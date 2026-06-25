Los dietistas coinciden en los alimentos a evitar durante las horas más calurosas

Los alimentos que no van a favorecer durante los meses de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano trae consigo temperaturas extremas que ponen a prueba la capacidad del cuerpo para mantenerse fresco y bien hidratado. Durante una ola de calor o los meses de verano, la alimentación adecuada se convierte en una herramienta clave para resguardar la salud y evitar complicaciones como el golpe de calor o la deshidratación.

Expertos en nutrición, como la Dra. Ileana Dirutigliano, dietista de MioDottore, insisten en que lo que se come durante los días de calor intenso puede marcar la diferencia en cómo se sobrellevan las jornadas más sofocantes. Según sus recomendaciones, el cuerpo requiere menos esfuerzo cuando se opta por alimentos ligeros y ricos en agua, mientras que algunas elecciones habituales pueden perjudicar el bienestar y aumentar la temperatura corporal.

PUBLICIDAD

Los dietistas coinciden en la necesidad de priorizar opciones frescas y de fácil digestión, además de evitar ciertos productos que, lejos de aportar energía, pueden agravar la sensación de fatiga o incluso favorecer la pérdida de líquidos. El foco está en proteger al organismo no solo a través de la hidratación, sino también mediante una selección cuidadosa de las comidas.

Alimentos que los expertos recomiendan evitar durante el calor extremo

Grasas y comida basura : “Cuando hace calor, es mejor evitar la comida basura y los alimentos grasos en general, ya que requieren un gran esfuerzo digestivo . Y este esfuerzo digestivo eleva la temperatura corporal”, advierte la Dra. Ileana Dirutigliano. Hamburguesas, pizzas y frituras aumentan la carga metabólica, dificultando la regulación térmica.

Carnes rojas: La costumbre de organizar barbacoas y asados puede resultar contraproducente. “Es un hábito que los expertos en nutrición desaconsejan, por la misma razón que las comidas grasas: la digestión aumenta la temperatura corporal. Por lo tanto, es mejor optar por carnes blancas”, señala Dirutigliano.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

Bebidas diuréticas (té, café, cerveza): Estas bebidas, aunque populares, contribuyen a la deshidratación. “Te dan ganas de ir al baño y favorecen la deshidratación ”, subraya la dietista. Recomienda reducir su consumo y elegir infusiones de hierbas sin azúcar que ayuden a la digestión. El agua es la opción más segura, aunque menos tentadora.

Azúcares y carbohidratos refinados : Los dulces, bollería, refrescos y zumos comerciales, así como productos como pan blanco, pasta procesada y patatas, contienen azúcares que aportan calorías innecesarias y dificultan la digestión. “Los azúcares aportan calorías innecesarias, favorecen la deshidratación y, además, son difíciles de digerir , lo que puede aumentar la temperatura corporal: conviene evitar pasteles, bollería, refrescos e incluso zumos de frutas”, especifica la experta.

Bebidas alcohólicas: El alcohol tiene efecto diurético y puede aumentar la pérdida de líquidos. “Deshidratan el cuerpo debido a su efecto diurético”, advierte Dirutigliano. Si se decide consumir, la recomendación es limitarse a una copa de rosado, que calma más la sed y resulta ligeramente más hidratante que otras bebidas alcohólicas.

Alimentos recomendados para afrontar el calor

La base de la alimentación en los días calurosos debe ser una selección de alimentos ricos en agua y fáciles de digerir. Las verduras frescas, tanto crudas como cocidas, ocupan un lugar central en las recomendaciones de los especialistas. Tomates, lechuga, pepinos y rábanos pueden incorporarse en ensaladas o sopas frías como el gazpacho; proporcionan hidratación y una buena cantidad de vitaminas.

PUBLICIDAD

Las verduras frescas son un gran aliado ante esta problemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes disfrutan de los platos completos y ligeros, los expertos sugieren combinar varias verduras con una porción pequeña de almidón, como arroz integral o quinoa, junto a una proteína suave, por ejemplo, pechuga de pollo o queso fresco. Un ejemplo de almuerzo equilibrado y refrescante es un plato único que incluya arroz integral, tomates cherry, pepinos y huevo duro, acompañado de una ensalada de fruta fresca como postre.

El consumo de frutas frescas es especialmente aconsejado durante la ola de calor. Melón, sandía y fresas son opciones ideales por su alto contenido de agua y su sabor refrescante. Para quienes prefieren un postre frío, los sorbetes elaborados con agua y fruta fresca ofrecen una alternativa ligera y saludable al helado tradicional.

PUBLICIDAD

La hidratación debe anticiparse a la sensación de sed, ya que el cuerpo pierde más líquido a través del sudor en jornadas calurosas. Los expertos insisten en que el agua debe ser la bebida principal durante todo el día, y que la selección de alimentos puede facilitar la tarea de mantener el equilibrio hídrico sin esfuerzo extra.