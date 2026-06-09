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Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

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El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este miércoles 10 de junio.

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse informado sobre los precios dela luz.

Precio de la energía eléctrica

Día: 10 de junio

Tarifa promedio: 39.54 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 88.63 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.5 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.28 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.64 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 65.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 59.66 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 60.82 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 76.44 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 86.86 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.16 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 14.94 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 20.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.28 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.63 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 81.8 euros por megavatio hora.

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