La desconocida historia de los Borbón-Dampierre, los primos de Felipe VI cuya saga quedó marcada por la tragedia

Emmanuela Dampierre posa junto a su hijo Alfonso y sus nietos, Francisco y Luis Alfonso, el día de la primera comunión de estos últimos. (Crédito: Album/Archivo ABC)

Cuando se habla de la familia de Felipe VI, la atención suele centrarse en el núcleo más cercano de la Casa Real. Sin embargo, el árbol genealógico de los Borbón es mucho más amplio y guarda historias tan fascinantes como dramáticas. Entre ellas destaca la de los Borbón-Dampierre, una rama familiar que ha estado ligada durante décadas a renuncias dinásticas, aspiraciones al trono francés y tragedias que marcaron el destino de varias generaciones.

Todo comienza con el infante Jaime de Borbón y Battenberg, segundo hijo de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Su vida cambió para siempre cuando apenas tenía cuatro años. Tras una intervención por una doble mastoiditis, se quedó sordo de ambos oídos, una circunstancia que condicionó profundamente su futuro dentro de la monarquía española.

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Años después, cuando su hermano mayor, Alfonso, renunció a sus derechos dinásticos para contraer matrimonio con Edelmira Sampedro, el rey Alfonso XIII consideró que Jaime tampoco debía ocupar el lugar de heredero debido a su discapacidad. El infante terminó renunciando también a sus derechos sucesorios, allanando el camino para que su hermano don Juan, conde de Barcelona y padre de Juan Carlos I, se convirtiera en el siguiente en la línea de sucesión.

Jaime se casó con Emanuela de Dampierre, con quien tuvo dos hijos, Alfonso y Gonzalo. Además de su papel dentro de la familia Borbón, fue reconocido por los legitimistas franceses como pretendiente al extinto trono de Francia, una reivindicación simbólica que posteriormente heredaron sus descendientes.

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El 4 de marzo de 1935, Jaime de Borbón contrajo matrimonio con Emanuela de Dampierre en la iglesia de San Ignacio, en Roma. (Crédito: Album/Archivo ABC)

La descendencia de Jaime de Borbón y Emanuela

El mayor de sus hijos, Alfonso de Borbón y Dampierre, protagonizó uno de los episodios más conocidos de esta rama familiar. Durante los últimos años del franquismo llegó a perfilarse como posible sucesor de Francisco Franco, aunque finalmente fue Juan Carlos I quien asumió la Jefatura del Estado tras la muerte del dictador.

Su matrimonio con Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Franco, convirtió a la pareja en una de las más mediáticas de su tiempo. Fruto de esa unión nacieron Luis Alfonso y Francisco de Borbón, dos hermanos cuyas vidas tomarían caminos muy distintos.

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Carmen Martínez-Bordiú y Alfonso de Borbón junto a sus hijos. (instagram.com/luisalfdeborbon)

Luis Alfonso de Borbón ha mantenido una notable presencia pública a lo largo de los años. Casado con la empresaria venezolana Margarita Vargas, ha formado una familia numerosa con cuatro hijos y continúa siendo considerado por los legitimistas como heredero de los derechos históricos al desaparecido trono francés.

Muy diferente fue el destino de su hermano menor, Francisco de Borbón, cuya vida quedó truncada de forma dramática. Falleció con tan solo 11 años en un accidente de tráfico que conmocionó a la familia. En el vehículo viajaban también su padre y su hermano Luis Alfonso, quienes lograron sobrevivir al siniestro.

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La tragedia volvió a golpear pocos años después. En 1989, Alfonso de Borbón murió mientras esquiaba en Colorado, cuando un cable de acero cruzado en una pista impactó contra él y le causó heridas mortales. Su fallecimiento supuso un duro golpe para una familia que ya había sufrido una pérdida irreparable.

Gonzalo de Borbón, una vida más discreta pero también trágica

Gonzalo de Borbón Dampierre en una imagen de archivo. (Europa Press)

El otro hijo del infante Jaime, Gonzalo de Borbón y Dampierre, llevó una vida mucho más discreta. A lo largo de su vida contrajo matrimonio en tres ocasiones: primero con María del Carmen Harto Montealegre, después con María de las Mercedes Licer García y, finalmente, con Emanuela María Pratolongo. Ninguna de estas uniones tuvo descendencia, por lo que su línea familiar terminó con él.

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La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha recibido este lunes la Medalla de Galicia --máxima distinción de la Comunidad-- en un breve acto que ha tenido lugar en el Pazo de Raxoi y donde la heredera ha recordado a "todos los gallegos que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor". Allí, también ha reconocido sentirse como "una gallega más" y ha asegurado que "aquí está su hogar, donde acaba el mar". (Fuente: Pool TVG / Europa Press)

En el año 2000 falleció a los 62 años a consecuencia de una leucemia, poniendo fin a una trayectoria personal que, aunque mucho menos mediática que la de otros miembros de su familia, también estuvo marcada por las dificultades y la enfermedad.