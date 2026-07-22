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Embalses España: la reserva de agua bajó este 22 de julio

La reserva de agua en el país bajó en un -1,93 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

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Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 73,35 % de su capacidad este miércoles 22 de julio.

Esto quiere decir que la reserva de este recurso natural en el país bajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: miércoles 22 de julio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 41.110 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 73,35 %.

Variación de hace una semana: -1.082 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,93 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 38.311 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 68,36 %.

Situación de los embalses en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 73,35 % de capacidad (Europa Press)
Los embalses de agua están a su 73,35 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 79,03%.

Aragón: 69,63%.

Asturias: 76,32%.

C. Valenciana: 49,95%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 70,84%.

Castilla-La Mancha: 65,21%.

Cataluña: 82,92%.

Comunidad de Castilla y León: 75,01%.

Extremadura: 74,96%.

Galicia: 72,11%.

Murcia: 29,05%.

Navarra: 63,59%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

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Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

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En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

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