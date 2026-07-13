Nicolás Martos cumple 22 años: así es el nieto de Raphael e hijo de Toni Acosta que parece haber roto su relación con Dora Postigo, del clan Bosé

Nicolás Martos y Dora Postigo en el Festival de Málaga (Europa Press)

Nicolás Martos cumple 22 años este lunes 13 de julio en un momento en que su vida personal apunta a un cambio: el nieto de Raphael e hijo de Toni Acosta parece haber roto su relación con Dora Postigo, cantante de voz prodigiosa que a su vez es la hija de Bimba Bosé, después de varios meses de noviazgo marcados por apariciones públicas, mensajes en redes y planes compartidos entre dos familias ligadas a la historia de la música, el cine y la cultura española.

La señal más concreta llega de Instagram: Nicolás Martos ha dejado de seguir a Dora Postigo y ella, a su vez, también lo ha eliminado de su lista de contactos y ha borrado todas las publicaciones anteriores a mayo, mientras la última interacción pública entre ambos se remonta al 20 de mayo, cuando él calificó de “sensacional” un videoclip de la cantante y describió como “impresionantes” y “absolutamente sublimes” los adelantos de su nuevo trabajo.

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La relación se conoció a principios de 2026 y desde entonces ambos se habían dejado ver con naturalidad, aunque sin dar detalles sobre su historia. En ese tiempo compartieron imágenes de su día a día, desde celebraciones de cumpleaños hasta su paso por el Festival de Málaga y la presencia de Martos en el Benidorm Fest para apoyar a Dora, que participaba junto a Marlon Collins y la canción Rákata. Antes, el hijo de Toni Acosta había felicitado a la cantante por su cumpleaños con un mensaje en redes: “Feliz cumpleaños, duquesa”. No era la primera vez que la llamaba así, un apodo cariñoso que ya había utilizado en otras ocasiones.

Entrevistamos a Dora y Marlon Collins por su participación en el Benidorm Fest 2026 con ‘Rakatá’ (Alejandro Higuera López / Infobae)

Quién es Nicolás Martos

Nicolás Martos nació en 2004 y es el hijo mayor de Toni Acosta y Jacobo Martos. Su padre es, a su vez, el hijo mayor de Raphael y Natalia Figueroa, de modo que pertenece a una de las grandes sagas del panorama cultural español. Jacobo Martos estudió en la Universidad de Miami después de cursar sus últimos años de colegio en la Ransom Everglades School. Trabajó tres años en Globomedia, la productora de Daniel Écija, y en la actualidad desarrolla su labor en Plano a Plano dentro del departamento de producción y realización audiovisual.

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Toni Acosta y Jacobo Martos se casaron en 2002 en Tenerife y tuvieron dos hijos, Nicolás y Julia. La pareja se separó en 2015, aunque el joven mantiene una buena relación tanto con sus padres como con su hermana pequeña. Martos ha crecido en un entorno muy vinculado a la cultura, desde la música hasta el cine o el arte, aunque lo ha hecho en un anonimato casi completo. En 2019 se mudó a Barcelona para estudiar Cinematografía y Producción de Cine en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, en Tarrasa, y permaneció allí hasta julio de 2025, cuando regresó a Madrid.

Nicolás Martos, el nieto de Raphael (Instagram)

Durante esa etapa también trabajó de cara al público y dio clases de filosofía online a alumnos de Bachillerato. A esa formación suma una actividad creativa amplia: ha dirigido ya su primer cortometraje y prepara su debut como director, ha participado como actor en el corto Baila la ciudad, escribe poesía, canta, toca la guitarra y dibuja especialmente bien. En sus redes sociales aparecen algunas de sus obras, incluidos retratos de Dora Postigo. En febrero presentó además una exposición en el bar Bahía de Barcelona. Sus obras llenas de sátira bailan entre la caricatura, lo abstracto y el expresionismo.

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Los dibujos de Nicolás Martos (Instagram)

La ruptura de Nicolás Martos y Dora Postigo

Junto a Dora estuvo en febrero durante la celebración del Benidorm Fest y después pasaron unos días en Málaga con motivo del Festival de Cine. Allí posaron por primera vez en un photocall durante la clausura del certamen, aunque de forma habitual ya compartían todo tipo de imágenes de su vida juntos en Madrid. Desde hace semanas esas imágenes han dejado de aparecer. La ausencia de publicaciones conjuntas podría responder a sus distintos compromisos profesionales, aunque el cruce de unfollows y la limpieza de publicaciones en el perfil de Dora refuerzan la hipótesis de una distancia también sentimental.

Entrevistamos a Dora y Marlon Collins por su participación en el Benidorm Fest 2026 con ‘Rakatá’

Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la situación. Dora ha comenzado el rodaje de AMA, una película dirigida por Achero Mañas inspirada en La historia de los Tarantos, la obra teatral escrita por el padre del cineasta y concebida como una versión del mito de Romeo y Julieta. En ese proyecto participa también Diego Postigo, padre de la protagonista, dentro de la composición musical. Martos, por su parte, trabaja con su padre en un nuevo proyecto del que no han trascendido detalles. Jacobo Martos lo resumió con una frase breve: “Verano de trabajo juntos”.

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