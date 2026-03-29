España

El colegio que prohibía a los alumnos llegar caminando elimina la medida y descubre, 30 años después, que la restricción era ilegal

El centro escolar, en Australia, tampoco permitía el uso de bicicletas por parte los alumnos

Guardar
Niños en un colegio. (Europa Press)
Niños en un colegio. (Europa Press)

Ir andando al colegio mejora el rendimiento académico y físico de los niños: aumenta la oxigenación cerebral, la concentración, la memoria y la capacidad de aprendizaje antes de clase, y reduce la obesidad y mejora la salud cardiovascular, según un estudio publicado por la Asociación Española de Pediatría. En Australia, sin embargo, había un colegio que iba en la dirección contraria: desde hace más de 30 años, prohibía a sus alumnos llegar o marcharse a pie o incluso en bicicleta.

Ahora, sin embargo, los estudiantes del Carroll College de Broulee, una localidad en la costa sur de Nueva Gales del Sur, han vuelto a descubrir que los pies sirven para algo distinto a dar patadas, tras la decisión del gobierno local de permitir un acceso peatonal en periodo de prueba. La medida pone fin a una restricción basada en una interpretación errónea de las condiciones de desarrollo del centro educativo.

La prohibición, vigente desde 1994, surgió por inquietudes sobre el tráfico y no permitía que los estudiantes llegaran al centro educativo a pie o en bicicleta. Y ahora que se levanta la restricción, los representantes del colegio han descubierto que de todos modos aquella medida “nunca fue legalmente exigible”, en palabras del párroco Joshua Scott, presidente del colegio, entrevistado por ABC Australia.

Durante una revisión de las condiciones, los concejales del ayuntamiento aclararon que la restricción no figuraba en el acuerdo con el colegio. “Eso significa que no sería exigible, pero nosotros creíamos que sí lo era”, explicó el sacerdote.

La comunidad educativa ha recibido el cambio con alegría. “Nos hace mucha ilusión, sobre todo como comunidad. Esto llevaba demasiado tiempo pendiente”, ha expresado el director Andrew Kenneally, quien valoró la independencia y el bienestar que ganarán los estudiantes.

Muchos alumnos del último año, como Lukas Muir, consideran que el cambio tendrá un impacto económico y práctico inmediato: “Tengo una bicicleta de montaña y no poder llevarla al colegio ha sido un poco duro, sobre todo porque vivo tan cerca”, ha dicho a ABC.

Varios centenares de familiares de menores escolarizados en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla se han concentrado este viernes en una plaza cercana a la vivienda de la joven de 14 años que este miércoles se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón, en la que han rendido homenaje a la menor, y han denunciado presuntos casos de acoso escolar en el centro. El tío de la menor, presente en la concentración, ha anunciado que tomarán las medidas legales necesarias. (Europa Press)

Condiciones y seguridad en el entorno escolar

El acceso peatonal al colegio estuvo restringido desde que la carretera George Bass Drive tenía un límite de 100 km/h y escasa infraestructura. Hoy, la zona cuenta con una rotonda y una reducción de velocidad a 40 km/h en el horario escolar.

Para garantizar la seguridad en esta etapa de prueba, se habilitará un sendero de césped y señalización a lo largo del lado oeste de George Bass Drive, permitiendo que los alumnos crucen en un “refugio peatonal” ubicado a 600 metros al sur del colegio.

El consejo local autorizó un periodo de prueba de seis meses, del que se beneficiarán unas 40 familias, según estimaciones del colegio. La expectativa es que la medida fomente la actividad física, disminuya la congestión vial y ofrezca mayor autonomía a los jóvenes. El director Kenneally considera que la apertura del acceso peatonal podría también incrementar la matrícula escolar: “Ahora que podemos abrir esa posibilidad, hay más margen para que quienes viven en Broulee consideren Carroll College”, dijo.

Temas Relacionados

EducaciónEducación EspañaEstudiar en EspañaColegiosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público español

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público español

Del rechazo a la apuesta firme: Nagore Robles explica por qué ha aceptado unirse a ‘Supervivientes 2026’ tras 25 días de empezar

La que fue pareja de Sandra Barneda ha cambiado de postura sobre su participación en el ‘reality’, tras haberse negado a participar si Mediaset no la contactaba para incorporarse el día 1 del programa

Del rechazo a la apuesta firme: Nagore Robles explica por qué ha aceptado unirse a ‘Supervivientes 2026’ tras 25 días de empezar

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 29 de marzo

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 29 de marzo

Quinigol: resultados del 29 de marzo

Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios

Quinigol: resultados del 29 de marzo

Estos son los ganadores del sorteo 5 de Super Once del domingo 29 marzo

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del sorteo 5 de Super Once del domingo 29 marzo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los “ancianos” que siguen en combate: los misiles Hawk españoles que están marcando diferencias en el cielo de Ucrania y que ya lo hicieron en la guerra de Vietnam

Los “ancianos” que siguen en combate: los misiles Hawk españoles que están marcando diferencias en el cielo de Ucrania y que ya lo hicieron en la guerra de Vietnam

Pedro Sánchez acusa a Netanyahu de impedir el culto católico en Jerusalén “sin explicación ni motivos”: “Sin tolerancia es imposible convivir”

Los 6 trucos para ahorrar gasolina en Semana Santa, según expertos

Este es el mejor momento para salir de viaje en Semana Santa, según la DGT

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un joven de Mauritania por falta de coherencia: alegó haber sido forzado a entrar en un campamento yihadista

ECONOMÍA

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Los nuevos horarios de Mercadona para Semana Santa 2026

Cómo hacer la declaración de la Renta de un fallecido en 2026

Estas son las capitales de provincia con los alquileres más bajos en España: Zamora lidera con 7,8 euros el metro cuadrado, seguida de Lugo y Cuenca

Hasta 225.000 euros de multa por usar falsos becarios si se aprueba el nuevo Estatuto: Trabajo detectó 2.688 casos entre 2021 y 2025

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza