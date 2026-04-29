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La inflación española cae dos décimas en abril, al 3,2 %, tras rebajas fiscales a energía

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Madrid, 29 abr (EFE).- La tasa anual de la inflación en España se moderó dos décimas en abril, al 3,2 %, gracias al descenso en el precio de la electricidad y con una subida de los carburantes amortiguada por las rebajas fiscales que entraron en vigor a finales de marzo.

Según el avance del índice de precios de consumo (IPC) de abril publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la evolución de la tasa frente a marzo refleja el abaratamiento de la electricidad, mientras que suben los combustibles.

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El Gobierno aprobó a finales de marzo -mes en el que la inflación repuntó al 3,4 %- una serie de rebajas fiscales en la luz, el gas y los combustibles para hacer frente al encarecimiento energético debido a la guerra en Oriente Medio.

Según avanza el INE, en abril los precios de la electricidad disminuyeron más que en el mismo mes de 2025 y también se moderaron los precios de los paquetes turísticos, mientras que subieron combustibles y lubricantes para vehículos personales.

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La inflación subyacente -sin alimentos no elaborados ni productos energéticos- disminuyó una décima, hasta el 2,8 %; mientras que en tasa mensual los precios subieron un 0,4 % respecto al mes de marzo.

En cuanto al indicador armonizado (IPCA), que permite hacer comparaciones con otros países europeos, aumentó una décima hasta el 3,5 %. EFE

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