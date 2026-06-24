La cantidad de ceros en el examen de euskera de la PAU lleva a más de treinta familias vascas de colegios concertados a demandar en los tribunales

El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxerramón Bengoetxea. (EFE/Adrián Ruiz-Hierro)

Decenas de familias de colegios concertados de Bizkaia han llevado a los tribunales las calificaciones del examen de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), tras recibir notas llamativamente bajas —incluidos ceros— que, según la firma de abogados Picaza Legal, no tienen “una explicación” estadística razonable.

El bufete ha presentado más de una treintena de demandas ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, una vez que la autoridad educativa desatendió el recurso administrativo previo, según ha informado Efe. Los demandantes —progenitores o representantes legales de los alumnos menores de edad, o los propios afectados si son mayores de 18 años— han solicitado además una medida cautelar urgente: que las puntuaciones de la asignatura Lengua Vasca y Literatura II queden excluidas del cálculo de la nota media durante el proceso de prematriculación.

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Estudiantes se examinan de la PAU. (Europa Press)

El calendario aprieta. La prematriculación en la Universidad del País Vasco (EHU) cierra el próximo martes 30 de junio, y Picaza Legal confía en que la jueza se pronuncie antes del viernes sobre esa medida cautelar. El argumento del bufete es que, si las sentencias tardan hasta dos años en resolverse, “ya la expectativa está frustrada”, por lo que los estudiantes afectados deben poder matricularse de forma preventiva sin que esa nota penalice su expediente.

Más de 100 ceros registrados

La polémica arrancó el 10 de junio, cuando la EHU anunció que el 95,26% de los 13.620 estudiantes que realizaron la PAU la habían superado —un 93,79% en el caso de Bizkaia—. Pocas horas después saltó la alarma: varios tribunales correctores habían asignado notas extremadamente bajas en el examen de euskera, con 168 ceros registrados en un primer momento. La concentración de esas calificaciones en centros concertados del modelo A de Bizkaia llevó a los estudiantes a manifestarse en Bilbao, con la advertencia de que lo que estaba en juego era su futuro académico.

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Todos los alumnos de estos colegios realizaron la prueba en el Tribunal 11, ubicado en la Facultad de Economía y Empresa en Bilbao. Según las denuncias de estudiantes, los resultados más bajos se concentraron en dos aulas concretas, correspondientes a alumnos cuyos apellidos se situaban entre las letras I y S.

Estudiantes se preparan para realizar el examen de la PAU. (Europa Press)

La EHU intentó contener la controversia de dos maneras. Primero, circunscribió el problema a un error técnico: ocho alumnos constaban como no presentados pese a haber realizado el examen. Después, ante la magnitud de los casos —que afectaban a una decena de centros, la mayoría concertados—, emitió un comunicado para subrayar que la corrección se realiza “bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad”.

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Tras el proceso de revisión, al que se acogieron 1.778 alumnos, los ceros se redujeron de 168 a 108. Aun así, en los exámenes corregidos por segunda vez las notas “no han experimentado incrementos significativos y han permanecido próximas al cero”, según informó la propia EHU. Dos de los doce tribunales correctores acumulaban 108 de los 168 ceros iniciales, y la mayoría correspondía a alumnos de centros concertados del modelo A de Bizkaia, la misma anomalía estadística que Picaza Legal señala como eje de su argumentación judicial.

Con información de Efe