, sin zonas intermedias. El fenómeno de la oscuridad repentina ocurrirá justo antes del anochecer, quedando grabado como una fecha relevante para la región. La diversidad de paisajes en cada comunidad, unida al hecho de que el fenómeno será perceptible en entornos naturales, urbanos y monumentales, convertirá a España en uno de los centros de atención mundial para la observación del fenómeno el próximo 12 de agosto de 2026.