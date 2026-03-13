Tres plantas fáciles de cuidar para la terraza o balcón

Un balcón decorado ofrece un espacio idílico de relajación con una colección de plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de la primavera, los espacios exteriores vuelven a tomar protagonismo en las viviendas. Las plantas de exterior son una de las opciones mejor valoradas por los decoradores para crear un entorno perfecto, ya sean espacios pequeños o grandes.

Las plantas recomendadas para estos espacios son especies que no exigen riegos frecuentes ni cuidados avanzados, lo que permite disfrutar de un entorno verde y vistoso durante primavera y verano, incluso en viviendas urbanas con poco espacio exterior. Estas opciones soportan bien el calor y los periodos de descuido, por lo que resultan idóneas para quienes buscan bajo mantenimiento sin comprometer el resultado. Las plantas de bajo mantenimiento aportan valor a cualquier terraza o balcón, ya que estas especies aguantan periodos de ausencia y requieren escasos abonos o tratamientos.

Si, además, no eres de los que tiene mucha experiencia en jardinería, elegir alternativas vegetales adaptadas a exteriores facilita la creación de ambientes agradables y sencillos de conservar. Las especies seleccionadas en esta lista permiten mantener el espacio verde y confortable incluso con agendas ocupadas.

La lavanda aporta color y frescura

La lavanda es una planta perfecta para decoración de terrazas. (Freepik)

La lavanda destaca como una de las opciones más populares para exterior en España gracias a su resistencia y escasas necesidades de cuidado. Soporta largos periodos sin riego si dispone de un sustrato bien drenado y recibe varias horas de sol directo al día.

Florece en primavera y verano, aportando color a la terraza y actuando como repelente natural para ciertos insectos. No requiere podas frecuentes y soporta altas temperaturas desde finales de la primavera, lo que refuerza su adecuación para espacios expuestos. Además, su aroma contribuye al bienestar en entornos domésticos y puede cultivarse tanto en arriates como en pequeñas macetas, siempre en exteriores.

Cactus, perfectos para espacios con poco mantenimiento

Un cactus grande en una maceta decorada adorna un balcóny es fácil de cuidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cactus es la planta ideal para quienes quieren reducir el trabajo al mínimo. Gracias a la capacidad de almacenar agua en sus tallos, sobrevive largos periodos sin riego, incluso en episodios de calor intenso.

Necesita una ubicación luminosa y un sustrato muy poroso para evitar el exceso de humedad. Las variedades habituales en balcones presentan formas y tamaños distintos, lo que permite crear combinaciones decorativas en tiestos o jardineras pequeñas. No requiere abonos frecuentes y rara vez sufre plagas, reduciendo todavía más las atenciones diarias para mantener su buena apariencia.

El poto es una de las opciones más resistentes para balcones y terrazas

El poto es una de las plantas más resistentes para tener en una terraza o balcón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poto se considera una de las plantas de interior tradicionales que también prospera en exteriores cuando no está expuesto a sol directo y abrasador. Tolera periodos de olvido, requiere riegos moderados y se adapta tanto en macetas colgantes como apoyadas en barandillas.

No precisa podas constantes y puede desarrollarse en diferentes condiciones de luz, desde sombra hasta lugares con algo de claridad. Al mantener sus hojas verdes durante todo el año, ofrece una terraza siempre agradable cuando otras especies pierden la hoja o entran en reposo, y elimina la necesidad de tratamientos fitosanitarios, simplificando el cuidado en las viviendas urbanas.

Delphine Arbelet-Bonnin, doctora en biología celular, explicó al diario francés Le Figaro, que la sensibilidad vegetal implica la recepción y el procesamiento de señales.

Estas plantas de fácil cuidado son la mejor opción para terminar de decorar y dar vida a las terrazas o balcones, que con la llegada del buen tiempo son uno de los lugares más usados de las viviendas.