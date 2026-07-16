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El príncipe Guillermo, “abatido” tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026: su mensaje de apoyo tras su sonada ausencia en las gradas

El heredero británico es un gran aficionado al fútbol, pero no ha podido acudir a ninguno de los partidos de la selección inglesa

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El príncipe Guillermo durante un partido del Aston Villa (REUTERS/Kemal Aslan)
El príncipe Guillermo durante un partido del Aston Villa (REUTERS/Kemal Aslan)

El príncipe Guillermo se ha declarado “abatido” tras la derrota de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 contra Argentina, una eliminación que ha dejado a los Three Lions fuera de la final después de que los argentinos marcasen el gol decisivo en los últimos minutos. El heredero británico ha reaccionado desde la distancia con un mensaje de apoyo al equipo, al que ha felicitado por un gran recorrido, pese a haberse quedado a las puertas de la gran cita.

La selección inglesa ha rozado la final 60 años después de su única estrella y ha llegado a ir por delante 1-0 gracias a un gol de Anthony Gordon, antes de que Argentina remontara el partido en solo siete minutos y sellara su segunda final consecutiva con el equipo de Lionel Messi. El príncipe Guillermo publicó una story en Instagram pocos instantes después del pitido final para resumir su estado de ánimo con una sola palabra: “Abatido”.

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Eso sí, en ese mismo mensaje, el príncipe de Gales ha querido reconocer el esfuerzo del combinado inglés: “Lo habéis dado todo y todos estamos muy orgullosos de vosotros”. Durante estas citas mundialistas, ha destacado la ausencia total del príncipe Guillermo durante el torneo. A pesar de su conocida afición al fútbol desde la adolescencia, el heredero no ha viajado ni una sola vez a Estados Unidos para seguir en directo a la selección inglesa.

Jude Bellingham tras la derrota contra Argentina (REUTERS/Dylan Martinez)
Jude Bellingham tras la derrota contra Argentina (REUTERS/Dylan Martinez)

La ausencia del príncipe Guillermo en el Mundial 2026

Entre los motivos figuran una agenda cargada y varios compromisos familiares e institucionales: la final de Wimbledon junto a Kate Middleton y sus hijos, un partido benéfico de polo y el final de trimestre del príncipe George antes de su entrada en Eton. Con ese calendario, los desplazamientos de ida y vuelta a Estados Unidos resultaban difíciles de justificar.

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El príncipe Guillermo dejó caer hace unas semanas en el pódcast del marido de Taylor Swift que sí acudiría a las rondas finales del torneo internacional. No obstante, más tarde, el palacio de Kensington puntualizó que el viaje a Estados Unidos solo se produciría si Inglaterra se clasificaba para la final, por lo que su esperanza de ver a su equipo en directo se ha desvanecido.

El príncipe Guillermo en el pódcast de Travis Kelce, que se casa con Taylor Swift (YouTube)
El príncipe Guillermo en el pódcast de Travis Kelce, que se casa con Taylor Swift (YouTube)

La reacción pública del heredero al trono británico no se ha limitado al lamento. En su mensaje también ha subrayado que “la lucha y la fe que habéis demostrado nos han inspirado a todos”, una fórmula con la que ha tratado de combinar la frustración por la eliminación con el reconocimiento al rendimiento del equipo capitaneado por Harry Kane.

La realeza en el Mundial 2026

Mientras Guillermo de Inglaterra se ha quedado en el Reino Unido, otros representantes de casas reales europeas y mundiales sí han participado desde las gradas. Por ejemplo, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de Holanda, que apoyaron a la selección neerlandesa y bailaron con jugadores de Curaçao. También estuvo presente el rey Felipe de Bélgica, Haakon de Noruega y sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, Naruhito y Masako de Japón, Daniel y Oscar de Suecia o Abdalá II, Hussein y Rajwa de Jordania.

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En cuanto a España, en la final de este domingo 19 de julio, el rey Felipe VI sí estará en el MetLife Stadium. Después de su presencia para ver el partido contra Uruguay, el monarca acudirá con la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, con la intención de acompañar a La Roja en la pelea por el título.

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