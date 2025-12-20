Agencias

Transportes abre una nueva vía de alta velocidad en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif AV, ha puesto este sábado en servicio la nueva vía 19 de la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, lo que supone elevar a nueve las vías disponibles de alta velocidad en esta estación.

En concreto, cinco vías son pasantes (21, 22, 23, 24 y 25) y cuatro están operativas en la cabecera norte (15, 16, 19 y 20), que contrasta con las seis vías que había antes de las obras, todas ellas terminales (sin continuidad hacia el sur).

Una vez finalice la ampliación del vestíbulo principal, la estación pasará a tener 12 vías pasantes (tanto con salida hacia el norte y hacia el sur) para trenes de alta velocidad, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

El objetivo de Adif es poner en servicio el año que viene la renovación completa de Chamartín tras invertir 557 millones de euros, que permitirá duplicar la capacidad para trenes de alta velocidad y los espacios para los viajeros, así como consolidar la estación como nodo estratégico de Cercanías.

Esta transformación se está realizando por fases para mantener la circulación ferroviaria y la estación operativa en un momento de incremento de viajeros: en 2024 la estación gestionó 44,4 millones de pasajeros, frente a los 36,2 millones de 2023 y los 29,9 millones del año 2022.

Estos trabajos se realizan con carácter previo e independiente de la transformación integral que en el futuro se acometerá en la estación y su entorno, en el marco del proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.

En los dos últimos meses, Adif AV ha habilitado 2.112 metros cuadrados adicionales en su vestíbulo principal, que ya cuenta con 6.712 m2, y ha reordenado los accesos, recuperando parcialmente la entrada principal.

EuropaPress

