La increíble casa del campo de Tania Llasera: muy pintoresca, acogedora y sobre todo, divertida

El pasado 6 de abril Tania Llasera nos abrió las puertas de su casa en el campo. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde hizo un recorrido por todos los rincones de la misma. La residencia, la cual ha apodado “CampTania”, está sumamente cuidada, desde la misma entrada hasta el lugar donde la presentadora deja volar su imaginación. Se trata de una casita de lo más acogedora y llamativa.

Un buen recibimiento

El vídeo comienza donde toda la casa tiene su inicio: en la entrada. La presentadora nos muestra cómo su casita en el campo está cuidada de principio a fin, pues nada más entrar nos sorprende con una pieza que dice que llamó su atención desde la primera vez que la vio. “Me la dejaron a muy buen precio. Quería que nada más entrar te encontraran con algo calentito”, cuenta Tania en su vídeo. Y es que se trata de una gran pieza rectangular que cuelga de la pared, con un color amarillo súper llamativo.

A continuación, dando un par de paso hacia delante, nos adentramos en su cocina; la cual no es una cocina convencional. “Es de las cocinas que más me gustan en el mundo”, confiesa la presentadora. Y es que, según cuenta, está diseñada por ella. No es una sorpresa que Tania es una personas súper creativa y cuenta con una capacidad para que todo quede a gusto para la vista exquisita. Lo que confiesa ser su parte favorita de la cocina es el grifo, el cual tiene un color naranja intenso, que llama mucho la atención. “Es de mi color favorito, es mi alegría de vivir, me dan ganas de cocinar”, afirma. Por no hablar de la isla que se encuentra en medio de la cocina, donde dice cotillear a todas horas con sus amigas. “Si esta isla hablara...”, dice entre risas la presentadora. Otro detalle de la cocina es que cuenta con mucho arte, pues tal y como comparte Tania, se ha dedicado durante años a coleccionar cuadros y figuras de diferentes lugares, incluso recogidos de la basura.

Un salón lleno de detalles

Siguiendo con nuestra travesía por la casa del campo de Tania, llegamos hasta su salón. Como podemos ver en su post de Instagram, se trata de un salón lleno de vida y color. Desde luego, dan ganas de llegar a casa y tirarse en ese sofá mientras se disfruta de una maratón. Los grandes ventanales lo llenan de luz, así como deben ser de lo más acogedores en los días de lluvia, viendo el agua caer. Un dato curioso que da la presentadora acerca de su salón es que la gran chimenea que sube pared hacia arriba es de color amarillo. Esto es en honor al estilo de los años 70, época en la que nacieron ella y su marido. Además, como todas las salas de su casa, este está lleno de cuadros, la mayoría pintados por Tania.

Una lamparita y cuadros con mucho significado

Acto seguido, acompañamos a Tania hasta su habitación, la cual cuenta era de niña. La acomodaron para que pasara de ser la habitación de la hija pequeña a la habitación de los padres. Así, ella y su marido se crearon su propio rincón. El armario esconde el baño, el cual previamente no existía, una reforma de lo más original. Algún detalle sobre su cuarto de dormir es que posee cuadros que Tania califica de tener “un sentimiento y un valor incalculable”.

Además, sobre su mesilla de noche reposa uno de los objetos más especiales de la casa, pues se trata de la lámpara de su abuela. Así, la presentadora mantiene algo “de su familia cerquita” como ella misma ha querido expresarlo. Otro detalle de su habitación es la puerta, la cual recuperaron de su antigua casa. Esta mantiene la típica cristalera de los años 70 y el pomo original.

Su lado más artístico

Por último, Tania nos lleva hasta el lugar donde nace el arte. Y es que, aparte de ser una de las presentadoras más carismáticas de la televisión española, ella es una personas extremadamente artística. Así lo ha querido hacer ver mostrándonos su estudio, el cual era su antiguo garaje y en el que dice “surge la magia”.

Tal y como muestra en el vídeo, la presentadora tiene todo pintado de azul y cuenta que es un espacio para dejar volar la imaginación. “Un espacio de “sí a todo”, afirma. Sobre la mesa, reposan dibujos de sus hijos, los cuales Tania está muy orgullosa de que sean tan libres. “Me encanta que sean así de libres y que se lo pasen así de bien con su madre”.