El entrenamiento de la Segunda Guerra Mundial para sobrevivir en el bosque que ha popularizado una abuela en Barcelona

La abuela que ha popularizado una supervivencia en redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La supervivencia en la naturaleza ha dejado de ser un tema exclusivo de militares y se ha convertido en una afición popular gracias a figuras como Yaya Bushcraft (70 años), la abuela de Barcelona que enseña trucos básicos a miles de seguidores en redes sociales (@yayabushcraft). Con más de 100.000 personas pendientes de sus vídeos, ha logrado que técnicas nacidas en la Segunda Guerra Mundial se actualicen y lleguen a un público diverso, desde jóvenes aventureros hasta familias que buscan actividades al aire libre.

El origen del Bushcraft está directamente ligado a necesidades reales de supervivencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el australiano Richard Graves diseñó un entrenamiento especial para soldados que debían sobrevivir en selvas y territorios inhóspitos. El objetivo era claro: que pudieran orientarse, encontrar agua, encender fuego, construir refugios y regresar con vida tras misiones peligrosas. Graves no solo aplicó estos métodos en combate, sino que, después de la guerra, los recopiló en manuales y fundó una escuela, sentando así las bases de una disciplina cada vez más valorada.

Décadas después, lo que comenzó como un protocolo militar se ha convertido en una tendencia global. Hoy, practicar Bushcraft significa saber adaptarse a la naturaleza, resolver problemas con pocos recursos y, sobre todo, aprender a valerse por uno mismo. En España, el fenómeno ha ganado fuerza gracias a la capacidad de divulgadores como Yaya Bushcraft para hacer comprensibles estas técnicas y animar a cualquiera a probarlas, sin importar la edad ni la experiencia previa.

¿Cuáles son las “5C” esenciales para sobrevivir en el bosque?

Uno de los aportes más innovadores del Bushcraft moderno es el concepto de las “5C”, propuesto por el estadounidense Dave Canterbury. Estas cinco claves agrupan los objetos fundamentales que cualquier persona debe llevar al adentrarse en la naturaleza:

Las 5 claves de la supervivencia. (Istock)

Herramienta de corte: Un cuchillo resistente, de entre 11 y 15 centímetros, es la herramienta más versátil. Permite desde preparar comida hasta fabricar otras herramientas, cortar ramas para un refugio o tallar utensilios.

Dispositivo para hacer fuego: Cerrillas, o cualquier tipo de encendedor asegura la posibilidad de calentarse, cocinar, hervir agua para desinfectarla y emitir señales de auxilio si es necesario.

Refugio: Puede ser una lona plástica, una manta térmica ligera o la habilidad para construir un cobijo con materiales del entorno. Protegerse de la intemperie es vital para evitar la hipotermia y otros problemas graves.

Recipiente: Un vaso o botella de metal resistente al fuego permite hervir agua, cocinar alimentos y almacenar líquidos. Es un elemento que muchos principiantes suelen olvidar pero resulta imprescindible.

Cuerda: Canterbury recomienda llevar al menos 30 metros de cuerda resistente, útil para levantar refugios, reparar equipamiento, improvisar trampas o asegurar cargas.

A estas cinco claves, el Bushcraft suma la importancia de saber identificar fuentes de agua seguras, reconocer plantas y animales comestibles, escoger la ropa adecuada según el clima, tener conocimientos básicos de primeros auxilios y dominar técnicas de orientación. Yaya Bushcraft ha sabido adaptar los contenidos clásicos al lenguaje cotidiano y a los desafíos reales que enfrentan quienes se animan a pasar una noche en el bosque o a realizar una travesía de varios días. Sus vídeos muestran desde cómo encender un fuego bajo la lluvia hasta cómo filtrar agua con recursos caseros, pasando por consejos para protegerse de insectos o improvisar una señal de socorro visible.