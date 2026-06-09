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Así es el ‘Amazon’ religioso fundado por dos amigos italianos: de hostias para celiacos por 3 euros a copas litúrgicas de 34.000 euros

La empresa, activa desde 2006, cuenta con alrededor de 60.000 artículos y ha vendido a más de un millón de personas en todo el mundo

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Dos mujeres consultan la web de Holyart (Montaje de Infobae con imágenes de Canva y Holyart)
Dos mujeres consultan la web de Holyart (Montaje de Infobae con imágenes de Canva y Holyart)

Detrás del aumento de personas que se consideran cristianas con un especial auge entre jóvenes, ha dado lugar a un cambio en la forma de adquirir objetos de culto. Esto se refleja en el éxito de Holyart, una empresa online con sede en Italia conocida como el “Amazon de los artículos religiosos” que se ha convertido en un fenómeno entre quienes practican la religión.

Holyart, web que ha acaparado las ventas digitales dentro del sector religioso, cuenta a día de hoy con más de un millón de clientes en cientos de países atraídos por un catálogo con alrededor de 60.000 productos. Con sede en la región italiana de Reggio Emilia, ofrecen desde artículos sacros habituales como cuadros, estampas o rosarios, hasta ornamentación y servicio litúrgico destinado a parroquias y órdenes religiosas. Todo con precios que van desde los pocos céntimos a más de 30.000 euros.

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Desde que surgió en 2006, la empresa no ha dejado de crecer en destinos comerciales y en facturación, según medios religiosos, especialmente poco después del inicio de la pandemia de covid-19, cuando sus ventas se dispararon un 60% mes a mes.

Cómo surgió el ‘Amazon religioso’

Detrás del éxito de ventas religiosas de Holyart están dos amigos italianos, Gabriele Guatteri y Stefano Zanni, actualmente de 64 y 54 años, respectivamente. Ambos abrieron una pequeña tienda de artículos cristianos llamada Pulchra Point Snc. a través de la que también hacían envíos online.

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A finales de 2006, Guatteri y Zanni decidieron dedicarse por completo a la venta por internet a través de su web Holyart.it para llegar cada vez a más personas, y su empresa acogió este nombre oficial.

Según recogen en su web, a partir de ese momento, Holyart “se ganó rápidamente la confianza de los clientes, convirtiéndose en un verdadero punto de referencia en todo el mundo para quienes buscan objetos sagrados auténticos y de calidad”.

Este creciente éxito de ventas entre personas religiosas se ha podido ver en sus números a lo largo de los años. La empresa prácticamente ha duplicado sus ingresos, pasando de 8 millones de euros en 2019 a 15 millones en 2022, con tasas de crecimiento anual promedio superiores al 26%, según el medio italiano especializado en economía, Il Sole 24 Ore.

El negocio detrás de Holyart

La sede de Holyart ha cambiado hasta en cuatro ocasiones a causa de, según sus fundadores, este crecimiento exponencial inesperado de las ventas en su web. Actualmente distribuyen sus productos desde un almacén de 10.000 metros cuadrados situado en Gavassa, a las afueras de la ciudad de Reggio Emilia, que les supuso un coste de 18 millones de euros. El nuevo local fue inaugurado en octubre de 2023 con una misa presidida por el arzobispo Giacomo Morandi.

Para ese entonces, la empresa contaba con más de 60 empleados de una edad media de 31 años. Según el diario La Libertà, Holyart apuesta por los trabajadores jóvenes: los contrata y se compromete a ofrecerles formación y oportunidades de crecimiento.

Aunque el negocio está centrado en las ventas online, Italia constituye su principal mercado y también su base de suministro más importante. Más del 90% de sus productos son Made in Italy.

No obstante, Holyart también tiene éxito en el exterior. Las exportaciones representan el 70% de la facturación de la empresa, siendo Estados Unidos y Europa del Este, especialmente Polonia, las zonas donde se prevé un mayor aumento de las ventas.

Sus principales productos: desde tapices a figuras religiosas en distintos tamaños

La web cuenta con ocho categorías de productos en función de su tipo. Así, se pueden encontrar artículos religiosos, productos de monasterios, accesorios de liturgia, materiales de consumo o joyas.

Entre los productos más habituales, la web ofrece más de 2.000 tipos de rosarios y porta rosarios con precios desde los 12 céntimos a los 990 euros, dependiendo del material y del diseño. También hay disponible una amplia variedad de cuadros y estampas religiosas, cuadernos sacros, tapices y llaveros.

Parte del éxito de Holyart entre los compradores religiosos radica también en las casi 5.000 imágenes de figuras relevantes del catolicismo talladas en mármol, madera y otros materiales. Algunas de las más vendidas son una estatua de Santa Teresa de Jesús, con un precio de 24,90 euros o de San Carlo Acutis, de 30 centímetros de tamaño y un coste de 29,90 euros.

Fieles esperan al papa León XVI en Barcelona, (REUTERS/Nacho Doce)
Fieles esperan al papa León XVI en Barcelona, (REUTERS/Nacho Doce)

La categoría más cara es la de productos destinados a la liturgia eclesiástica. En este apartado se pueden encontrar cálices y copas de oro macizo y plata, con un coste de hasta 33.800 euros.

La web también ofrece una variedad de productos comestibles elaborados en monasterios, como licores, aguardientes y cervezas o chocolate de origen italiano.

Este amplio abanico de precios y productos resume el modelo de Holyart como el “Amazon de los artículos religiosos” orientado a un mercado cristiano que se ha digitalizado en los últimos años.

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