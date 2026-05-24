Clima de Negocios: la increíble historia del unicornio de internet argentino que sobrevivió a todo y cómo planea seguir creciendo

En 2025, Despegar facturó cerca de USD 6.500 millones, con un crecimiento superior al 20% respecto al año anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Año 1998. "Roby" Souviron, un joven contador egresado de la UBA que cursaba un MBA en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, había regresado a Buenos Aires para las fiestas. Fue a comprar un pasaje de regreso en Asatej, la agencia especializada en turismo estudiantil que entonces reinaba en ese mercado, pero la larga cola en el local no se movía. Después de un largo rato sin avanzar, Souviron se hartó y se fue. Encendió su computadora y compró el pasaje en Travelocity, una empresa digital que había sido fundada dos años antes, en los albores de Internet, por Sabre Corporation, dueña de uno de los mayores sistemas informáticos de venta de pasajes del mundo. Las compras en el mundo digital eran aún cuestiones para valientes.

Souviron volvió a EEUU y allí germinó la idea de fundar su “copycat”, o réplica de un modelo ya existente y adaptarlo a un país o región para que funcione (porque comprar en Travelocity y usarlo desde Argentina tampoco fue una experiencia automática t del todo satisfactoria). Una forma de emprender, sobre todo para proyectos de Internet, muy usada y reivindicada al menos hasta que llegó la ola del “winners takes all” que encabezaron Google y Facebook. Es el mismo modelo “replicante” que usaron Mercado Libre (eBay), OLX (Craigslist y otras) y Globant (Cognizant y varias compañías de servicios informáticos), por nombrar algunos de los primeros unicornios locales, como los emprendedores llaman la empresas tech que alcanza valuaciones de al menos USD 1.000 millones, un monto mítico para cualquier startup.

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Los cinco fundadores de Despegar en Nueva York: Christian Vilate, Alejandro Tamer, "Roby" Souviron, Mariano Fiori y Martín Rastellino

Lo que siguió fue uno de los casos más emblemáticos del emprendedorismo argentino. Despegar nació en agosto de 1999 con una inversión inicial de USD 15.000 por cabeza que pusieron cinco amigos, todos “sub 30” que la cofundaron: Souviron, Martín Rastellino, Alejandro Tamer, Christian Vilate y Mariano Fiori. Ninguno sabía nada de turismo. Todos sabían de negocios: se conocieron estudiando y en sus primeros trabajos, y se lanzaron a la aventura puntocom.

Esta es la historia de una empresa digital emblemática que tiene casi 30 años, presencia en 19 países de la región y que, a diferencia de otras que nacieron la misma época de ebullición puntocom –como el gigante del e-commerce que fundó Marcos Galperin– pasó por todas y sigue ahí, como un claro ejemplo de resiliencia. Una compañía argentina que supo salir de las fronteras del país con éxito y renovarse las veces que fue necesario.

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La puntocom para viajar

El sitio estuvo en línea recién el 11 de diciembre de 1999, el día después de que Fernando de la Rúa asumiera la presidencia. Los fundadores eligieron esa fecha a propósito: querían montar su campaña de lanzamiento en uno de los días con los diarios con sus tiradas a full.

Vista interior de una sucursal moderna de Despegar. La empresa también tiene locales físicos

Levantaron cientos de millones de dólares de inversión de fondos como HMT&F, Tiger, Sequoia, Acell Partner, L Catterton y Expedia. Fue una montaña rusa. La empresa estuvo a punto de quebrar varias veces y se reinventó otras tantas hasta convertirse en “la” agencia digital de viajes de América Latina. Sobrevivió a la burbuja puntocom, al derrumbe del turismo global post caída de las Torres Gemelas y a la pandemia, cuando sus ingresos cayeron más de 7o%, registró pérdidas millonarias y tuvo que despedir a parte de su staff.

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Despegar había salido a la bolsa en Wall Street unos años antes, en 2017, y se convirtió en un unicornio. Llegó a valer más de USD 2.000 millones y por el Covid se convirtió en un “unicorpse”. Un cadáver de unicornio, literalmente.

Con los años, sus fundadores fueron dejando la compañía de a poco, que pasó a ser dirigida por ejecutivos de los fondos de inversión que se habían quedado con la empresa. El año pasado Prosus, un gigante holandés de negocios de internet, compró todas sus acciones por unos USD 1.700 millones y la sacó de Wall Street. O sea, es otra vez una compañía privada que no cotiza y con un único dueño. Prosus asegura que buscará convertirla en una empresa con un valor de mercado de USD 6.000 millones en tres años.

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El CEO de Despegar, Gonzalo García Estebarena

“Tenemos el objetivo estratégico de triplicar la compañía en un plazo de tres años en términos de volumen de transacciones y operaciones. La tasa de crecimiento que nos proponemos de cara al futuro es mucho más agresiva que la registrada en los años anteriores. ​A través de los años y hasta hoy logramos mantener el espíritu de startup, pero con la escala de una gran empresa tecnológica”, le dijo a Infobae el CEO de la empresa, Gonzalo García Estebarena.

“Ese objetivo solo será posible si seguimos liderando la transformación tecnológica de la industria, como lo hicimos desde nuestros inicios. Fuimos pioneros en la venta online de viajes en la región, en el desarrollo mobile y ahora en inteligencia artificial. Contamos con un AI Workforce que representa el 20% de capacidad adicional dentro de la compañía y estamos construyendo tecnología para potenciar no solo nuestra operación, sino también la de hoteles, aerolíneas y partners en toda Latinoamérica. Ser parte del ecosistema Prosus nos permite acelerar esta visión de largo plazo, manteniendo el espíritu emprendedor con el que nacimos, pero ahora con la escala y las capacidades de una big tech”, agregó.

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En los últimos años, Despegar compró en la región a Best Day, HotelDO, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet y Stays.net, todas empresas digitales vinculadas con el turismo. El share de sus ingresos es similar al histórico, con Brasil a la cabeza, con el 40% del negocio. México tiene cerca del 20%, Argentina entre el 15 y el 20%, y el resto se reparte entre los demás países.

Marcelo Grether, Chief Travel Partners de la compañía

También ponen foco en un negocio no tan visible, el B2B o ventas a otras empresas. Es un segmento que ya representa el 20% de sus ingresos y en el que tienen clientes como Liverpool Viajes (México), BBVA Viajes (Argentina), los paquetes de la aerolínea Volaris, unas 17.000 agencias en la región y un proyecto en marcha para entrar al mercado de Estados Unidos con una alianza white label con una entidad financiera de gran escala, cuyo nombre aún revelan.

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Prosus, que antes fue el fondo sudafricano Naspers (que compró en su momento OLX, otro unicornio local fundado por el actual embajador en EEUU, Alec Oxenford), es una empresa global de tecnología que es dueña de unas 100 compañías que suman 2.000 millones de clientes. Es el principal accionista de la china Tencent –dueña de Wechat, entre muchas otras– y parte de su objetivo es replicar en otras regiones el modelo de ecosistemas de servicios y aplicaciones virtuales en un mismo entorno. Tiene foco en servicios Entrega de Alimentos, Clasificados y Fintech y en la región es dueña de marcas de peso como iFood, Sympla y OLX Brasil, además de Despegar. Hoy, el 20% de las transacciones de Decolar (así se llama tourist tech en Brasil) provienen de clientes de iFood, un gigante del delivery de comida. Esa es la sinergia que busca Prosus. De hecho, Fabricio Bloisi, ex CEO de iFood es el actual CEO del Grupo Prosus.

“La empresa tiene muy buenas perspectivas, se reconstruye y supo adaptarse a todos los contextos. Es un orgullo ver cómo pasa todo eso, ahora desde afuera”, le dijo a Infobae Alejandro Tamer, uno de los cofundadores que ahora es funcionario del gobierno de Javier Milei. Se desempeña como subsecretario de Reforma Estatal dentro del ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.

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Despegar nació el 3 de agosto de 1999 con una inversión inicial de USD 15.000 por cabeza que pusieron cinco amigos, todos “sub 30” que la cofundaron

"Fueron casi 20 años de manejarla y los primeros años después de la salida se extrañó un poco, pero ahora ya no. Estoy muy contento con lo que hago desde el Gobierno para ayudar a que el país crezca y mejore”, destacó Tamer.

Los cinco fundadores y amigos siguen haciendo negocios juntos por medio del fondo Blue Sky Ventures, con inversiones en real estate y una startup de créditos, entre otros. Souviron se volcó también a la educación: es uno de los fundadores de los Colegios María Guadalupe, en Garín y Tigre (este último fue la primera escuela argentina en ganar el World’s Best School Prize, en 2024) y Amundsen. Además, junto a Tamer, es miembro de Argentinos por la Educación.

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Lo que viene

La estrategia de Despegar combina tecnología, distribución e IA. La empresa busca llevar su volumen de “gross bookings” de los actuales USD 6.000 millones a un rango de USD 18.000 millones con una inversión anual cercana a los USD 100 millones en tecnología, inteligencia artificial y desarrollo de producto.

“Hoy, definitivamente, es el mejor momento de Despegar en toda su historia. Está creciendo más rápido que nunca, porque está desarrollando tecnología a una gran velocidad", aseguró en charla con este medio Marcelo Grether, Chief Travel Partners de la compañía.

"Ya no somos una empresa standalone de viajes sino que formamos parte de un ecosistema: le vendemos viajes a gente que está comprando comida o eventos, por ejemplo; clientes que confían en la marca. Despegar se posiciona como el one stop shop, el lugar donde se compra todo: vuelos, hoteles, paquetes, autos, actividades”, agregó el ejecutivo.

— ¿Cuánto factura la empresa?

— En 2025, Despegar facturó cerca de USD 6.500 millones, con un crecimiento superior al 20% respecto al año anterior. En una industria donde los crecimientos típicos son de entre el 8 y 12%, es un ritmo agresivo. Para este año vamos a estar en torno al 30 por ciento. El objetivo a tres o cuatro años es multiplicar el tamaño de la empresa más de tres veces, el ritmo de una startup.

— ¿Qué rol juega la inteligencia artificial en esa estrategia?

— Despegar siempre usó machine learning para marketing, producto y revenues. La nueva IA lo que hace es acelerar todo mucho más. No se trata solo de reemplazar tareas manuales: es reconfigurar la manera completa de operar. Un ejemplo concreto es Sofía, nuestro asistente de viajes con IA, lanzado hace dos años. Hoy más del 3% de las ventas online se generan a través de Sofía, y ese número sigue creciendo. Asesora al cliente como lo haría una persona desde un call center. Además, nuestro servicio posventa es el mejor de la industria, algo que hace diez años no pasaba.

— ¿Cuál es la clave de la resiliencia de Despegar?

— Son cuatro factores. El primero es la apuesta consistente por la tecnología: eso permitió escalar siempre. En la región, el 50% de los viajes se compra online, contra el 75% en Estados Unidos y Europa. Fuimos la única empresa local que apostó por lo digital desde el principio y no dejó de invertir. El segundo es la diversificación geográfica: Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina y Perú son realidades muy distintas, y no todos los mercados van al mismo ritmo. El tercero es el contenido turístico: la oferta disponible es la más amplia del mercado, lo que genera confianza en el consumidor. El cuarto es el talento: Despegar siempre apostó por profesionales de primer nivel.