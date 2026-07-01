Iñaki Urdangarin, homenajeado por el COE treinta años después de los Juegos de Atlanta 1996: “Sois un auténtico orgullo”

Iñaki Urdangarin, entre los deportistas españoles de Atlanta 96 en el homenaje del COE por los 30 años. (EUROPA PRESS).

Tres décadas después de que España firmara una de sus actuaciones más recordadas en unos Juegos Olímpicos, el deporte nacional ha vuelto a reunir a buena parte de los protagonistas de aquella gesta. El Comité Olímpico Español (COE) celebró este martes un acto conmemorativo para reconocer a los 292 integrantes de la delegación que representó al país en los Juegos de Atlanta 1996, una cita que dejó un balance de 17 medallas y 36 diplomas olímpicos.

El homenaje, celebrado en la sede del COE en Madrid, reunió a más de un centenar de deportistas que compartieron recuerdos de una edición que marcó un antes y un después para el olimpismo español. Entre los asistentes destacaron nombres como Iñaki Urdangarin, integrante de la selección masculina de balonmano que conquistó la medalla de bronce; la extenista Arantxa Sánchez Vicario, que subió al podio en dobles; y el exciclista Miguel Induráin, que logró el oro en la contrarreloj individual.

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La ceremonia estuvo presidida por Alejandro Blanco, máximo responsable del Comité Olímpico Español, quien quiso poner en valor el legado que dejó aquella generación de atletas. En su intervención destacó que, aunque los resultados pertenecen a quienes los consiguieron sobre el terreno de juego, el recuerdo de aquellos Juegos sigue formando parte de la memoria colectiva del deporte español.

Blanco aseguró que el paso de los años ha servido para dimensionar aún más la importancia de lo conseguido en Atlanta y subrayó que aquellos deportistas continúan siendo un motivo de orgullo para el país. Sus palabras arrancaron el aplauso de un auditorio repleto de olímpicos que, tres décadas después, volvieron a encontrarse para compartir vivencias.

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Arantxa Sánchez Vicario, entre los deportistas españoles de Atlanta 96 en el homenaje del COE por los 30 años. (EUROPA PRESS).

Como recuerdo de este aniversario, los asistentes recibieron un diploma conmemorativo en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a la contribución que realizaron al crecimiento del deporte español durante una etapa especialmente exitosa.

El acto también contó con la intervención de Javier Revuelta, olímpico en hípica y actual presidente de la Real Federación Hípica Española, quien recordó la emoción de reencontrarse con quienes compartieron la experiencia olímpica en Estados Unidos. Revuelta aseguró que, pese al tiempo transcurrido, sigue viendo en sus compañeros el mismo entusiasmo y compromiso que demostraron durante aquellos Juegos, destacando que el espíritu olímpico que vivieron entonces continúa muy presente.

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Una delegación que hizo historia

Atlanta 1996 quedó grabada en la historia del deporte español gracias a una cosecha de 17 medallas: cinco de oro, seis de plata y seis de bronce. Aquella actuación permitió a España consolidarse entre las principales potencias deportivas del momento.

Entre los campeones olímpicos figuraron Miguel Induráin, vencedor de la contrarreloj ciclista; la selección masculina de waterpolo; el conjunto español de gimnasia rítmica; y las tripulaciones españolas de vela que conquistaron el oro en las clases Tornado y 470 femenino.

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los deportistas españoles de Atlanta 96 en el homenaje del COE por los 30 años. (EUROPA PRESS).

A ese brillante palmarés se sumaron numerosas preseas de plata y bronce obtenidas en disciplinas como atletismo, tenis, judo, hockey hierba, boxeo, marcha o balonmano, reflejando el gran momento que atravesaba el deporte español en los años noventa.

Atlanta también cambió la vida de Iñaki Urdangarin

Para uno de los homenajeados, aquellos Juegos tuvieron además una enorme trascendencia en el plano personal. Atlanta fue el escenario donde Iñaki Urdangarin conoció por primera vez a la infanta Cristina, un encuentro que acabaría marcando el futuro de ambos.

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La hija del entonces rey Juan Carlos I viajó a Estados Unidos para seguir de cerca la participación de los deportistas españoles. Según ha trascendido con el paso de los años, el primer contacto entre ambos se produjo durante una celebración organizada tras el triunfo del equipo español de waterpolo.

La boda de la Infanta Cristina de España e Iñaki Urdangarin en la Catedral de Barcelona.(IMAGEN DE ARCHIVO)

A partir de aquel verano comenzó una relación que fue ganando protagonismo en los meses siguientes. En 1997, el propio Juan Carlos I reconocía públicamente que su hija mantenía una estrecha amistad con el jugador de balonmano, aunque evitó entonces confirmar una relación sentimental.

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Poco después llegaría el anuncio oficial del compromiso y, meses más tarde, la boda que convirtió a ambos en duques de Palma por decisión del monarca. Sin embargo, ese título sería retirado años después por el rey Felipe VI tras el estallido del caso Nóos.

La historia de la pareja dio un nuevo giro en enero de 2022, cuando la publicación de unas imágenes de Urdangarin junto a Ainhoa Armentia desembocó en el comunicado conjunto en el que ambos anunciaron el fin de su matrimonio.

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