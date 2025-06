Jorge Javier Vázquez recuerda a Mila Ximénez en el cuarto aniversario de su muerte: “La felicidad era esto”

Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez, en una fotografía de archivo. (RRSS)

Cuatro años después del fallecimiento de Mila Ximénez, la figura de la periodista sigue presente en la vida de Jorge Javier Vázquez. El presentador, afectado por la ausencia de una de sus amigas más cercanas, ha dedicado unas palabras públicas en el aniversario de su muerte, ocurrida el 23 de junio de 2021, cuando Mila perdió la vida tras una lucha contra el cáncer de pulmón.

La relación entre Vázquez y Ximénez trascendía lo profesional. Ambos compartieron mucho tiempo en televisión, especialmente en programas como Sálvame y otras producciones de Mediaset, pero también cultivaron una amistad fuera de cámaras. Según ha reconocido el propio Jorge Javier, la marcha de Ximénez marcó un antes y un después en su vida. Su ausencia no ha hecho sino intensificarse con el paso del tiempo, afectando profundamente su día a día y sus emociones personales.

En la fecha en que se cumplen cuatro años desde que Ximénez falleció, el presentador ha querido rendirle homenaje a través de sus redes sociales compartiendo tres fotografías inéditas de su álbum privado en las que aparece junto a su gran amiga, unas imágenes que fueron tomadas en la casa de Vázquez, en momentos de complicidad y risas. Las instantáneas van acompañadas de un mensaje breve, pero cargado de emotividad: “La felicidad era esto. Cuatro años después, siempre contigo”, escribe el de Badalona.

El tributo público no ha pasado desapercibido. Numerosos compañeros del ámbito televisivo y amigos personales han mostrado su apoyo a Vázquez a través de mensajes en la publicación. Figuras como Alberto Dugarte, Cristina Cifuentes, Marisa Martín-Blázquez, Charo Vega o Bibiana Fernández han enviado mensajes de ánimo, en una jornada que también ha resultado especialmente simbólica y difícil para muchas otras personas que conocieron y trabajaron con Mila Ximénez.

Son varias las ocasiones en que Jorge Javier ha confesado que, desde la muerte de su amiga, su vida cambió de manera radical. Se refiere a ella como un “referente emocional” con quien aún mantiene conversaciones internas para compartir vivencias o pensamientos cotidianos. En sus palabras, la ausencia de Ximénez se ha vuelto cada vez más dolorosa con el paso de los años, lejos de mitigarse por el tiempo.

Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez, en una fotografía de sus redes sociales.

Entre los aspectos que más destaca Jorge de su relación con la periodista se encuentran los momentos de conversación espontánea y sin filtros que compartían. Para él, esas charlas informales representaban verdaderos instantes de felicidad compartida, aunque en aquel momento no fuera consciente del valor que tendrían con el tiempo y tras la pérdida de su amiga.

“Cuando Mila se murió, se me partió la vida. Creo que con su muerte me hice mayor de golpe, porque la vida con ella era juego, era diversión, era una fiesta. Tenerla era sentirte joven continuamente”, confesó emocionado el catalán hace un año en el programa ¡De viernes!.

El recuerdo de Kiko Hernández

Jorge Javier no ha sido el único rostro de Sálvame en acordarse públicamente de Mila este 23 de junio. Otro de sus grandes amigos, Kiko Hernández, ha concedido una emotiva entrevista a Semana en la que rinde homenaje a la andaluza.

“No hay una vez que no piense ‘¿Qué diría Mila aquí?’ o ‘¡cómo se reiría Mila de esto!’. Pero esto no me pasa solo en el programa, sino en mi vida. La echo de menos muchas veces al día y sueño mucho con ella. Sueño que compartimos plató, que hemos tenido una discusión o que nos meamos de risa", confiesa el colaborador.