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Ni correr ni montar en bicicleta: este es el mejor ejercicio para cuidar el corazón, según expertos

Es muy importante compaginar la rutina de ejercicio con una alimentación saludable para el sistema cardiovascular

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Mujer sentada en el suelo con los ojos cerrados y las manos sobre el pecho, los pies estirados. Hay plantas y una ventana en una habitación iluminada.
El yoga es la clave para cuidar el corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica deportiva resulta esencial para preservar la salud, pero la elección del ejercicio adecuado cobra relevancia con el paso del tiempo, especialmente cuando se busca proteger el sistema cardiovascular. Los expertos de la Asociación Española del Corazón han identificado una actividad física que sobresale por sus beneficios para el corazón y la prevención del envejecimiento, superando incluso a opciones clásicas como caminar o utilizar la bicicleta estática. Se trata del yoga, un ejercicio que combina el trabajo corporal con la regulación del sistema nervioso y que, realizado de forma regular, puede transformar la salud cardiovascular.

El yoga obliga al corazón a bombear sangre con mayor intensidad, lo que genera un entrenamiento eficiente de la resistencia cardiorrespiratoria. La evidencia recogida en estudios científicos, como los publicados en PubMed, señala que esta disciplina ayuda a reducir la presión arterial y relaja los vasos sanguíneos, favoreciendo la calidad de vida de personas con hipertensión leve. Al disminuir la frecuencia cardíaca en reposo y aumentar la capacidad pulmonar, el yoga promueve una función circulatoria más saludable y mejora la función endotelial, lo que facilita la dilatación arterial.

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La incorporación del yoga en la rutina semanal impacta en varios frentes: no solo mejora la condición física, sino que también reduce los indicadores de estrés cardíaco y favorece el bienestar general. Los especialistas en envejecimiento subrayan que la constancia en su práctica es clave para obtener resultados sostenibles y, en personas mayores, representa una alternativa amable para el cuerpo, que minimiza el riesgo de lesiones y resulta accesible para diferentes niveles de condición física. En síntesis, el yoga es el ejercicio más recomendado para cuidar el corazón, ya que actúa sobre la presión arterial, la circulación y el sistema nervioso, generando efectos positivos integrales.

Alimentos que afectan la salud del corazón

La alimentación juega un papel determinante en la salud cardiovascular. Según la Fundación Española del Corazón, existen productos que deben limitarse al máximo para proteger el corazón y evitar la aparición de enfermedades graves como infartos o accidentes cerebrovasculares. Los alimentos ricos en grasas saturadas y trans, los que contienen grandes cantidades de sal y azúcares, y los ultraprocesados encabezan la lista de los más nocivos para este órgano vital.

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El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

El consumo habitual de estos alimentos favorece el aumento del colesterol LDL, conocido como “malo”, incrementando el riesgo de obstrucciones arteriales y complicaciones cardiovasculares. La entidad recomienda reducir el consumo de embutidos, carnes grasas, bollería industrial, productos de pastelería, mantequilla y otras grasas animales, fritos, alimentos ultraprocesados y productos con alto contenido en sal. La sustitución de estos productos por opciones más saludables puede contribuir de manera decisiva a mantener el corazón en buen estado y prevenir enfermedades.

Horas de sueño y riesgo cardiovascular

El descanso también influye en la salud del corazón. Estudios recientes advierten que tanto una cantidad insuficiente como excesiva de horas de sueño pueden suponer un riesgo para el sistema cardiovascular y el desarrollo cognitivo. Dormir menos de lo necesario o exceder las horas recomendadas altera el funcionamiento normal del organismo y puede desencadenar problemas de salud a largo plazo.

Especialistas recomiendan apagar pantallas antes de dormir, mantener horarios regulares y evitar estimulantes para mejorar la calidad del sueño - crédito iStock
Cómo se puede mejorar la salud cardiovascular con un buen horario del sueño. (iStock)

Mantener una rutina de sueño adecuada, junto con una alimentación equilibrada y la práctica regular de ejercicio como el yoga, conforma el pilar fundamental para proteger el corazón y mejorar la calidad de vida. La suma de una alimentación equilibrada, un descanso adecuado y la práctica regular de ejercicio como el yoga constituye la base más eficaz para preservar la salud cardiovascular y mejorar el bienestar general en cualquier etapa de la vida.

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