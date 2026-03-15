Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, y Nicolás Martos, nieto de Raphael, presumen de amor en el Festival de Málaga

La celebración de la fiesta de Vanity Fair en el Festival de Cine de Málaga reunió en una sola noche a figuras ampliamente reconocidas de la cultura y del entretenimiento, entre las que se contaron Chiara Ferragni, Karla Sofía Gascón, Juana Acosta, Silvia Marsó, José Lamuño, Álvaro de Luna, Nerea Rodríguez y Óscar Higares, según publicó el medio de origen. En ese entorno, dos jóvenes con fuertes vínculos familiares al arte y al espectáculo acapararon buena parte de la atención: Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, y Nicolás Martos, nieto de Raphael, comparecieron juntos por primera vez ante los medios en una alfombra roja, oficializando la relación que mantienen.

Tal como consignó la fuente, Dora Postigo y Nicolás Martos eligieron el Festival de Cine de Málaga para dar un paso relevante en su vida personal, desfilando de la mano por la alfombra roja y posando en actitud cómplice ante las cámaras del evento. Ambos, herederos de dos apellidos muy ligados a la música y la moda, fueron protagonistas de un momento muy esperado en el marco de uno de los encuentros culturales más destacados del año en el país y, con su aparición pública, consolidaron su estatus como pareja ante los medios y la industria.

Según informó la misma fuente, la pareja posó oficialmente por primera vez en el photocall de la mencionada fiesta. Este gesto marcó su debut como pareja reconocida públicamente, hecho que generó una amplia expectación tanto entre los asistentes como en la prensa especializada. La presencia de Dora y Nicolás no solo respondió al interés vinculado a sus carreras, sino también al peso de su legado familiar en la escena artística nacional, lo que los ubicó en el centro de los flashes y las preguntas de los reporteros.

Dora Postigo aprovechó la ocasión para comentar ante los medios algunos aspectos de su vida profesional y su paso por el festival. De acuerdo con lo publicado, la artista manifestó su satisfacción por estar en Málaga y por compartir la energía del cine español durante estos días. Además, señaló que su participación en ediciones anteriores, como parte del elenco de la película 'Rainbow', le ha permitido configurar una apreciación especial por el mundo cinematográfico, aunque este año su intención principal es vivir la experiencia desde un lugar menos competitivo y más enfocado en el disfrute personal del evento.

Durante sus intercambios con periodistas, Dora también recordó que eventos como el 'Benidorm Fest' le han dado la oportunidad de forjar lazos con artistas "entrañables y muy talentosos", experiencia que destacó como muy valiosa en el desarrollo de su carrera. En lo relativo a su vida sentimental, la cantante y actriz mantuvo un tono reservado y optó por restar trascendencia a la novedad mediática sobre su relación, explicando que prefiere "disfrutar del momento" y del ambiente general de la cita malagueña, sin detenerse en detalles.

Por su parte, Nicolás Martos tuvo su primera interacción con los medios respecto al noviazgo durante este festival, ocasión en la que respondió de forma breve cuando le preguntaron cómo se sentía al respecto: "Muchas gracias, feliz, sí", informó el medio original, reflejando así una etapa positiva en lo personal. Además, fue consultado sobre la posibilidad de colaborar musicalmente con su abuelo, Raphael. Ante esa pregunta, reaccionó con humor y descartó la idea por el momento: "Jajajaja. No", según citó la publicación.

El evento, seguido atentamente por figuras del cine, la música y la moda, marcó un punto de encuentro entre distintas generaciones de la escena artística. La aparición de Dora Postigo y Nicolás Martos quedó enmarcada en una velada dedicada tanto a la promoción de la industria cinematográfica nacional como al reconocimiento del papel de nuevas voces emergentes provenientes de familias con notable trayectoria en el panorama cultural.

Según relató la publicación, la presencia de ambos se distinguió no solo por su debut público como pareja, sino por encarnar la convergencia de dos legados familiares influyentes en el arte y el espectáculo en España. Esta primera aparición conjunta en la alfombra roja del festival contribuyó a reforzar el interés en los nuevos proyectos y trayectorias de los jóvenes protagonistas, quienes continúan construyendo su camino tanto a nivel profesional como personal en la esfera pública.