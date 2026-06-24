La UE desbloquea 846 millones en ayudas del fondo de solidaridad para la recuperación de la dana

La Comisión Europea ha desbloqueado una partida de 846 millones de euros del Fondo de Solidaridad europeo para ayudar a la reconstrucción de las zonas devastadas por la dana de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, una ayuda que se suma a los 100 millones de euros de anticipo que Bruselas ya liberó en marzo de 2025 para cubrir las primeras operaciones de recuperación.

"Las inundaciones de Valencia fueron una tragedia europea", ha asegurado la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en un comunicado para informar de la ayuda que España recibirá en los próximos días para "reconstruir lo que el desastre destruyó".

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La conservadora alemana, además, ha puesto en valor el apoyo del fondo comunitario como una "expresión concreta de la solidaridad de la Unión Europea" con los españoles que "aún cargan el peso de la pérdida y el dolor". "A España, hoy y mañana, Europa está con vosotros", ha remachado.

En octubre del pasado año, y tras una evaluación en detalle del impacto de la catástrofe que dejó 230 muertos y dañó pueblos enteros, la Comisión Europea fijó en un total de 945 millones de euros la contribución posible de las arcas comunitarias para ayudar a España a hacer frente a la reconstrucción de la zona.

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El Consejo (gobiernos) y la Eurocámara dieron su visto bueno al cálculo, lo que ha permitido liberar la que es hasta el momento la segunda mayor ayuda nunca asignada por el Fondo de Solidaridad de la Unión en respuesta a una catástrofe.

En concreto, los fondos servirán para cubrir medidas de reparación de infraestructuras críticas --como carreteras, puentes y redes de agua y energía--, la provisión de alojamiento temporal para personas desplazadas y el fortalecimiento de los sistemas de prevención de inundaciones --como las redes de drenaje, las riberas de los ríos y los mecanismos de alerta temprana--.

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También se podrá recuperar con estos apoyos la inversión realizada para la conservación de los sitios del patrimonio cultural y las operaciones de limpieza a gran escala, incluida la eliminación de escombros y la descontaminación ambiental.