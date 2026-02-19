El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

El déficit comercial en España alcanzó los 57.054 millones de euros en 2025, lo que supone un repunte del 41,7% respecto a 2024. (Foto: Shutterstock)

El déficit comercial español se disparó en 2025 hasta los 57.054 millones de euros, lo que supone un aumento del 41,7% respecto al año anterior, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El deterioro del saldo exterior se produce en un contexto de crecimiento moderado de las exportaciones y mayor dinamismo de las importaciones, en un ejercicio marcado por la diversificación de mercados y el impacto de los aranceles en Estados Unidos.

Las exportaciones de mercancías alcanzaron los 387.092 millones de euros, el segundo mejor registro anual de la serie histórica. Sin embargo, el avance fue muy contenido, del 0,7%, frente al incremento del 4,6% de las importaciones, que sumaron 444.146 millones de euros. Esta diferencia explica el ensanchamiento del desequilibrio comercial.

La tasa de cobertura —el porcentaje que representan las exportaciones sobre las importaciones— se situó en el 87,2% entre enero y diciembre de 2025, por debajo del 90,5% registrado en el mismo periodo de 2024. Es decir, por cada 100 euros importados, España exportó algo más de 87 euros.

El déficit no energético, principal foco de deterioro

Uno de los datos más relevantes del ejercicio fue la evolución dispar entre el componente energético y el no energético. El déficit energético se redujo un 3,8%, hasta los 29.292 millones de euros, en línea con una mayor estabilidad en los precios internacionales y una menor factura exterior.

En cambio, el déficit no energético casi se triplicó, hasta alcanzar los 27.762,8 millones de euros, pese a que estas exportaciones crecieron cerca de un 2%. Este fuerte repunte revela que el dinamismo de las compras al exterior en bienes no energéticos superó ampliamente el avance de las ventas, ampliando el desequilibrio estructural.

Bienes de equipo, alimentación y químicos sostienen las ventas

Por sectores, los bienes de equipo, la alimentación, bebidas y tabaco, y los productos químicos fueron los principales motores de las exportaciones en 2025. Los bienes de equipo representaron el 19,4% del total exportado. Dentro de este segmento destacaron la maquinaria para la industria y los aparatos eléctricos, reflejo del peso de la industria manufacturera española en determinados nichos tecnológicos.

El sector de alimentación, bebidas y tabaco aportó el 19,3% del total, con un papel destacado de las frutas, hortalizas y legumbres, así como de los productos cárnicos. Se trata de uno de los pilares tradicionales del sector exterior español, con una elevada competitividad en mercados europeos y extracomunitarios.

Por su parte, los productos químicos concentraron alrededor del 17% de las exportaciones totales, consolidándose como otro de los grandes capítulos del comercio exterior.

En términos de saldo comercial, los mayores superávits se registraron en alimentación, bebidas y tabaco (1.546,5 millones de euros), otras mercancías (288,9 millones), semimanufacturas no químicas (189,4 millones), sector automóvil (181,9 millones) y materias primas (32,4 millones).

Más presencia en África y Asia y retroceso en Estados Unidos

El año 2025 también estuvo marcado por una mayor diversificación geográfica de las exportaciones españolas. Un número creciente de empresas apostó por ampliar destinos ante la incertidumbre internacional. Así, las ventas a África crecieron un 6% y a Asia un 3%, mientras que las dirigidas al resto de países de la Unión Europea aumentaron un 5%. En contraste, las exportaciones a Estados Unidos retrocedieron un 8%, afectadas por la introducción de nuevos aranceles.

En el conjunto del año, el 62% de las exportaciones se dirigieron a la Unión Europea, frente al 38% que tuvieron como destino mercados extracomunitarios. El superávit con la Unión Europea se amplió hasta los 19.762 millones de euros, mientras que el déficit con terceros países se redujo.

Los mayores superávits bilaterales se registraron con Portugal (17.380,1 millones de euros), Francia (17.341,6 millones) y Reino Unido (14.164,8 millones), consolidando a estos socios como pilares clave del comercio exterior español.

Asimismo, aumentaron las exportaciones a países con los que la Unión Europea mantiene Acuerdos de Libre Comercio en vigor, como Reino Unido, Canadá, Turquía, Chile, Corea del Sur y Vietnam, lo que refuerza la estrategia de apertura y diversificación.

Crecen los exportadores regulares

Otro de los indicadores que refleja la solidez del tejido exportador es el número de exportadores regulares —aquellos que han vendido al exterior más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres anteriores—.

En 2025 se contabilizaron 46.230 exportadores regulares, lo que supone un incremento del 10,4% en los últimos cinco años. No obstante, entre 2024 y 2025 se registró una ligera caída del 1,5%, que no empaña la tendencia de consolidación a medio plazo.

Este dato apunta a una base empresarial más estable y profesionalizada en el ámbito internacional, aunque el contexto global obliga a extremar la competitividad.

Diciembre cerró con un nuevo repunte del déficit

En diciembre de 2025, el sector exterior volvió a mostrar tensiones. Las exportaciones alcanzaron los 30.161 millones de euros, un 1,4% más interanual y segundo máximo histórico para ese mes.

Las importaciones sumaron 35.734,1 millones de euros, también segundo mayor registro en un mes de diciembre. Como resultado, el déficit comercial mensual se situó en 5.573,6 millones de euros, un 35,2% más que en diciembre de 2024.