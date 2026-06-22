ERC reclama al PSOE que haga "limpieza" tras la condena a Ábalos

Barcelona, 22 jun (EFE).- La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha reclamado este lunes al PSOE que haga "limpieza" y no se "limite a culpar al árbitro, que no es neutral", tras la condena de más de 24 años de cárcel al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos.

El Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel -con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio- por mordidas en la compra de mascarillas en pandemia, en el año 2020, y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.

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"A los catalanes no tienen que explicarnos cómo es la justicia española: sabemos que el árbitro muchas veces está comprado, sabemos que el árbitro no es neutral. Pero también pensamos que el PSOE debe dejar de limitarse a culpar al árbitro y debe hacer limpieza de forma urgente", ha enfatizado Alamany en una rueda de prensa en la sede del partido, en la que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome medidas.

Según la dirigente de ERC, "es evidente que el PSOE tiene un problema que no ha afrontado desde el minuto uno y que ha dejado pudrir y enquistar; hace tiempo que es evidente y con la sentencia de hoy todavía se confirma más".

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"Los Koldo, Ábalos, Cerdán y Leire son porquería y por eso el PSOE debe hacer limpieza", ha indicado Alamany, que ha instado a Sánchez a "dejar de victimizarse" y explicar "qué medidas tomará para alejarse de esta situación".

En paralelo, al ser preguntada por la causa contra Begoña Gómez y la actuación del juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, la dirigente de ERC ha considerado que este caso "está sirviendo para que una mayoría de ciudadanos del Estado vean la realidad de la justicia española, que los catalanes ya conocen". EFE

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