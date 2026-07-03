Blanca Paloma, antes de su primer disco: “Hice un retiro de silencio en un monasterio antes del Benidorm Fest y después de Eurovisión, tenía mucho ruido”

‘Infobae’ entrevista a Blanca Paloma por su disco debut, ‘Trenza mía’, con el que se ha cortado literalmente la trenza.

Si hay una artista que se quedó en los corazones de los españoles esa fue Blanca Paloma, cuyo Eaea todavía resuena en las mentes de algunos nostálgicos eurovisivos. Tres años después de aquel momento álgido de exposición, la artista presenta su primer proyecto completo Trenza mía, en el que se ha cortado la trenza, metafórica y literalmente. Infobae ha podido conversar con ella sobre el disco o trabajar con su pareja.

Su álbum debut llega un tiempo más tarde de su paso por Eurovisión, su momento de máximo foco tanto nacional como internacional, pero Blanca Paloma ha optado por tomarse su tiempo en vez de aprovechar el tirón. “A mí no me da miedo llegar tarde, es algo con lo que he convivido toda mi vida. Yo tengo mi propio tempo en general, siempre me ha pasado”, aclara en su conversación con Infobae.

PUBLICIDAD

Sin embargo, había voces externas con otra opinión: “Desde fuera sí que había ese miedo de desaprovechar esa gran exposición, pero yo creo que las cosas llegan en su momento”. “Tenía un boceto de lo que yo imaginaba que iba a ser ese primer álbum. Saqué Jaleo y de alguna manera todavía no estaba asentado el lenguaje, el código, que quería. Hubiera sido algo hecho más rápido”, recuerda esos primeros planes tras el festival europeo.

Blanca Paloma presenta su primer disco 'Trenza mía'. (Alejandro Higuera López / Infobae)

El estigma de Eurovisión

“No me veo en la música, ni en general, haciendo las cosas rápido”, reitera sobre sus tiempos la artista. Recuerda, además, que tras el certamen se tuvo que volver a encontrar como artista: “Cuando tú vienes de una vivencia tan fuerte que te ha cambiado la vida... Ya no podía volver a la Blanca alternativa y underground de antes, porque ya has conocido las masas, entonces ya sabes que están ahí y que pueden estar ahí. No era el objetivo, pero de alguna manera sí que te abre la mirada”.

PUBLICIDAD

Esas voces externas también la advertían de su fiel vinculación con el Benidorm Fest: “La preocupación estaba más fuera de mí, porque es verdad que han habido muchos casos de carreras que a lo mejor han sido muy difícil de trascender más allá. Es un hito que puede culminar tu carrera y no permitirte crear otro hito después de eso”.

No obstante, Blanca Paloma sabe que su nombre no se limita al concurso alicantino en el que participó dos veces hasta ganar: “La suerte que tuve yo es que este año estuve nominada al Goya y creo que eso también de alguna manera fue como un paso más allá, porque también fue un hito increíble”. “Te lleves o no te lleves el Goya, haber estado nominada es igual que ir a Eurovisión, es muy difícil que ocurra. Muy pocas personas pueden tener ese privilegio, es un regalazo, porque también representan la cultura, que es de donde vengo y donde quiero estar”, explica sobre el preciado galardón del cine español.

PUBLICIDAD

Blanca Paloma, durante su actuación en la final del Benidorm Fest. (RTVE)

La cantante reconoce que hay cierto estigma por representar a España en Eurovisión: “Seguramente cantaré Eaea hasta el fin de mis días y la suerte es que es una canción que amo, porque es que es un homenaje a mi abuela. Le debo ese legado flamenco que me ha dejado, así que lo celebro, pero ojalá poder trascenderlo y que no solamente se me conozca por eso". Ese es su objetivo actual con Trenza mía: “Ahí está el porvenir, el trabajo que estamos haciendo para que se generen otras cosas más allá”.

Los cambios discográficos de Blanca Paloma

“He sentido un desapego al cortar la trenza, que era lo que completaba el concepto del álbum”, nos confiesa la artista sobre un disco del que tuvo claro antes el nombre que el sonido. De hecho, hubo toda una odisea discográfica que retrasó su creación: “He pasado por tres discográficas y al final, una quiere hacer equipo, quiere escuchar al otro y lo único que no puedes perder de vista es dejar de escucharte a ti mismo”.

PUBLICIDAD

“Todas esas discográficas han sido padres de este disco, han dejado ahí su semillita”, recuerda los cambios entre Universal, El Dromedario Records, y, finalmente, Tragaluz. Al menos, tras esta búsqueda en el difícil mundo de la industria musical, Blanca Paloma siente que fueron cambios “orgánicos”: “La sintonía que ahora tengo con la discográfica que estoy es mayor, porque al haber ido pasando por otras tengo más claro lo que quiero y cómo lo quiero”.

Blanca Paloma presenta su primer disco 'Trenza mía'. (Alejandro Higuera López / Infobae)

El trabajo de Blanca Paloma junto a su pareja

José Pablo Polo es coautor del álbum y con él, Blanca Paloma forma un dúo “no solamente musical”: “Con Polo comparto ya toda mi vida. Es la persona que más me conoce ahora mismo, junto con mis amigas. Es una gozada componer con él, pero también tiene sus complicaciones, porque a veces cuanta más confianza tienes, menos cuidados tienes”.

PUBLICIDAD

La música es su punto de unión: “Me está sirviendo muchísimo para cuidar esa relación que me encantaría que fuera a largo plazo, porque es una sinergia muy increíble”. La visión de Polo está reflejada en Trenza mía: “Él viene de la clásica, pero también de la electrónica, le encanta el universo pop... No le hemos puesto vallas al campo, porque creo que cada canción ha ido encontrando su forma”.

Además, una de sus escenas más románticas se acabó transformando en canción: “Hay una bachata porque muchas veces cuando terminamos del estudio nos animábamos y nos bailábamos una bachata en la cocina en plan de: ‘Dios, hay que hacer una bachata’. Una canción que empezó siendo una balada, luego pasó a ser un tango, pero acabó siendo la bachata”.

PUBLICIDAD

José Pablo Polo, la pareja de Blanca Paloma (Europa Press)

Sin el amor de por medio, el disco tendría otra forma: “Ha permitido que ese amor esté traducido, pero en todos los sentidos, porque si yo a lo mejor estuviera trabajando con una persona con la que no tengo tanta confianza, quizás no hubiéramos llegado tan al límite y con Polo nos hemos permitido jugar hasta el final de las consecuencias, porque han habido canciones de las que hemos hecho tantas versiones que podríamos hacer una biografía de cada canción”.

El significado de ‘Trenza mía’

Existen muchas leyendas alrededor del pelo, pero Blanca Paloma ha elegido la suya propia para el concepto del disco: “Hace 14 años ya me corté la trenza. La canción que da nombre al álbum empieza diciendo ‘Para olvidarme de ti’, que es verdad que en su momento supuso una ruptura con una persona, pero también con una misma, porque de alguna manera lo que necesitaba era hacer un cambio en mí misma y dejar atrás esas cosas que a lo mejor no me hacían brillar todo lo que me gustaría”.

PUBLICIDAD

Entre la inspiración del álbum, Blanca Paloma recuerda la frase de Manolo Escobar “tú no te cortarás el pelo hasta que me muera yo”: “De pequeña tú no entiendes, estás cantando eso, oyes coplitas por tu casa y de repente dices: ‘¿Cómo, cómo puede estar tan presente en la cotidianidad las imposiciones hacia la mujer?’. Poder tener el control de ti misma, de tu aspecto, de cómo te vistes y cómo te mueves es un empoderamiento al fin y al cabo".

Blanca Paloma en el arte de 'Trenza mía' (Tragaluz)

Por ello, ha hecho un homenaje especial en Tarara Loca junto a Rocío Márquez: “Ese personaje popular, pero que ha trascendido por cómo vestía, por cómo se movía. Yo creo que esa ‘tarara’ era una adelantada a su tiempo, que podríamos ser cualquiera del siglo XXI”. Hace otros dos homenajes a mujeres históricas con dos poemas muy dispares: un enigma de una monja del siglo XVII, sor Juana Inés de la Cruz, y otro de Fadwa Tuqan que “es como un carpe diem palestino”.

PUBLICIDAD

El retiro de silencio de Blanca Paloma

La inspiración religiosa no se limita a eso solo, porque durante la composición Blanca Paloma pasó por el Monasterio de las Batuecas en Salamanca: “He ido dos veces. Es un retiro de silencio, una desintoxicación al final, porque estamos muy saturados: las pantallas, la información, los acontecimientos, rodeados de gente. La primera vez fui en 2021, antes del primer Benidorm Fest, y me sirvió muchísimo para estar en mi centro”.

“La segunda vez que fui fue después de Eurovisión, también me sirvió para reconectar, tenía mucho ruido. Eurovisión es un acontecimiento al que le debo mucho y estoy muy agradecida porque me he mostrado cosas de mí misma que ni yo sabía que era capaz, estar en un escenario rodeada de tanta gente y al otro lado de la pantalla más. Eso es descubrir un superpoder. Yo creo que ese segundo retiro fue también de gratitud a una misma”, recuerda ese punto de desconexión.

Blanca Paloma presenta su primer disco 'Trenza mía'. (Alejandro Higuera López / Infobae)

“Fue clave esa semana para poner las piezas en su sitio y terminar de darle forma al álbum y que me sintiese identificada con él, que era para mí uno de los requisitos indispensables”, añade sobre aquella experiencia en el monasterio. “Es verdad que no es el disco que yo me hubiera imaginado que iba a ser, pero es que antes de que pasara todo esto yo me imaginaba siendo la artista más alternativa, que no dejo de serlo, porque al final mi música no es una radiofórmula”, rememora cómo ha cambiado su proyecto.