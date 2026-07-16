Las vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia con su primer hijo mientras esperan la llegada del segundo: de Cerdeña a Milán, pasando por Génova

Las vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia por Italia (Instagram)

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han convertido Italia en el eje de sus vacaciones antes del nacimiento inminente de su segundo hijo, una niña, con una ruta que ha pasado por Cerdeña, Génova y Milán mientras comparten en redes sociales fragmentos de un verano marcado por la espera y por una exposición pública medida, lejos de la televisión, pero con una fuerte presencia en redes sociales.

La pareja ha elegido Porto San Paolo, una localidad de menos de 1.000 habitantes situada a unos 15 kilómetros de Olbia, en el noreste de Cerdeña. Desde allí han mostrado imágenes con la isla de Tavolara al fondo, uno de los perfiles más reconocibles de la costa sarda. La hija de Terelu Campos ha publicado una secuencia de instantáneas románticas desde este enclave de la segunda isla más grande del Mediterráneo.

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El viaje se enmarca en un verano que ambos están apurando a pocas semanas de recibir a su a la pequeña hermana de Carlo, su primer hijo. Italia se ha consolidado además como el destino vacacional predilecto de la pareja desde el inicio de su relación. El vínculo no es casual: la familia paterna de Carlo Costanzia procede de ese país, del mismo modo que Málaga se ha repetido en sus escapadas para mantener el contacto con las raíces andaluzas de Alejandra Rubio.

Las vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia por Italia (Instagram)

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Cerdeña

En Cerdeña, el refugio escogido ha sido Porto San Paolo, un núcleo costero del municipio de Loiri Porto San Paolo levantado sobre pequeñas colinas y orientado a un turismo más sosegado que el de la Costa Esmeralda, una de las áreas más exclusivas y caras del Mediterráneo. Cada verano recibe a miles de visitantes atraídos por playas como Cala Girgolu, Porto Taverna y la Spiaggia del Dottore.

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En las imágenes compartidas por Alejandra Rubio destaca la silueta de Tavolara, una isla de piedra caliza integrada en el Área Marina Protegida de Tavolara-Punta Coda Cavallo. El islote se eleva hasta los 565 metros sobre el nivel del mar y puede visitarse desde el puerto local en ferri, lancha rápida o excursiones organizadas que tardan unos veinte minutos.

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Muchas de esas rutas incluyen también una parada en la isla de Molara, conocida por sus calas de aguas turquesas. Para quienes buscan un plan más exigente, Tavolara permite ascender hasta la cima por una ruta de montaña rocosa que, en algunos tramos, requiere experiencia o incluso guía especializado.

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Desde Génova hasta Milán

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia eligieron Génova como destino para iniciar sus vacaciones familiares. Durante su estancia, recorrieron las calles históricas de la ciudad y aprovecharon para disfrutar de la gastronomía local y del ambiente portuario. Alejandra compartió imágenes posando en una terraza con vistas al puerto.

Las vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia por Italia (Instagram)

La pareja optó por alquilar un coche para moverse con comodidad por la región. En el trayecto, Carlo asumió el volante mientras Alejandra se ubicó en la parte trasera junto a su hijo, quien también participó activamente de la escapada. El pequeño Carlo fue captado en diferentes momentos durante el viaje, incluso jugando al billar, lo que mostró el ambiente distendido y familiar que caracterizó estas vacaciones en la costa italiana.

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Después de su paso por Génova, la pareja ha continuado el viaje en Milán, donde también ha dado cuenta de su recorrido a través de sus respectivas redes sociales. En la ciudad lombarda han alternado los enclaves más reconocibles con rincones escondidos que Costanzia conocía bien.

Las vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia por Italia (Instagram)

Alejandra Rubio se ha dejado fotografiar embarazada en algunos de los puntos más turísticos de la ciudad, entre ellos el Duomo y la Galería Vittorio Emanuele. En varias instantáneas aparece con un vestido de estampado animal print, un look fresco para combatir la ola de calor europea.

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Otras imágenes han girado menos sobre el viaje y más sobre la relación. Paseos de la mano y besos con escenarios de fondo han servido para subrayar el momento personal que atraviesan, en una exposición pública que también funciona como respuesta visual ante las dudas o comentarios desafortunados que suelen aparecer en redes sociales.