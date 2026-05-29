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La reina Letizia rescata su vestido tie-dye más veraniego para inaugurar la Feria del Libro de Madrid

La monarca ha inaugurado una nueva edición de la Feria del Libro de Madrid en una jornada marcada por su pasión por la lectura y su cercanía con autores y libreros

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La reina Letizia inaugura la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid. (EFE/Mariscal)
La reina Letizia inaugura la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid. (EFE/Mariscal)

La reina Letizia ha regresado un año más a una de las citas culturales más importantes de su agenda institucional: la Feria del Libro de Madrid. Como ya es tradición, la monarca ha inaugurado oficialmente una nueva edición del evento en el Parque de El Retiro, que volverá a convertirse durante las próximas semanas en el gran punto de encuentro para lectores, escritores, editoriales y amantes de la literatura.

La edición número 85 de la feria estará abierta hasta el próximo 14 de junio y contará con más de 300 casetas distribuidas a lo largo del Paseo de Coches. Este año, además, la programación gira en torno al humor como herramienta de pensamiento crítico y creación artística, una temática muy presente en las actividades y encuentros previstos durante los próximos días.

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Para la reina, apasionada lectora desde hace años, esta visita es mucho más que un simple acto institucional. Desde que entró a formar parte de la Casa Real, la literatura ha sido uno de los ámbitos más vinculados a su imagen pública. De hecho, son ya más de diez años acudiendo a esta feria con una actitud cercana y relajada, interesándose por las novedades editoriales y conversando con autores y libreros casi como una visitante más.

La reina Letizia inaugura la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid. (EFE/Mariscal)
La reina Letizia inaugura la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid. (EFE/Mariscal)

Acompañada por la directora de la Feria del Libro, Eva Orúe, y varias autoridades, la reina recorrió algunas de las casetas instaladas en el parque madrileño, donde saludó a numerosos escritores y se detuvo en distintos puestos para conocer las novedades literarias de esta edición. En anteriores ocasiones incluso ha compartido pequeñas confidencias sobre sus compras literarias. El año pasado, por ejemplo, sorprendió al reconocer que se había llevado nada menos que 21 libros.

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Más allá de la importancia cultural de la cita, otro de los aspectos que más llamó la atención fue el estilismo escogido por la reina Letizia para afrontar las altas temperaturas registradas en Madrid. Fiel al estilo cómodo y natural que suele lucir en este tipo de actos, apostó por un look plenamente veraniego y recuperó una prenda muy reconocible de su armario.

La reina Letizia inaugura la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid. (EFE/Mariscal)
La reina Letizia inaugura la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid. (EFE/Mariscal)

La reina eligió un vestido tie-dye en tonos azules y morados firmado por Adolfo Domínguez, una pieza que ya había estrenado en Sevilla en 2020 y que volvió a demostrar que sigue siendo una de sus favoritas para los actos culturales y las jornadas al aire libre. El diseño, ligero y fluido, resultó perfecto para soportar el calor sofocante que marcó la mañana en la capital.

La reina Letizia inaugura la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid. (EFE/Mariscal)
La reina Letizia inaugura la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid. (EFE/Mariscal)

Completó el estilismo con unas alpargatas de cuña con lazada, uno de sus calzados imprescindibles durante la temporada primavera-verano. En cuanto al apartado beauty, volvió a apostar por la naturalidad con un maquillaje muy discreto y su habitual melena suelta peinada con raya lateral.

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