Los dietistas coinciden: este es el edulcorante más saludable y natural para el café

La alternativa saludable del azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre cómo endulzar el café diario sin sumar calorías ni afectar la salud continúa siendo relevante para millones de personas. Dietistas consultados por Real Simple fueron claros al señalar cuál es, según su experiencia, el edulcorante más saludable para quienes desean mantener el sabor dulce en su café sin comprometer el bienestar. La respuesta fue unánime: la estevia es la alternativa preferida por estos profesionales.

El consumo habitual de azúcar en bebidas es una preocupación extendida, especialmente por su impacto en los niveles de glucosa en sangre y en el peso corporal. Frente a la necesidad de reducir el azúcar sin renunciar al placer de un café dulce, la búsqueda de sustitutos seguros, efectivos y accesibles se ha vuelto cotidiana. En este contexto, los expertos en nutrición han analizado tanto los efectos de los edulcorantes tradicionales como de los artificiales y naturales.

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La estevia destaca como la elección recurrente entre los especialistas. Su origen vegetal, la potencia de su dulzor en pequeñas cantidades y el hecho de no aportar calorías ni elevar la glucosa han posicionado a este edulcorante en el centro de las recomendaciones profesionales. El artículo de Real Simple recoge las opiniones de varias dietistas que coinciden en sus ventajas y ofrecen consejos para su uso adecuado.

Por qué la estevia es la opción elegida

La estevia procede de las hojas de una planta con el mimso nombre y se caracteriza por su capacidad para endulzar hasta 400 veces más que el azúcar de mesa. Esta intensidad permite emplear cantidades mínimas para lograr el mismo efecto dulce, lo que ayuda a disminuir considerablemente el consumo de azúcares añadidos.

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Según Dawn Menning, dietista, la estevia es una alternativa saludable porque no afecta los niveles de glucosa en sangre y está libre de calorías. Esta propiedad la convierte en una solución eficiente para personas con diabetes, prediabetes o para quienes desean regular su peso sin sacrificar el sabor en sus bebidas. Laura Isaacson señala que la estevia, al disolverse bien, resulta especialmente práctica en bebidas como el café y el té.

El atractivo de la estevia también reside en su versatilidad. Kylie King, dietista, destaca que este edulcorante se encuentra en tres formatos principales: polvo, gotas líquidas y jarabes con sabor. Cada presentación responde a una necesidad diferente. El polvo es práctico para transportar y usar en cualquier lugar, las gotas líquidas son ideales para bebidas frías gracias a su rápida disolución, y los jarabes aromatizados ofrecen opciones para quienes buscan sabores como vainilla, caramelo o avellana en su café.

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La estevia responde así a la demanda de un endulzante que no solo cuide la salud, sino que sea funcional y se adapte a distintas rutinas y gustos personales. En pocas palabras, la estevia es un edulcorante de origen vegetal que endulza sin aportar azúcar ni calorías, tiene bajo o nulo impacto en la glucosa y es apto para la mayoría de las personas que desean reducir su consumo de azúcar.

Qué tener en cuenta al elegir y cómo usarla en el café

No todas las estevias son iguales. Al seleccionar este edulcorante, los especialistas recomiendan prestar atención a la lista de ingredientes y buscar productos con glucósidos de esteviol altamente purificados, especialmente el rebaudiósido A (Reb A). Los dietistas subrayan que los productos de mayor calidad contienen al menos un 95 % de estos compuestos purificados, lo que garantiza un sabor más limpio y menos amargo.

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El edulcorante más saludable y recomendado por los dietistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto a considerar es el regusto amargo que algunas personas detectan en ciertos productos de estevia. Este efecto varía según la pureza y la formulación. La dietista King señala que quienes son más sensibles a este regusto suelen tolerar mejor las gotas líquidas o los jarabes aromatizados. Probar distintas presentaciones puede ayudar a encontrar la que mejor se adapte al gusto de cada uno.

Es fundamental evitar mezclas de estevia con otros azúcares como maltodextrina, dextrosa o alcoholes de azúcar, que pueden sumar calorías y afectar los niveles de glucosa. La recomendación es optar por extracto puro de hoja de estevia o por productos con Reb A como único edulcorante.

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