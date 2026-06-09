Ocho claves para ocho sesiones: el juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo

Alberto Santacruz

Badajoz, 9 jun (EFE).- Con el visto para sentencia al juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se culmina un proceso judicial con una vista oral de ocho días, en los que las defensas de los once acusados, las acusaciones populares y la Fiscalía han tratado de exponer sus razones para un fallo absolutorio o condenatorio.

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Las declaraciones de más cuarenta testigos, algunos de ellos también en calidad de peritos; las pruebas documentales y los interrogatorios a los acusados, sumados a las conclusiones e informes de las partes, serán también claves para decantar la balanza de la justicia.

Más allá del informe de investigación de la UCO, la declaración de su teniente coronel Antonio Balas constituye uno de los ejes principales para las acusaciones populares. Apuntó al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo como impulsor de la creación del puesto de David Sánchez.

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Gallardo "da el pistoletazo" para que se active (el puesto) en el segundo semestre de 2017", afirmó Balas.

Para las defensas, se trata de "deducciones", no de hechos objetivos ni pruebas de cargo. Es más, la Fiscalía reconoce que los correos intervenidos contienen "datos objetivos”, pero estos "no pueden ser interpretados".

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De hecho, el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, se mostró crítico con la testifical de Balas, después de que este respondiera con una pregunta: "¿Le parece poco?" al ser interpelado por un abogado si no había "correos más relevantes" para sostener los hechos enjuiciados

Aunque el Ministerio Público ha avalado la instrucción de la causa dirigida por la jueza Beatriz Biedma y los correos intervenidos por la UCO, ha pedido la absolución para todos los acusados al considerar que no están acreditadas las acusaciones.

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Este criterio de defensa ha sido muy criticado por las acusaciones populares, entre las que figuran PP, HazteOir y Vox. La letrada de esta última formación, Marta Castro llegó a apuntar que el Ministerio Público en su "defensa" de los procesados "tendría órdenes" de sus superiores y "que actualmente se le conoce como P.S.".

En sus escritos de conclusiones, los letrados de PP, Vox y Liberum elevaron idénticas penas de prisión e inhabilitación; los abogados de HazteOir, Abogados Cristianos e Iustitia Europa hicieron lo propio mientras que Manos Limpias expuso su propio criterio.

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Bien es cierto que todas ellas sostienen los delitos de prevaricación administrativa en concurso medial con el de tráfico de influencias, pero cada bloque introduce modificaciones.

Mientras Manos Limpias mantuvo su petición de tres años para David Sánchez y rebajó a un año y medio de prisión para Gallardo, el resto elevó a seis años para el hermano del presidente y cuatro para el extitular de la Diputación, pero con algunos cambios sobre penas de prisión y años de inhabilitación para el resto de acusados, entre ellos Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez.

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Todas las acusaciones consideran acreditados los delitos de tráfico de influencias en concurrencia con el de prevaricación, pero han introducido el de "cooperador necesario o inductor en la prevaricación" en los casos de David Sánchez y Carrero.

Este último delito fue introducido por las acusaciones después de que el tribunal entendiera como prescrito el de aceptación de nombramiento ilegal.

Para las defensas, "acomodar" los delitos a los hechos supone una vulneración de derechos de sus patrocinados, por lo que ya han anunciado un posible recurso una vez se conozca la sentencia.

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Manos Limpias ya levantó la mano para anunciar una querella contra Gallardo por el proceso de creación y adjudicación de la plaza de 'coordinador de actividades transfronterizas' a Carrero, pues en fase de instrucción no fue preguntado por ello.

Las acusaciones han tildado de "arbitrarias", "ilegales", "de propósito criminal" y de "decisión política" los citados procesos de plazas e incluso se han preguntado "si una Diputación puede ser una central hidroeléctrica con todo tipo de enchufes".

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Por contra, las defensas han avalado "la legalidad" de dichos procesos, han negado "influencias" sobre las mismas y han considerado de "novela policiaca" el relato de las acusaciones

Las defensas han considerado que las acusaciones solo han buscado "rédito político" y de colgar el cartel "mediático" de cara la opinión pública. "La única culpabilidad" de los acusados es "no tener las mismas ideas (políticas) que las acusaciones populares", afirmó Gallardo al finalizar el juicio.

PP, Vox y HazteOir, los más beligerantes, han citado tanto a la mujer como al padre del presidente del Gobierno, han apuntado que "las cloacas han intentado que este proceso no se celebre" y consideran que sobre el juicio ha sobrevolado la figura de Pedro Sánchez.

Ambas partes han remarcado la importancia de las fechas en las que se cruzan correos entre los acusados con motivo de las plazas. A juicio de las acusaciones, muchas fechas revelan que "ya se movían las cosas" antes de que se publicaran las fases de los procesos de los puestos de trabajo. Para las defensas, los plazos "correctos" de los procedimientos administrativos se ajustan a la legalidad. EFE