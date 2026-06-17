El sistema de construcción alemán que utiliza bloques de madera maciza y promete levantar viviendas en siete días

Estructura de una vivienda con los bloques prefabricados de la empresa alemana. (NiTO Holzstein)

La construcción de viviendas está entrando en una nueva fase marcada por la industrialización de procesos, la estandarización de componentes y la creciente adopción de materiales de bajo impacto ambiental. En este contexto, la empresa alemana NiTO Holzstein propone una alternativa a la construcción tradicional basada en bloques modulares de madera maciza de gran formato que se ensamblan mediante un sistema de encaje preciso, eliminando el uso de cemento en la fase estructural.

El sistema se apoya en “ladrillos” de madera estructural de clase C24, fabricados a partir de seis tablas de madera unidas mediante clavos de madera patentados. Cada bloque pesa en torno a 10 kilos, aunque existe una versión más compacta para aplicaciones específicas. Estas piezas encajan entre sí mediante un sistema de unión de alta precisión. El resultado es un sistema que reduce drásticamente la dependencia de adhesivos, morteros o procesos húmedos tradicionales.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos más destacados del sistema es la velocidad de montaje. En condiciones óptimas, un trabajador puede instalar aproximadamente un metro cuadrado de muro en menos de un minuto, una capacidad que, según la empresa, permitiría completar la estructura de una vivienda unifamiliar en alrededor de siete días. Sin embargo, este plazo debe interpretarse con cautela: se refiere únicamente al levantamiento de la estructura portante, sin incluir fases críticas como cimentación, instalaciones eléctricas y de fontanería, aislamiento, carpinterías o acabados interiores, que siguen requiriendo tiempos de ejecución convencionales.

Estructura de una vivienda con los bloques prefabricados de la empresa alemana. (NiTO Holzstein)

Desde el punto de vista regulatorio, el sistema cuenta con certificación del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt), lo que permite su utilización en Alemania en edificios de hasta dos plantas más ático bajo determinadas condiciones. Esta validación ha sido clave para su introducción en el mercado, aunque su aplicación fuera del país aún es limitada. En otros mercados europeos e internacionales, su uso se restringe a proyectos piloto o a elementos no estructurales, mientras la empresa trabaja en la ampliación de certificaciones que, según sus previsiones, podrían completarse hacia finales de 2026.

PUBLICIDAD

Construcción sostenible y economía circular

El enfoque de sostenibilidad es uno de los pilares centrales del sistema. La madera utilizada es maciza, sin aditivos químicos, y procede de fuentes certificadas. Esto permite que los bloques sean potencialmente reciclables y reutilizables, alineándose con los principios de economía circular. Además, la empresa sostiene que el material actúa como sumidero de carbono, almacenando CO₂ durante toda la vida útil del edificio, lo que contribuye a la descarbonización del sector de la construcción, uno de los más emisores a nivel global.

Estructura de una vivienda con los bloques prefabricados de la empresa alemana. (NiTO Holzstein)

Entre las ventajas técnicas del sistema se incluyen la rapidez de ejecución, la reducción de costes de mano de obra en determinadas fases de construcción, la estabilidad dimensional de la madera y un comportamiento térmico favorable que mejora la eficiencia energética de los edificios. También se destaca su flexibilidad arquitectónica, que permite aplicaciones que van desde viviendas unifamiliares hasta pequeños edificios comerciales o ampliaciones modulares.

PUBLICIDAD

No obstante, la adopción global del sistema dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse a normativas locales, superar barreras regulatorias y demostrar su viabilidad económica a gran escala. Aunque forma parte del creciente auge de la construcción industrializada en madera, su implantación internacional todavía se encuentra en fase de expansión y validación.

La propuesta de NiTO Holzstein representa una evolución dentro del sector de la construcción en madera, combinando prefabricación industrial, eficiencia de montaje y sostenibilidad ambiental, aunque su impacto real a largo plazo dependerá de su aceptación regulatoria y de su integración en los procesos constructivos tradicionales.

PUBLICIDAD