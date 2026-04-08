7 trucos que no fallan para secar la ropa en casa cuando llueve y hay humedad

Métodos caseros y ventilación adecuada mantienen la ropa fresca y libre de humedad incluso en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Secar la ropa en casa durante periodos de humedad elevada o lluvias intensas es uno de los desafíos domésticos más habituales. Secar la ropa dentro de casa de forma rápida y sin olor a humedad requiere aplicar trucos efectivos para evitar la proliferación de bacterias responsables de malos olores y mantener las prendas frescas cada día.

Existen métodos simples y accesibles para secar la ropa en interiores durante días de lluvia y eliminar el olor a humedad. El doble centrifugado, una ventilación adecuada y técnicas como el uso del congelador o la aplicación de vinagre y bicarbonato de sodio permiten acelerar el secado y mantener las prendas limpias en cualquier época del año.

Los trucos para secar la ropa dentro de casa cuando llueve

Cuando el clima no permite secar la ropa al aire libre, recurrir a ciertas estrategias puede marcar la diferencia y devolver a las prendas su frescura original.

Trucos simples para secar la ropa rápidamente durante días de lluvia y humedad elevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Doble centrifugado

El segundo ciclo de centrifugado al finalizar el lavado es clave para acelerar el secado. Se recomienda seleccionar una velocidad elevada, especialmente en telas resistentes.

Un centrifugado adicional de 1.400 revoluciones por minuto puede eliminar hasta el 50% de la humedad restante de las fibras. Esto reduce el tiempo de secado, incluso en ambientes cerrados y sin sol directo.

2. Uso del tender adecuado y “tendido arcoíris”

Ventilar adecuadamente el ambiente acelera el secado y evita malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el tender correcto y organizar la ropa de manera estratégica mejora la circulación del aire. El Good Housekeeping Institute aconseja invertir en un buen tender. Los especialistas aconsejan colocar las prendas más grandes en los extremos y las pequeñas en el centro, técnica conocida como “tendido arcoíris”.

El medio especializado Your Home and Garden sugiere elegir el tipo de tender según el espacio disponible, ubicarlo en zonas con buena corriente de aire, usar ventiladores o deshumidificadores para reducir la humedad y colgar las prendas dejando espacio entre ellas.

Separar cada prenda y evitar la superposición impide que la humedad quede atrapada. Usar perchas para camisas, buzos o prendas gruesas permite un secado más uniforme y evita los pliegues húmedos.

3. Ventilación y control del ambiente

Una correcta ventilación transforma el secado en interiores. Abrir ventanas y generar corrientes de aire, sumando ventiladores, ayuda a bajar la humedad ambiental.

El truco del tender “arcoíris” facilita una mejor circulación de aire entre las prendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de deshumidificadores eléctricos, ubicando el tender cerca de una fuente de calor suave, como un radiador o estufa (sin contacto directo), resulta eficaz. Así, se evita la condensación y la formación de moho.

4. El truco de la sábana

Cubrir el tender con una sábana grande, cerca de una fuente de calor indirecta, crea un microclima cálido alrededor de las prendas y acelera el secado.

Es fundamental dejar algunos espacios abiertos para que el aire circule. De este modo, el calor se concentra dentro de la sábana y las prendas se secan más rápido, incluso en ambientes fríos o húmedos.

Las toallas secas absorben la humedad de las prendas antes de colgarlas

5. Secador de pelo

Para secar una prenda específica con premura, el secador de pelo puede ser útil. Es importante sellar los orificios de la prenda con broches, dejando una abertura para introducir el aire caliente.

De esta manera, la prenda se infla y el aire actúa de forma homogénea sobre la tela. En pocos minutos, ciertas zonas pueden quedar secas y listas para usar.

6. El truco del congelador

No dejar la ropa mojada en la lavadora previene la aparición de moho y bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método del congelador aprovecha el fenómeno de la sublimación. Tras el lavado, se coloca la prenda húmeda en una bolsa hermética apta para congelar.

Al introducir la bolsa en el congelador durante una hora, el agua puede pasar directamente del estado sólido al gaseoso. Al sacar la prenda y dejarla unos minutos a temperatura ambiente, se seca sin humedad residual.

7. El poder de la toalla

Las toallas son aliadas en secados de urgencia. Enrollar la ropa húmeda en una toalla seca y presionar ayuda a extraer la humedad.

Técnicas caseras permiten mantener la ropa seca y con buen aroma todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso puede repetirse para un presecado eficiente antes de colgar las prendas en el tender. Añadir una toalla seca en la secadora junto con la ropa optimiza el resultado y acorta el tiempo total.

Cómo evitar que la ropa tenga olor a humedad

Más allá del secado rápido, eliminar el olor a humedad es esencial para mantener las prendas frescas y suaves durante más tiempo.

No se debe dejar la ropa mojada dentro del lavarropas una vez finalizado el ciclo. Permanecer en un ambiente cerrado favorece el crecimiento de bacterias y hongos, causantes de los malos olores.

Soluciones prácticas ayudan a enfrentar los días de humedad en el hogar sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar media taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante durante el lavado contribuye a eliminar microorganismos y neutralizar olores.

Si el olor persiste, añadir una cucharada de bicarbonato de sodio en el tambor potencia el efecto desinfectante. Vinagre y bicarbonato ayudan a que las fibras queden libres de residuos y olores desagradables.

Otra opción es rociar las prendas con una mezcla de agua y alcohol etílico utilizando un atomizador. El alcohol elimina los microorganismos que generan el típico aroma a humedad si alguna pieza ya se ha secado pero mantiene olor.

El uso de vinagre y bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar olores en la ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extender bien cada prenda, evitar pliegues y asegurar que el aire circule entre ellas es imprescindible. Una ventilación adecuada durante el secado es la mejor defensa contra los olores y la aparición de hongos.

Estas recomendaciones contribuyen a que la ropa conserve un buen aroma y textura agradable, aun en días de lluvia o humedad intensa.

Incorporar estos trucos y técnicas en cada etapa del lavado y secado ofrece resultados inmediatos. Así, las prendas estarán listas para usar y libres de olores molestos, incluso en condiciones climáticas adversas.