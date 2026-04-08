Los vecinos de Sanchinarro y Pinar de Chamartín luchan para frenar el recorte de la línea 1 del Metro de Madrid: les aislará del centro e “introduce riesgos estructurales”

Los residentes del noreste de Madrid se han concentrado frente a la parada de metro de Pinar de Chamartín al grito de ‘La línea 1 se queda’, para tumbar el anteproyecto autonómico que quiere dar al ‘Madrid Nuevo Norte’ su acceso al centro y que supondrá un riesgo

Los vecinos del noreste de Madrid están preocupados por la nueva alternativa que plantea la administración autonómica: quitar dos paradas de la Línea 1 de Metro (Bambú y Pinar de Chamartín, que dejaría de ser la cabecera de sendas líneas) para pasarlas a la Línea 4. Con esto, se alargará la línea azul desde Chamartín hasta Las Tablas y se crearían las estaciones: ‘Centro de Negocios’, ‘Fuencarral Sur’, ‘Fuencarral Norte’, ‘Las Tablas Sur’ y ‘Las Tablas’ -esta última conectaría con la Línea 10 y con el Metro Ligero 1-. Este planteamiento, presentado en el mes de marzo en el boletín de la Comunidad de Madrid, dotará de una línea de metro a los futuros residentes del proyecto ‘Madrid Nuevo Norte’.

No obstante, los vecinos de Sanchinarro, Virgen del Cortijo y Pinar de Chamartín consideran que esto no tiene sentido: “Nos ha caído como una jarra de agua fría encima”, comenta a Infobae Amelia Campos, presidenta de la Asociación de Vecinos de Sanchinarro. Para mostrar el “desencanto” de todos los barrios afectados, programaron una concentración que se alargó por toda la avenida principal de Pinar de Chamartín el pasado 26 de marzo. Este martes, 7 de abril, volvieron a revolucionar las calles para evidenciar la preocupación de los vecinos. Sin embargo, Jesús Viacambre, presidente de la Asociación de Vecinos de Pinar de Chamartín, indica que “no es solamente una convocatoria para los vecinos de nuestro barrio, sino de todo el noreste de Madrid”. Al final, este proyecto dejará a “entre 180.000 y 200.000 personas sin una conexión” y con una “alternativa muchísima más lenta”, explica.

Y es que, como expresa Mari Paz Orsolich, presidenta de la Asociación de Vecinos de Virgen del Cortijo, “hemos luchado muchísimo por tener lo que tenemos” porque “para nosotros fue muy importante conseguir esta línea de metro ligero, y que luego conectara con la línea 1. Antes solo teníamos dos líneas de autobuses”, recuerda la madrileña para Infobae. Este anteproyecto podría afectar de diferentes formas a los vecinos, sobre todo a los que viven en Virgen del Cortijo, pues “tenemos una zona empresarial” y muchas personas que se desplazan para trabajar allí”. Pero, sin duda, una de las cosas que más ha sorprendido a los residentes del noreste de Madrid ha sido la previsión con la que han avisado: “El problema es que nos lo han dicho con muy poquito tiempo, en el que se ha metido también la Semana Santa”, alega.

La Alternativa 5 del anteproyecto que la Comunidad de Madrid quiere aplicar en Metro (Cedida)

Pese a que los vecinos de los barrios del noreste solo han tenido 20 días para presentar sus alegaciones al proyecto, se han decidido a “presentarlas en tiempo y forma”, asegura Amelia, ya que es “la única forma que tenemos ahora mismo para parar esto”. Así, han recogido, de momento, un total de 49 alegaciones por las que no se debería seguir adelante con la propuesta de “la nueva línea de Metro en Madrid Nuevo Norte”, que deben presentar ante la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo y la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid el próximo 9 de abril.

Asimismo, la de Sanchinarro también denuncia que el documento publicado por la Comunidad de Madrid concibe “solamente 15 días como audiencia”, que incluye “una serie de asociaciones y, entre ellas, hay una de ornitología”, pero “no estamos los afectados”. Además, las Asociaciones de Vecinos se enteraron “el mismo día que empezaba el periodo de alegaciones, gracias a que alguien se puso en contacto con nosotros”, informa Amelia. Pese a ello, “las que hemos conseguido sacar son muy complejas, son muchas horas de trabajo y son jurídicas”; y lo más importante: “Son de expertos”. También, como señala el presidente de Pinar de Chamartín, “tenemos acceso a una asesoría importante y estamos facilitando las alegaciones a los vecinos para que las firmen”, sobre todo a aquellos que no comprenden el método de presentación.

M. Paz, en este sentido, pide a los “vecinos y a todo el mundo, el que sepa hacer alegaciones, por favor, hacérselas a las personas mayores y a los que no saben”. Del mismo modo, agrega que “lo tenemos por todos sitios”: en una web donde los vecinos pueden presentarlas directamente, así como en las propias asociaciones. La colaboración ciudadana se ha convertido en algo imprescindible para el noreste de Madrid. Y es que, como nos explica Amelia, “somos organizaciones pequeñitas, que no tenemos estructura. Estamos luchando contra molinos gigantes, como los de Cervantes”. Pero M. Paz tiene fe porque “estamos muy unidos”; algo en lo que concuerda Jesús, porque los expertos “nos han dicho que es una barbaridad técnica”.

Los vecinos afectados por el anteproyecto se manifiestan ante la parada de metro de Pinar de Chamartín (@madriznorte)

Un proyecto que tendría riesgos en la seguridad

Gracias a esta ayuda, los residentes se han dado cuenta de que este proyecto presenta algunos riesgos que podría haber en un futuro. Además de que existen otras cuatro alternativas más seguras y económicas. Así se puede leer en el Escrito de Alegaciones al que ha tenido acceso Infobae: “La Administración se decanta por la Alternativa 5 (AS1), a pesar de que los propios datos del estudio demuestran que es la opción que supone un mayor dispendio de fondos públicos”. De hecho, la argumentación número 32 del documento lo expresa precisamente: “Extraordinaria complejidad estructural por la necesidad de ejecutar pozos de ataque profundos en entornos urbanos densos”

Dentro del informe también se ve claramente que esta alternativa “no es la más sencilla ni la más segura; es la única que introduce riesgos estructurales significativos sobre infraestructuras públicas existentes, mientras que las alternativas independientes discurren por ámbitos de menor afección”. Por este motivo, Amelia confiesa que “no entendemos cómo se ha elegido la quinta, porque las cuatro primeras no afectarían de ninguna manera. Y encima son más económicas”. Como nos expresa Jesús, con esta opción los carriles que tienen que hacer para realizar los giros “no están para nada aconsejados”.

Sin mencionar que “puede ser una locura pasar en Chamartín”, con tantas conexiones, además de que supondría un mayor riesgo en caso de evacuación, como indica el argumento número 38 del informe. Al parecer, según comenta la de Sanchinarro, habría que hacer “un estudio de túneles de mucha complejidad”, pues “por debajo tenemos un inframundo y te encuentras desde el canal de Isabel II hasta Adif”. Debido a la gravedad de esto, los representantes vecinales han tenido “una reunión con diputados de la Asamblea de Madrid y les hemos transmitido el malestar”. Y “la impresión que hemos sacado es que iban a transmitirlo hacia arriba, se daban cuenta perfectamente de lo que significaba”, asegura Jesús.

Los residentes del noreste de Madrid se han concentrado frente a la parada de metro de Pinar de Chamartín al grito de ‘La línea 1 se queda’, para tumbar el anteproyecto autonómico que quiere dar al ‘Madrid Nuevo Norte’ su acceso al centro y que supondrá un riesgo

“No puedes desvestir a un santo para vestir a otro”

Esto sería la consecuencia seria, pero los representantes de los vecinos nos comentan que esto también afectará a las empresas, jóvenes que salen para estudiar y otros grupos más vulnerables, al haber menos frecuencias en el norte. “Hay mucha gente mayor en nuestros barrios. Como le digamos que tiene que cambiarse en Chamartín para ir al centro y dar una vuelta como lo que pasa en Plaza de Castilla, es que a lo mejor no coge ni el metro”, indica el portavoz de Pinar de Chamartín. Bajo su opinión, considera que “en su momento no se planteó correctamente el perímetro de este anteproyecto. Se pensó que iba a ser un solo barrio, que iba a afectar a 20.000 personas, pero la realidad es que hay muchísimos barrios que necesitan la estación de Pinar de Chamartín todos los días y varias veces al día”, determina Jesús.

Así, insiste en que “no puedes desvestir a un santo para vestir a otro”. Algo en lo que concuerda M. Paz, representante de Virgen del Cortijo, que considera que “Madrid tiene que crecer, claro que sí, pero con otras posibilidades que no creen este malestar vecinal”. Por lo que “nosotros solo protestamos por lo que creemos que es justo”, añade. Hasta ahora, según nos recuerda Amelia, “jamás se ha hecho un metro para quitar a otro”.

Todavía, “estamos a tiempo de que esto lo estudien bien y lo comprueben” y así “evitar futuros problemas” que han podido suceder en otras partes de Madrid, como en la línea 7b en San Fernando. “No queremos que esto nos pase”, confiesa la de Sanchinarro. Por este motivo espera que la movilización de la ciudadanía “sirva para ver el apoyo y que la Comunidad de Madrid y Metro paren, que lo piensen bien, porque estamos hablando de perjudicar a muchas personas”, insiste. Jesús, por su parte, tiene la “completa seguridad de que van a racionar y van a quitar el anteproyecto, porque ya te digo que está fuera de toda lógica”. Aun así, M. Paz asegura que “nosotros seguiremos hasta el día 9 intentando aprovechar todo el tiempo que tengamos”.