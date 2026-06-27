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Page vuelve a pedir elecciones y espera salir del Comité Federal con la garantía de que el PSOE no será imputado

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha vuelto a pedir elecciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha dicho que espera salir de la reunión del Comité Federal de este sábado con la garantía de que el PSOE no será imputado.

A su llegada a Ferraz, García Page ha señalado que percibe "mucho miedo", también entre los socios parlamentarios del Gobierno, a dar la palabra a los ciudadanos pero sostiene que es necesario anteponer los intereses del país a los del partido. "España se pregunta sólo cuándo serán las elecciones", ha llegado a decir.

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Con todo, ha dicho que al menos espera salir de este Comité con "cierta tranquilidad" de que el PSOE "no va a ser imputado" como organización porque, a su juicio, eso sería "terrorífico". "Espero salir con la garantía de que el PSOE está limpio", ha manifestado García Page, que también espera que haya "autocrítica, claridad y respuestas".

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